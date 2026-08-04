Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1515 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1515 (Montag: 1,1535) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8684 (0,8669) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85639 (0,85633) britische Pfund, 181,26 (180,73) japanische Yen und 0,9319 (0,9320) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Devisen: Euro von robusten US-Daten belastet - Interventionen stützten den Yengestern, 19:13 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro unverändert - Kurs weiter knapp bei etwas mehr als 1,15 US-Dollarheute, 07:31 Uhr · dpa-AFX
Devisen: Euro hält sichr über 1,15-Dollar-Marke - Yen-Intervention stützt weitergestern, 05:57 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista