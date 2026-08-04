EQS-News: RM Rheiner Management AG: Halbjahresergebnis 2026

EQS-News: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

RM Rheiner Management AG: Halbjahresergebnis 2026



04.08.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RM Rheiner Management AG: Halbjahresergebnis 2026



Die RM Rheiner Management AG weist für das 1. Halbjahr 2026 mit einem Halbjahresüberschuss von rd. 203 TEUR (Vorjahr: 244 TEUR) ein gegenüber dem Vorjahr leicht verringertes Ergebnis aus. Die Erträge aus Wertpapierverkäufen lagen mit 89 TEUR (442 TEUR) deutlich unter Vorjahr. Dagegen belasteten die Aufwendungen aus Wertpapierverkäufen das Ergebnis mit nur 11 TEUR (334 TEUR) im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger. Wegen höherer Dividendenerträge trugen die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens mit 358 TEUR (153 TEUR) deutlich mehr zum Ergebnis bei. Die sonstigen betrieblichen Erträge, in denen vor allem die Zuschreibungen auf den Wertpapierbestand erfasst werden, erreichten 205 TEUR nach 359 TEUR. Mit 375 TEUR (288 TEUR) wurden gleichzeitig höhere Abschreibungen verbucht. Der Personalaufwand blieb mit 40 TEUR (41 TEUR) nahezu konstant.



Der Inventarwert je Aktie der RM Rheiner Management AG betrug per 30.06.2026 etwa 44,50 EUR (31.12.2025: 44,20 EUR) und ist damit leicht gegenüber dem Jahresende 2025 gestiegen. Aktuell beträgt der Inventarwert etwa 44,00 EUR je Aktie. Bei der Berechnung des Inventarwerts je Aktie bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte und eventuelle anfallende Ertragsteuern außer Ansatz.



Derzeit verfügt die RM Rheiner Management AG über ein Nachbesserungsrechtevolumen von rund 11,1 Mio. EUR.



Die sechs größten darin enthaltenen Positionen sind:

Audi AG 2,3 Mio. EUR Hypovereinsbank AG 2,2 Mio. EUR Kölnische Rück AG 0,8 Mio. EUR Lotto24 AG 0,8 Mio. EUR MAN SE 0,7 Mio. EUR Bank Austria Creditanstalt AG 0,6 Mio. EUR



Das Nachbesserungsvolumen errechnet sich aus dem Produkt der Anzahl der Aktien und dem zunächst von der Gesellschaft vereinnahmten Abfindungspreis im Rahmen einer Strukturmaßnahme (z.B. Squeeze-out, Abschluss eines Beherrschungsvertrages). Die Höhe des Abfindungspreises ist Basis für eine eventuelle Nachbesserung und wird regelmäßig im Rahmen eines Spruchverfahrens auf ihre Angemessenheit überprüft.



Zum jetzigen Zeitpunkt können keine verlässlichen Aussagen darüber gemacht werden, ob und wann es gegebenenfalls zu Nachbesserungen aus diesen und anderen laufenden Spruchstellenverfahren kommen wird. Die Gesellschaft veröffentlicht in ihrer Halbjahres- und Jahresberichterstattung regelmäßig die wichtigsten Positionen ihres Nachbesserungsrechteportfolios.



Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts erfolgt heute auf der Webseite der Gesellschaft.



Köln, 4. August 2026



Der Vorstand





Ansprechpartner bei Rückfragen:

Hans Peter Neuroth

Mitglied des Vorstands der RM Rheiner Management AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Telefon: (0221) 820 32 - 0

E-Mail: info@rheiner-management.de

Webseite: www.rheiner-management.de

04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: RM Rheiner Management AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland Telefon: 0221-820320 E-Mail: info@rheiner-management.de Internet: www.rheiner-management.de ISIN: DE0007018707 WKN: 701870 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf LEI Code: 5299006AGYSREZKZIL29 EQS News ID: 2376976

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2376976 04.08.2026 CET/CEST