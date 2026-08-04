EQS-News: Left Lane Capital kündigt eine neue Welle von Beförderungen und Neueinstellungen in Führungspositionen an

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Left Lane Capital kündigt eine neue Welle von Beförderungen und Neueinstellungen in Führungspositionen an



04.08.2026 / 15:05 CET/CEST

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NEW YORK, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Left Lane Capital gab heute eine neue Runde interner Beförderungen bekannt, die sich auf die Bereiche Investment, Accelerate, Finanzen und Betrieb erstrecken – und damit das konsequente Engagement des Unternehmens fortsetzt, Führungskräfte aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Ergänzend zu diesen Fortschritten konnte das Unternehmen zudem sechs neue Investoren gewinnen, um seine Präsenz im Konsumgüter- und Technologiebereich weiter auszubauen.

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Anlageteam

Arjun Kapur und Paddy Dillon wurden jeweils zum Schulleiter befördert. Arjun arbeitet im New Yorker Büro von Left Lane, Paddy hingegen im Londoner Büro der Kanzlei. Beide haben ein ausgeprägtes Investitionsurteilsvermögen und fundierte Kompetenzen in den Bereichen Sourcing, Due Diligence und dem Aufbau von Beziehungen innerhalb des gesamten Ökosystems unter Beweis gestellt.

Accelerate-Team

Das „Accelerate"-Team von Left Lane ist die spezielle Portfolio-Betreuungsabteilung des Unternehmens, die direkt mit den Gründern zusammenarbeitet, um das Wachstum durch Netzwerk, Fachkräfte, Marketing und operatives Know-how voranzutreiben.

Alex Wu wurde zum Partner im Bereich „Talent" und Erica Amatori zur Partnerin im Bereich „Platform" befördert. Als Partner werden beide erweiterte Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten auf Unternehmensebene übernehmen und gleichzeitig weiterhin einen bedeutenden Mehrwert für die Portfoliounternehmen von Left Lane schaffen.

Finanzen und Betrieb

Liz Atkisson wurde zur Senior Vice President für Finanzen, Compliance und Betrieb befördert, und Elizabeth Donovan wurde zur Vice President für Investor Relations und Geschäftsentwicklung befördert. Jeder von ihnen trägt dazu bei, die finanzielle, operative und LP-bezogene Infrastruktur des Unternehmens zu festigen.

Neben diesen Beförderungen gab es acht weitere Beförderungen in den Teams für Investitionen, „Accelerate" und Finanzen.

Über Left Lane Left Lane wurde 2019 gegründet und ist eine weltweit tätige Venture-Capital- und Growth-Equity-Gesellschaft, die in wachstumsstarke Konsum- und Internet-Technologieunternehmen mit dauerhaften Kundenbeziehungen investiert. Mit einem schlanken, aber leistungsstarken Team, das ein verwaltetes Vermögen von rund 3,8 Milliarden US-Dollar betreut, ist Left Lane darauf ausgerichtet, als fokussiertes, leistungsstarkes Unternehmen zu agieren, das seinen Mitarbeitern bedeutende Verantwortung und langfristige Mitverantwortung überträgt.

Cision

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