EQS-News: Katrin Neuffer übernimmt Leitung Investor & Public Relations der Medios AG

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Katrin Neuffer übernimmt Leitung Investor & Public Relations der Medios AG (News mit Zusatzmaterial)



04.08.2026 / 15:20 CET/CEST

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Pressemitteilung

Katrin Neuffer übernimmt Leitung Investor & Public Relations der Medios AG

Berlin, 4. August 2026 – Die Medios AG („Medios“), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, hat Katrin Neuffer (49) mit sofortiger Wirkung zur Director Investor Relations & Communications ernannt. Sie verantwortet damit die Kommunikation des Unternehmens mit Investoren, Analysten, Medien und der Öffentlichkeit und folgt auf Claudia Nickolaus, die die Leitung des Bereichs an sie übergibt.

Katrin Neuffer ist Diplom-Kauffrau und verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Kapitalmarktkommunikation. Nach dem Berufseinstieg in einer IR-Agentur verantwortete sie von 2007 bis 2018 als Head of Investor Relations & Corporate Communications die Kapitalmarkt- und Unternehmenskommunikation der im SDAX notierten Wacker Neuson SE – vom Börsengang bis zur Etablierung als dauerhaft attraktives Investment. Zusätzlich leitete sie dort die Bereiche Strategie und Nachhaltigkeit. Als Vice President Investor Relations & Corporate Communications and Marketing der Exyte Group (vormals M+W Group) führte sie anschließend ein internationales, 20-köpfiges Team und verantwortete die Vorbereitung eines Börsengangs mit einer angestrebten Marktkapitalisierung von über 2 Mrd. €. Seit 2020 begleitete sie als selbständige Beraterin börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Investor Relations, IPO-Vorbereitung sowie Krisen- und Restrukturierungskommunikation.

Claudia Nickolaus hat die Investor-Relations-Arbeit von Medios maßgeblich aufgebaut und geprägt - von der Finanzberichterstattung über die ESG-Kommunikation bis zum ersten Capital Markets Day des Unternehmens im Jahr 2022. Vor ihrer Zeit bei Medios war sie in leitenden Investor-Relations-Funktionen börsennotierter Unternehmen tätig, darunter etwa die Merck KgaA.

Thomas Meier, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: „Mit Katrin Neuffer gewinnen wir eine ausgewiesene Kapitalmarktexpertin, die börsennotierte Unternehmen durch entscheidende Entwicklungsphasen geführt hat, von Börsengängen bis zu strategischen Neupositionierungen. Ihre Erfahrung wird uns helfen, Medios im Kapitalmarkt neu zu positionieren und den Dialog mit Investoren, Analysten und Medien zu intensivieren. Claudia Nickolaus danke ich im Namen des Unternehmens sehr herzlich: Sie hat die Kapitalmarktkommunikation von Medios über Jahre mit großem Einsatz, hoher Professionalität und persönlicher Verlässlichkeit geprägt. Dafür gebührt ihr unser aufrichtiger Dank.“



Wichtige Termine für den Medios-Konzern im Geschäftsjahr 2026:

12. August Halbjahresfinanzbericht 2026 21. bis 23. September Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference – München 28./29. September Medios Capital Markets Day 10. November Quartalsmitteilung zum 30. September 2026

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Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

www.medios.group

Mehr Informationen zum Thema Individualmedizin:https://app.medios.group/individualmedizin



Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

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