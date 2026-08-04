EQS-News: DJI Mic Mini 2S weltweit vorgestellt: bis zu 28 Stunden interner Aufnahme und KI-optimierter Geräuschunterdrückung

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DJI Mic Mini 2S weltweit vorgestellt: bis zu 28 Stunden interner Aufnahme und KI-optimierter Geräuschunterdrückung



04.08.2026 / 14:05 CET/CEST

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Das neueste Mini-Funkmikrofon von DJI reduziert die Herausforderungen unvorhersehbarer Aufnahmeumgebungen mit einer internen 32-Bit-Float-Aufnahme und zwei Stufen der KI-Geräuschunterdrückung.

SHENZHEN, China, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und innovativer Kameratechnologie, stellt heute DJI Mic Mini 2S vor, das erste Mini-Funkmikrofon von DJI mit integrierter Aufzeichnung. Aufbauend auf dem kürzlich eingeführten DJI Mic Mini 2 ist die nächste Stufe dieser Produktreihe für Content Creator konzipiert, die jedes Detail zuverlässig in einem kompakten, flexiblen Format erfassen müssen. DJI Mic Mini 2S bietet eine interne 32-Bit-Float-Aufnahme mit bis zu 28 Stunden Speicherkapazität, eine generationenübergreifende 4TX + 1RX-Konnektivität und eine zweistufige KI-Geräuschunterdrückung, um jedes Aufnahmeszenario zu unterstützen – von Solo-Drehs über Straßeninterviews und Podcasts bis hin zu Produktionen mit mehreren Personen.

Echter Klang, sichere Audioaufnahme

DJI Mic Mini 2S bietet Content Creatorn eine sicherere Methode zur Tonaufnahme, verringert das Risiko verlorener Aufnahmen und erleichtert es, einmalige Momente selbst in unvorhersehbaren Aufnahmeumgebungen souverän festzuhalten. Die Unterstützung der internen 32-Bit-Float-Aufnahme bietet mehr Flexibilität beim Umgang mit dynamischen Lautstärkepegeln in der Postproduktion. Das bedeutet, dass Content Creator einen breiten Dynamikumfang lebendig erfassen können – von leisem Flüstern bis hin zu plötzlichen lauten Geräuschen. Jeder Sender verfügt über einen integrierten Speicher von ca. 14,5 GB und kann im standardmäßigen 24-Bit-Modus bis zu 28 Stunden Audio aufzeichnen.

Klare Stimmen, perfekter Klang

DJI Mic Mini 2S ermöglicht eine präzise Kontrolle über den Klang der Aufnahmen. Die zweistufige KI-Geräuschunterdrückung passt sich unterschiedlichen Aufnahmebedingungen an. Die Stufe „Basis" reduziert Hintergrundgeräusche in Innenräumen wie Ventilatoren, Klimaanlagen und Hall, während die Stufe „Stark" störenden Außenlärm herausfiltert, um die Stimmen klar verständlich zu halten. Zum Schutz vor plötzlichen Lautstärkespitzen dämpft die Clipping-Kontrolle (Clipping Control) in dynamischen Umgebungen das Audiosignal automatisch, während der Lautstärkeausgleich (Loudness Balance) die Ausgangspegel für Interviews und Live-Streams dynamisch konstant hält. Content Creator können ihren Sound mit drei Klangprofilen individuell gestalten: „Regulär" für ausgewogenen, natürlichen Klang, „Hell" für zusätzliche Klarheit und Präsenz und „Kräftig" für einen volleren, wärmeren Ton. Dadurch gelingen professionelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand in der Postproduktion .

Flexible Kreationen mit mehreren Personen

DJI Mic Mini 2S ist darauf ausgelegt, anspruchsvollere Aufnahme-Setups zu unterstützen. Ein Empfänger (RX) kann gleichzeitig mit bis zu vier Sendern (TX) verbunden werden, wodurch das System sich ideal für Rundtischdiskussionen, Podcasts, Interviews und Kleinproduktionen eignet. Das System ist außerdem mit früheren Generationen von DJI Mikrofonen kompatibel, einschließlich Mic Mini und Mic Mini 2 Sendern sowie dem DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte. Dies bietet Kreativen eine kostengünstige Möglichkeit, ihre bestehende Ausstattung aufzurüsten und zu erweitern, wenn sie zunehmend Inhalte mit mehreren Personen produzieren.

