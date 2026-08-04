EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit der Beendigung des ...
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.08.2026 / 18:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Lantano Beteiligungen GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Carl Georg
|Nachname(n):
|Dürschmidt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nagarro SE
b) LEI
|9845008396BA67DA9B37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|Beschreibung:
|Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit einem Terminverkauf und Call Spread- sowie Finanzierungsgeschäft
b) Art des Geschäfts
|Beendigung der Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit der Beendigung des Terminverkaufs und Call Spread- sowie Finanzierungsgeschäfts.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|03.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106242 04.08.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista