EQS-News: AT&S startet mit einem starken Quartal in das neue Geschäftsjahr und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr

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AT&S startet mit einem starken Quartal in das neue Geschäftsjahr und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr



04.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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AT&S startet mit einem starken Quartal in das neue Geschäftsjahr und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr



1. Quartal 2026/27

Umsatzanstieg von währungsbereinigt 40 %

EBITDA steigt um 134 % auf 165 Mio. €, 30,1 % Marge

EBIT von 73 Mio. € über dem Wert des gesamten vorherigen Geschäftsjahres

EPS von 0,93 € vs. -1,55 € im Vorjahr

Hybrid-Wandelschuldverschreibung in Höhe von 400 Mio. € erfolgreich platziert

Ausblick Geschäftsjahr 2026/27

Erhöhter Ausblick von 45–55 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum mit 32–37 % EBITDA-Marge bestätigt

Ungebrochen starke Marktnachfrage

Kapazitätserweiterungen auf Basis langfristiger Kundenvereinbarungen vollumfänglich im Plan

Leoben – „Wir sind sehr erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Sämtliche zentralen Kennzahlen sind – anders als in den Vorjahren – positiv und unterstreichen die Stärke unserer Strategie“, sagt AT&S CEO Michael Mertin. „Wir profitieren von einer ungebrochen starken Nachfrage in unseren Kernmärkten und sehen – wie all unsere Kunden auch – erhebliche Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren. Der durch Kundenvereinbarungen unterstützte Ausbau unserer Standorte in China und Malaysia sowie die Erweiterungen in Österreich sind ein klares Zeichen für das Vertrauen, das unsere Kunden in AT&S setzen. Sie bekennen sich deshalb gemeinsam mit uns zur Erweiterung unserer Produktionskapazitäten, weil wir über die Breite der Technologiekompetenz verfügen und damit die Technologieoffenheit auch für die Zukunft bestmöglich abbilden.“

1. Quartal 2026/27

Der Konzernumsatz erhöhte sich im ersten Quartal 2026/27 auf 549 Mio. € (VJ: 399 Mio. €), was einem währungsbereinigten Anstieg von 40 % entspricht. Der starke Anstieg war insbesondere von positiven Volumen- und Preiseffekten getragen, die negative Wechselkurseffekte weit überkompensierten.

Das EBITDA verbesserte sich um rund 134 % auf 165 Mio. € ‒ währungsbereinigt betrug der Anstieg 163 %. Die Ergebniserhöhung ist insbesondere auf die gestiegenen Volumina, das umfassende Kostenoptimierungs- und Effizienzprogramm und ein besseres Preisumfeld zurückzuführen. Die EBITDA-Marge lag mit 30,1 % um mehr als 12 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Die Abschreibungen erhöhten sich – deutlich unterproportional zum Wachstum – aufgrund von Anlagenzugängen und Technologie-Upgrades im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. € auf 92 Mio. € (17 % vom Umsatz).

Das EBIT belief sich auf 73 Mio. € (VJ: -16 Mio. €) und lag somit trotz negativer Währungseffekte über dem kumulierten Wert des Geschäftsjahres 2025/26 von 66 Mio. €. Die EBIT-Marge lag bei 13,4 %. Das Finanzergebnis verbesserte sich insbesondere aufgrund von Währungseffekten im Vergleich zum Vorjahresquartal von -44 Mio. € auf -32 Mio. €. Nach einem negativen Vorjahreswert von -56 Mio. € war das Konzernergebnis im ersten Quartal 2026/27 mit 41 Mio. € deutlich positiv. Dies führte beim Ergebnis pro Aktie für das Quartal zu einer Verbesserung auf 0,93 € (VJ:

-1,55 €).

Die Nettoinvestitionen gingen von 54 Mio. € im Vorjahr auf 35 Mio. € zurück. Der Großteil der Investitionen floss in das neue Werk in Kulim. Der operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – der noch keine wesentlichen Zahlungszuflüsse aus den jüngsten Kundenvereinbarungen zu den Expansionen in Chongqing und Kulim enthält– belief sich auf 40 Mio. € und lag unter dem Wert des Vorjahres von 184 Mio. €. Der Vorjahreswert enthielt 146 Mio. € Cashflow aus der Wiederaufnahme des internationalen Factoring-Programms. Der freie operative Cashflow fiel mit 5 Mio. € erneut positiv aus (VJ: 130 Mio. €).

KENNZAHLEN in Mio. € (sofern nicht anders angegeben) Q1 2026/27 Q1 2025/26 Veränderung in % Umsatzerlöse 548,7 398,9 37,5 % EBITDA 165,0 70,6 >100 % EBITDA-Marge (in %) 30,1 % 17,7 % – EBIT 73,4 (16,3) >100 % EBIT-Marge (in %) 13,4 % (4,1 %) – Konzernergebnis 40,8 (55,9) >100 % ROCE (in %) 12,0 % (2,0 %) – Nettoinvestitionen (34,8) (53,6) 35,1 % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 39,9 184,0 (78,3 %) Ergebnis je Aktie (in €) 0,93 (1,55) >100 % Mitarbeiterstand (Anzahl)1 14.569 12.800 13,8 % 1 Inkl. Leihpersonal, Durchschnitt. Zum Stichtag 30. Juni 2026: 14.939

Am 16. Juni 2026 hat das Unternehmen eine Hybrid-Wandelschuldverschreibung in Höhe von 400 Mio. € mit einer Verzinsung von 2,5 % begeben. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 254 €. AT&S beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Stärkung der Kapitalbasis.

Die Bilanzsumme erhöhte sich deutlich im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn per Ende Juni 2026 auf 5.247 Mio. €. Haupttreiber war die begebene Wandelschuldverschreibung. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich in diesem Zuge um 6,4 Prozentpunkte auf 29,0 %.

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erhöhte sich auf 1.184 Mio. € (31. März 2026: 738 Mio. €). Die nicht genutzten Kreditlinien beliefen sich auf 91 Mio. €. Das Verhältnis Nettoverschuldung zum EBITDA der letzten zwölf Monate hat sich von 3,2 (per 31. März 2026) auf 1,9 verbessert. Ausschlaggebend hierfür waren die Reduzierung der Nettoverschuldung infolge der begebenen Hybridanleihe sowie die kontinuierliche Verbesserung des EBITDA.

Erweiterung Kulim

Mitte Juni gab AT&S den Ausbau des Produktionsstandorts Kulim, Malaysia, bekannt, der auf Vereinbarungen mit dem Kunden AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen basiert. Damit wird die starke Technologiepositionierung von AT&S weiter gestärkt und langjährige Partnerschaften mit führenden Kunden in der Halbleiterindustrie werden vertieft. Aufbauend auf der erfolgreichen Inbetriebnahme von Werk 1 umfasst der Ausbau die Ausstattung der bestehenden Struktur im Werk 2 sowie den Bau einer neuen Produktionsanlage für IC-Substrate-Cores und hochentwickelte Leiterplatten.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. € werden vollständig durch langfristige Kundenzusagen unterstützt. Diese Vereinbarungen müssen noch final verhandelt und abgeschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die langfristige Absicherung der Nachfrage sowie das Cashflow-Profil der Erweiterung. Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge werden entsprechend dem Projektfortschritt und der Leistungserbringung schrittweise realisiert.

Bereits im Mai hatte AT&S beschlossen, am Standort in Chongqing, China, Kapazitäten zu erweitern. Die hierfür erforderlichen Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich werden ebenfalls vollständig im Rahmen langfristiger Kundenvereinbarungen unterstützt. Durch diese Maßnahmen erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven EBIT-Effekt im ebenfalls hohen zweistelligen Millionenbereich.

Ausblick 2026/27

Für das Geschäftsjahr 2026/27 bestätigt AT&S den Ausblick einer währungsbereinigten Umsatzsteigerung von 45 bis 55 % gegenüber dem Vorjahr. Die erwartete EBITDA-Marge von 32 bis 37 % bedeutet eine weitere signifikante Steigerung der Profitabilität. Das Management plant ein Investitionsvolumen von rund 1,0 bis 1,2 Mrd. € für 2026/27 und einen positiven operativen Free Cashflow, unterstützt durch das operative Geschäft und erwartete Kundenzahlungen.

In der Prognose ist eine signifikante Verschlechterung der geopolitischen Situation sowie der derzeit angespannten Liefersituation verschiedener Materialien nicht enthalten. Das Management beobachtet die Entwicklungen weiterhin mit höchster Aufmerksamkeit, um jederzeit auf Veränderungen reagieren zu können.

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net