Ultrakompakt, ultraleistungsfähig

Kompakt, vielseitig und unauffällig: Das DJI Mic Mini 2S hält sich dezent im Hintergrund und fügt sich dennoch ganz natürlich in verschiedenste Arbeitsabläufe ein. Der Sender wiegt etwa 12 g und lässt sich sowohl per Clip als auch magnetisch befestigen. Das erleichtert das komfortable Tragen und die optimale Positionierung nahe der Schallquelle. Die magnetische Frontabdeckung ist abnehmbar und ermöglicht es Content Creatorn, ihr Mikrofon an ihre Outfits anzupassen. Die acht farbigen Frontabdeckungen, die erstmals mit dem Mic Mini 2 eingeführt wurden, sind separat erhältlich. Für noch mehr Individualität bietet die DJI Mic Mini 2S Time Series Magnetische Frontabdeckung – entworfen in Zusammenarbeit mit der international renommierten Illustratorin Victo Ngai – Designs, die die verschiedenen Lebensphasen einfangen und die Kreativität auf jedem Schritt der Audio-Reise anregen. Ob beim spontanen Filmen, auf Reisen mit leichtem Gepäck oder bei schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Drehorten – das DJI Mic Mini 2S ist für eine einfachere Nutzung im Alltag konzipiert.

Nahtlose Integration im gesamten DJI Ökosystem

DJI Mic Mini 2S Sender verbinden sich nativ mit ausgewählten Osmo Kameras, darunter Osmo Pocket 4P, Osmo Pocket 4, Osmo 360, Osmo Nano und Osmo Action 6. Ohne dass ein separater Empfänger benötigt wird, liefert das System 48 kHz 24-Bit Premium-Audio direkt an diese Geräte. Diese DJI OsmoAudio Direktverbindung vereinfacht die Einrichtung für Creator, die bereits im DJI Ökosystem arbeiten, und ermöglicht einen optimierten, kabellosen Workflow, der sich nahtlos mit der DJI-Bildgebungsproduktreihe verbindet.

Verfügbarkeit

Das DJI Mic Mini 2S ist ab heute über store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern erhältlich. Preise und Konfigurationen sind wie folgt:

DJI Mic Mini 2S (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale) zum Preis von 189 EUR erhältlich

DJI Mic Mini 2S (1 Sender + 1 Empfänger) zum Preis von 99 EUR erhältlich

DJI Mic Mini 2S (1 Sender + 1 Handy-Empfänger + Ladeschale) zum Preis von 99 EUR erhältlich

DJI Mic Mini 2S Sender zum Preis von 69 EUR erhältlich

DJI Mic Mini 2S Ladeschale zum Preis von 33 EUR erhältlich

DJI Mic Mini 2S Set mit mehrfarbigen magnetischen Frontabdeckungen zum Preis von 19 EUR erhältlich

DJI Mic Mini 2S Set mit magnetischen Frontabdeckungen der Time Serie zum Preis von 39 EUR erhältlich

Weitere Informationen sind unter diesem Link verfügbar: https://www.dji.com/mic-mini-2s

Bilder und Inhalte finden Sie unter diesem Link: https://bit.ly/3SWvkE9

Über DJI

Seit 2006 gestaltet DJI die Welt mit Innovationen im Bereich ziviler Drohnen, die es Menschen ermöglicht haben, erstmals zu fliegen, Visionären, ihre Ideen in die Realität umzusetzen, und Fachleuten, ihre Arbeitsweise grundlegend zu verändern. Heute setzt sich DJI dafür ein, durch die kontinuierliche Förderung des menschlichen Fortschritts eine bessere Welt zu gestalten. Mit einer lösungsorientierten Denkweise und echter Neugier hat DJI seine Ambitionen auf Bereiche wie erneuerbare Energien, Landwirtschaft, öffentliche Sicherheit, Vermessung und Kartierung sowie Infrastrukturinspektion ausgeweitet. In jeder Anwendung ermöglichen DJI Produkte Erlebnisse, die das Leben von Menschen weltweit auf tiefgreifende Weise bereichern – mehr als je zuvor.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Webseite: www.dji.com

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Cision

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