DuPont hebt nach starkem Quartal Gewinnprognose an

Frankfurt, 04. ⁠Aug (Reuters) - Der US-Chemiekonzern DuPont blickt nach einem überraschend guten zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte im vergangenen Jahresviertel um sechs ‌Prozent auf 448 Millionen Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dank Preiserhöhungen und eines ⁠Konzernumbaus übertraf ⁠der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,88 Dollar die Analystenerwartungen von 1,76 Dollar. DuPont setzte 1,82 Milliarden Dollar um, ein Plus von vier Prozent binnen Jahresfrist.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der ‌Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn ‌je Aktie zwischen 7,17 und 7,32 Dollar. Zuvor hatte die Spanne bei 7,02 bis 7,16 Dollar gelegen. ⁠Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll auf 1,75 bis 1,77 ‌Milliarden Dollar steigen. Getragen ⁠wird das Wachstum von einer robusten Nachfrage aus dem Gesundheitswesen, der Luftfahrt und der Wasserwirtschaft. Höhere Kosten für Rohstoffe und Energie glich DuPont ‌durch Preisaufschläge aus.

Die ⁠Chemiebranche leidet zwar unter einer ⁠schwachen Gesamtnachfrage, profitiert zuletzt jedoch von gestiegenen Preisen. Grund dafür sind Angebotsengpässe infolge der Spannungen rund um die Straße von Hormus. Dieses Umfeld beflügelte zuletzt auch Konkurrenten: So hob BASF ihre Ziele an, während der US-Rivale Dow die Quartalserwartungen übertraf.

(Bericht von Patricia WeißRedigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)