EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.08.2026 / 14:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG hat den Bericht nach Form 6-K für das 2. Quartal und 1. Halbjahr 2026 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Der Bericht ist auf der Website https://www.freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications verfügbar.

04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
LEI Code:549300CP8NY40UP89Q40
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2377118 04.08.2026 CET/CEST

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