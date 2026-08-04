EQS-News: Lockton stellt Lockton SAGE vor: Die erste einheitliche Enterprise-Intelligence-Plattform der Branche

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Lockton stellt Lockton SAGE vor: Die erste einheitliche Enterprise-Intelligence-Plattform der Branche



04.08.2026 / 15:25 CET/CEST

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Speziell entwickelt, um die volle Leistungsfähigkeit der firmeneigenen Daten, der fortschrittlichen Analysen, der KI-gestützten Funktionen und des spezialisierten Fachwissens von Lockton für die Entscheidungen der Kunden in großem Umfang nutzbar zu machen

KANSAS CITY, Missouri, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, das weltweit größte private Versicherungsmakler- und Risikomanagementunternehmen, gab heute die erweiterte Verfügbarkeit von Lockton SAGE bekannt, seiner Enterprise-Intelligence-Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, die volle Leistungsfähigkeit der firmeneigenen Daten, der fortschrittlichen Analysen, der KI-gestützten Funktionen und des spezialisierten Fachwissens von Lockton für die Entscheidungen der Kunden nutzbar zu machen.

Lockton logo

Lockton SAGE, das ursprünglich bei Lockton Re eingeführt wurde, wird nun auf das gesamte US-Geschäft des Unternehmens ausgeweitet und umfasst Funktionen in den Bereichen Risikolösungen, Personallösungen und Rückversicherung.

Da Unternehmen zunehmend komplexe Entscheidungen in den Bereichen Personal, Finanzen und Risiko treffen müssen, stehen viele vor der Herausforderung, dass Daten nicht miteinander verknüpft sind, Erkenntnisse in Silos isoliert bleiben und eine wachsende Flut von eigenständigen KI-Tools keine ganzheitliche Sicht bietet.

„Kein Unternehmen ist besser aufgestellt als Lockton, um Kunden in das Zeitalter der KI zu führen, doch Technologie allein ist niemals der entscheidende Vorteil; echte Wirkung entsteht durch die Kombination von leistungsstarker Intelligenz mit außergewöhnlichen Mitarbeitern", sagte Ron Lockton, Vorsitzender und CEO von Lockton. „Unsere Daten, unsere Technologie und unser Fachwissen sind im Laufe der Zeit gemeinsam gewachsen und nicht durch Übernahmen angefügt worden – daher funktionieren sie als Einheit. Wir haben Lockton SAGE entwickelt, um unsere Berater zu stärken und ihnen die Erkenntnisse zu liefern, mit denen sie Kunden auf intelligentere und persönlichere Weise dabei unterstützen können, Risiken zu bewältigen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Unternehmen, die das nächste Jahrzehnt anführen werden, sind diejenigen, die großartige Technologie mit großartigen Mitarbeitern verbinden – und genau darauf konzentrieren wir uns."

Lockton SAGE wurde entwickelt, um all dies zusammenzuführen.

Lockton SAGE nutzt KI-gestützte Funktionen, um die Muster, Prioritäten und Empfehlungen aufzudecken, die für das Geschäft jedes Kunden am wichtigsten sind.

Vom Datenmaterial zur Entscheidung – in kürzester Zeit

Lockton SAGE verknüpft Policen, Angebote, Schadensfälle und Risiken und kombiniert KI-gestützte Analysen mit menschlicher Erfahrung, um Kunden schnellere und intelligentere Beratung zu bieten, wenn Entscheidungen am wichtigsten sind.Indem die Plattform Muster aufdeckt, aufkommende Risiken antizipiert und frühzeitig umsetzbare Empfehlungen liefert, hilft sie Unternehmen, Probleme zu mindern, bevor sie eskalieren. So werden heute Kosten gesenkt und gleichzeitig eine größere finanzielle und operative Widerstandsfähigkeit für die Zukunft geschaffen.

Was Kunden erhalten

Für Kunden bedeutet dies den Schritt weg von einer starren Versicherungsplattform hin zu einer personalisierten Arbeitsumgebung – einer, die erstklassige Dienstleistungen mit einer Erfahrung verbindet, die auf ihr Geschäft, ihre Prioritäten und die wichtigsten Kennzahlen zugeschnitten ist.

In jeder Phase des Versicherungslebenszyklus wandelt LocktonSAGE vernetzte Intelligenz in ein tiefgreifendes Verständnis des Kundengeschäfts und des Risikoprofils um, gepaart mit Erkenntnissen, die speziell auf die jeweiligen Ziele und Vorgaben zugeschnitten sind – von den Daten, die den Prozess einleiten, bis hin zur Beratung nach dem Versicherungsabschluss:

Umfassendere Daten, geringerer Aufwand – Zusammenarbeit in Echtzeit und automatisierte Datenerfassung ersetzen die manuelle Informationsbeschaffung, wodurch der Verwaltungsaufwand beim Abschluss und der Verwaltung von Versicherungsschutz reduziert wird und gleichzeitig ein vollständigeres, qualitativ hochwertigeres Bild des Risikos jedes Kunden entsteht.

Tiefgreifendere Analysen – Die Erkenntnisse erstrecken sich über alle Risiken eines Kunden und gehen über generisches Benchmarking hinaus hin zu maßgeschneiderten, zukunftsorientierten Einblicken in das spezifische Risikoprofil dieses Kunden.

Intelligentere Strukturierung – Kunden erhalten mehr Optionen für den Risikotransfer und das Risikomanagement, mit Echtzeit-Einblick in die finanziellen Vor- und Nachteile jeder Programmstruktur, bevor Entscheidungen endgültig getroffen werden.

Optimierte Platzierung — Alle Produkte, Segmente und Versicherer werden kontinuierlich analysiert, wodurch Kunden ein optimales Verständnis des Marktes und die effektivste Auswahl an Versicherungslösungen erhalten.

Umfassendere Beratung — Plattformgestützte Effizienz ermöglicht es den Lockton Associates, mehr Zeit für strategische Beratungsarbeit aufzuwenden – gestützt auf die Marktbeziehungen, die für die Interessenvertretung der Kunden am wichtigsten sind.

Auf Langfristigkeit ausgelegt

Dank seiner privaten Eigentümerschaft kann Lockton eine langfristige Perspektive einnehmen und gezielt in eine flexible Plattformarchitektur investieren, die kontinuierlich führende KI-Modelle integrieren kann, sobald diese die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Risiken bewerten. Das Ergebnis ist eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, sich entsprechend den Kundenbedürfnissen ständig weiterzuentwickeln, anzupassen und zu skalieren – um den Marktanforderungen immer einen Schritt voraus zu sein, anstatt nur auf sie zu reagieren.

„Der Markt ist voll von Tools, aber Kunden brauchen die richtigen Erkenntnisse – vernetzt, kontextbezogen und auf die Art und Weise zugeschnitten, wie sie tatsächlich Entscheidungen treffen. Lockton SAGE ist unser Versprechen, genau das zu leisten.Es handelt sich nicht um ein einzelnes Produkt.Es istdas gebündelte Fachwissen von Lockton, das gemeinsam dafür sorgt, dass jeder Kunde an jedem Entscheidungspunkt mehr Sicherheit hat."

— Claude Yoder, Leiter für Daten, Analytik und Digitalisierung bei Lockton

Lockton SAGE schafft eine skalierbare Grundlage für kontinuierliche Innovation und erweitert den Mehrwert, den Lockton in jeder Kundenbeziehung bietet. Und da Lockton SAGE im Laufe der Zeit immer neue Erkenntnisse entwickelt, steigt sein Wert in dem Maße, wie Lockton und seine Kunden weiter wachsen. So werden die Lockton-Mitarbeiter mit den Tools und Erkenntnissen ausgestattet, die sie benötigen, um fundiertere und wirkungsvollere Beratung zu leisten. Weitere Informationen finden Sie unter LocktonSAGE.com.

Informationen zu Lockton

Was Lockton auszeichnet, ist zugleich das, was das Unternehmen besser macht: Unabhängigkeit. Die private Unternehmensstruktur von Lockton ermöglicht es fast 15.000 Mitarbeitern, die in über 180 Ländern tätig sind, sich ausschließlich auf die Risiko- und Versicherungsbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Mit der weltweit verteilten Expertise verfügt Lockton über das erforderliche fundierte Verständnis, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen.

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