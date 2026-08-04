EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: KHD hebt Ergebnisprognose an

EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

KHD Humboldt Wedag International AG: KHD hebt Ergebnisprognose an



04.08.2026 / 16:33 CET/CEST

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Köln, 4. August 2026

– Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung der Ertragslage im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahrs 2026 und der aktualisierten Unternehmensplanung hebt die KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, die Ergebnisprognose des Konzerns für das Geschäftsjahr 2026 an.

Die Umsatzerlöse werden um etwa 30 % (vorher: etwa 20 %) oberhalb des Vorjahresniveaus prognostiziert. Im Gegensatz zu der im März veröffentlichten Prognose, in der beim (bereinigten) operativen Ergebnis (EBIT) und der (bereinigten) EBIT-Marge Werte unterhalb des Vorjahres erwartet wurden, plant KHD nunmehr im Konzernabschluss 2026 für das (bereinigte) EBIT und die (bereinigte) EBIT-Marge deutliche Verbesserungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2025. Das bereinigte EBIT soll mehr als € 10 Mio. erreichen. Unter Berücksichtigung eines positiven Finanzergebnisses plant KHD ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von mehr als € 15 Mio.

Zusatzinformationen:

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Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

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Chief Financial Officer

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