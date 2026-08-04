Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Einigung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag angesichts gesunkener Rohölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,34 Prozent auf 125,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,11 Prozent.

Die Anleihen profitierte am Nachmittag vom Rückgang der Rohölpreise. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent schürten die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg und eine Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr. "Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen", sagte er dem US-Senders CNBC. Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung durch den Iran in der für den internationalen Gas- und Ölhandel zentralen Straße von Hormus machte Bessent klar, er gehe davon aus, dass eine freie Durchfahrt möglich sein werde.

Eine nachhaltige Entspannung und ein anhaltender Rückgang der Ölpreise würde die Inflationsgefahren dämpfen. Eine weitere Leitzinsanhebung durch die Europäische Zentralbank (EZB) würde so unwahrscheinlicher./jsl/he