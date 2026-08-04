EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q2 2026

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Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q2 2026



04.08.2026 / 04:30 CET/CEST

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Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q2 2026

Quartalsumsatz liegt mit EUR 133,4 Millionen 21,6% über Vorjahresquartal

Proforma EBIT bei EUR 4,4 Millionen (3,3% vom Umsatz)

München, Deutschland. 4. August 2026.Adtran Networks SE (ISIN: DE0005103006, FWB: ADV), ein führender Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten, hat die ungeprüften Geschäftsergebnisse für das am 30. Juni abgelaufene Q2 2026 bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

Übersicht der Eckdaten1 für Q2 2026

(in Tausend EUR) Q2

2026 Q2

2025 Veränderung Umsatzerlöse 133.422 109.740 21,6% Proforma Bruttoergebnis 47.121 36.174 30,3% in % vom Umsatz 35,3% 33,0% 2,3pp Proforma EBIT 4.367 -7.390 n/z in % vom Umsatz 3,3% -6,7% 10,0pp

1Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen

IFRS-Ergebnisse für Q2 2026

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 21,6% auf EUR 133,4 Millionen gegenüber EUR 109,7 Millionen im zweiten Quartal 2025. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde durch eine starke Kundennachfrage und vermehrte Implementierungen im gesamten Portfolio für optische Netzwerke des Unternehmens getrieben, unterstützt durch laufende Investitionen in eine Netzwerkinfrastruktur mit höherer Kapazität sowie fortgesetzte Projekte zur Netzwerkmodernisierung.

Der Proforma-Bruttogewinn für das zweiten Quartal 2026 belief sich auf EUR 47,1 Millionen (35,3% des Umsatzes) verglichen mit EUR 36,2 Millionen (33,0% des Umsatzes) im zweiten Quartals 2025. Die Verbesserung des Bruttogewinns war insbesondere auf die höheren Umsätze im Produktportfolio für optische Übertragungstechnik zurückzuführen.

Das Pro-forma-EBIT verbesserte sich im zweiten Quartal 2026 auf EUR 4,4 Millionen (3,3% des Umsatzes), verglichen mit einem Verlust von EUR 7,4 Millionen (-6,7 % des Umsatzes) im vergleichbaren Vorjahresquartal. Die deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Bruttorentabilität sowie die anhaltende Fokussierung auf operative Kostendisziplin zurückzuführen.

Das Unternehmen wird den vollständigen 6M Bericht 2026 am 11. August 2026 veröffentlichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Wirtschaftliche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen in diesem Dokument beziehen sich auf zukünftige Tatsachen. Solche Prognosen und in die Zukunft gerichtete Aussagen unterstehen Risiken, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs von Adtran Networks SE stehen. Adtran Networks SE ist demzufolge nicht in der Lage, in irgendeiner Form eine Haftung für die Richtigkeit von wirtschaftlichen Prognosen und in die Zukunft gerichteten Aussagen oder deren Auswirkung auf die finanzielle Situation von Adtran Networks SE oder des Marktes für die Aktien von Adtran Networks SE zu übernehmen.

Zweck der Proforma Finanzinformation

Adtran Networks SE stellt den Proforma Konzernabschluss in dieser Pressemitteilung lediglich als zusätzliche Finanzinformation zur Verfügung, um Investoren und Finanzinstitutionen einen sinnvollen Vergleich der Geschäftsergebnisse von einem Ergebniszeitraum zum anderen zu ermöglichen. Adtran Networks SE ist der Ansicht, dass dieses konsolidierte Proforma Ergebnis hilfreich ist, da zahlungswirksamen Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienvergütungsprogrammen sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf Goodwill und akquisitionsbezogene immaterielle Vermögenswerte unberücksichtigt blieben. Aufwendungen im Zusammenhang mit Jubiläumsgeldzahlungen sind ab 2025 nicht mehr enthalten. Darüber hinaus sind nicht regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen im Zusammenhang mit M&A, Integration, Honorare für eine interne Untersuchung und andere nicht regelmäßig wiederkehrende Personalaufwendungen sowie Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen nicht enthalten. Diese Proforma Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufgestellt und sollten nicht als Ersatz für historische Informationen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit IFRS angegeben sind.

Über Adtran Networks SE

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von Adtran Networks. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.adtran.com.

Veröffentlicht von

Adtran Networks SE, München, Deutschland

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