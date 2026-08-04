EQS-AFR: Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Masterflex SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Masterflex SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

04.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Masterflex SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.masterflexgroup.com/investor-relations/financial-reports-of-masterflex-se/

04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Deutschland
Internet:www.MasterflexGroup.com
LEI Code:529900F7WN69SXTGTM29
Ende der MitteilungEQS News-Service

2371878 04.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Masterflex

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen