EQS-News: Coway veröffentlicht den 21. Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025

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Coway veröffentlicht den 21. Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025



04.08.2026 / 09:05 CET/CEST

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SEOUL, Südkorea, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", hat ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Es ist der 21. Bericht, den das Unternehmen bisher herausgegeben hat. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Fortschritte des Unternehmens bei der Erreichung seiner ESG-Ziele (Environmental, Social and Governance) und beschreibt detailliert, wie es seiner sozialen Verantwortung nachkommt und gleichzeitig den langfristigen Wert für seine Stakeholder steigert.

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„Trotz der anhaltenden weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit hat Coway einen Rekordumsatz erzielt und verzeichnet weiterhin ein solides Wachstum", sagte Jangwon Seo, CEO von Coway. „Indem wir unsere wirtschaftliche Leistung durch die Entwicklung innovativer neuer Produkte und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung mit unseren fest verankerten ESG-Werten in Einklang bringen, etablieren wir uns als nachhaltiges Unternehmen auf dem globalen Markt."

Geleitet von seiner Vision, ein „Unternehmen für eine bessere Erde" zu werden, nutzt der 2021 gegründete ESG-Ausschuss von Coway das Fachwissen sowie die Unabhängigkeit seines Vorstands, um strategische Leitlinien und mittel- bis langfristige Ziele für das Unternehmen festzulegen. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 beleuchtet die jüngsten wichtigsten Erfolge von Coway in den drei Kernbereichen:

Umweltmanagement: Netto-Null bis 2050

Ausbau der erneuerbaren Energien: Im Rahmen seines Fahrplans zur Erreichung der Netto-Null-Emissionsziele bis 2050 hat Coway seine dritte hauseigene Solaranlage („003") mit einer Leistung von 532 kWp auf bisher ungenutzten Flächen in seinem Werk in Yugu in Südkorea fertiggestellt. Dieses neue Kraftwerk wird die jährliche Gesamtstromerzeugung des Unternehmens aus Solarenergie an allen Standorten voraussichtlich um rund 29 % steigern – von 2.310 MWh im Jahr 2025 auf 2.990 MWh bis zum Jahr 2027.

Förderung der Ressourcenkreisläufe: Mithilfe seines geschlossenen Kreislaufsystems für Ressourcen wandelt Coway gesammelte Kunststoffabfälle in recycelte Rohstoffe um und konnte im Jahr 2025 sein ursprüngliches Ziel für den Einsatz von recyceltem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Kunststoff um 27 % übertreffen.

Soziale Verantwortung: Der Kunde steht an erster Stelle

Kundenorientierte Entwicklung: Als Branchenführer bindet Coway Kundenfeedback mithilfe seines firmeneigenen Systems „Process for Reflecting Customer Feedback" in alle Phasen der Produktentwicklung ein. Dieser Ansatz führte zur Entwicklung des „Smart Moving Faucet" und dessen Integration in den „Icon Water Purifier 3", wodurch die Hygiene und Sicherheit des Wasserfilters verbessert wurden, sowie in den „Icon Ice Water Purifier Mini", wodurch den Nutzern herausragende Innovationen in Bezug auf Platzersparnis und Komfort geboten werden.

Stärkung der Informationssicherheit und des Datenschutzes: Da Coway den Schutz von Kundendaten stets als oberste betriebliche Priorität betrachtet hat, hat das Unternehmen kürzlich sein globales Informationssicherheits-Managementsystem aktualisiert. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen seine Sicherheitsarchitektur und Überwachungskapazitäten proaktiv ausgebaut, um die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Betriebsstabilität und das Vertrauen der Kunden zu gewährleisten.

Leitung: Stärkung von Transparenz und Shareholder Value

Gewährleistung der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats: Um absolute Fairness und Transparenz zu gewährleisten, führte Coway im Jahr 2025 das System des „Senior Independent Director" ein und richtete sowohl einen Ausschuss für Transaktionen mit verbundenen Parteien als auch einen Vergütungsausschuss ein, die sich jeweils ausschließlich aus unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zusammensetzen.

Steigerung des Shareholder Value: Im Jahr 2025 stellte Coway einen umfassenden „Corporate Value-Up Plan" vor und bekräftigte damit sein Engagement für die Steigerung des Shareholder Value, indem das Unternehmen seine Zielrendite für Aktionäre von 20 % auf 40 % verdoppelte. Diese proaktiven Initiativen haben dazu geführt, dass Coway von der Korea Exchange als „Outstanding Value-Up Company" ausgezeichnet wurde.

Der vollständige Text des Coway-Nachhaltigkeitsberichts 2025 ist hier verfügbar.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway (KRX: 021240) wurde 1989 in Korea gegründet. Die „Best Life Solution Company" ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Verbesserung des Alltags durch modernste Haushaltsgeräte für ein gesünderes Raumklima und hochwertige Wellness-Lösungen verschrieben hat. Coway, bekannt für seine branchenführenden Wasserfilter, Luftreiniger und Bidets, baut seine Premium-Marke für Schlaf und Wellness, BEREX, aus, um den globalen Lifestyle-Sektor mit intelligenten Matratzen und hochmodernen Massagesesseln voranzubringen. Angetrieben von intensiver Forschung und preisgekrönter Technik treibt Coway sein Geschäft in wichtigen Märkten wie Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam und Europa weiter voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Cision

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