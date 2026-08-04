EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Drittstaatveröffentlichung nach § 50 Abs. 1, Nr. 2 WpHG

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



04.08.2026 / 14:43 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG hat den Bericht nach Form 6-K für das 2. Quartal und 1. Halbjahr 2026 bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Der Bericht ist auf der Website https://www.freseniusmedicalcare.com/en/investors/publications verfügbar.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com LEI Code: 549300CP8NY40UP89Q40

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