EQS-News: Starke Allianz, intelligenter Plan für neue Energiesysteme | ZOE und Octopus Energy unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Chinas virtuellem Kraftwerk und intelligenter Energielandschaft

EQS-News: ZOE Energy Storage / Schlagwort(e): Vertrag

Starke Allianz, intelligenter Plan für neue Energiesysteme | ZOE und Octopus Energy unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung von Chinas virtuellem Kraftwerk und intelligenter Energielandschaft



04.08.2026 / 21:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai ZOE Energy Storage (ZOE) und Octopus Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich saubere Energie, unterzeichneten am 10. Juli 2026 am britischen Hauptsitz von Octopus Energy eine Absichtserklärung (MOU) über eine strategische Zusammenarbeit. Die beiden Parteien werden lokale industrielle Ressourcen mit modernsten internationalen Technologien im Bereich der digitalen Energie verbinden. Sie vereinbaren den Abschluss einer umfassenden Kooperationsvereinbarung mit dem gemeinsamen Ziel, ein Joint Venture in China zu gründen, um ein auf den heimischen Markt zugeschnittenes Ökosystem für intelligente Energie und virtuelle Kraftwerke (VPP) aufzubauen und damit neue Maßstäbe für die chinesisch-ausländische Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Energie zu setzen.

ZOE Energy Storage ist ein führender VPP-Dienstleister in China, der über VPP-Betriebslizenzen in mehreren Provinzen verfügt und ein auf Provinzebene direkt gesteuertes VPP aufgebaut hat. ZOE bietet End-to-End-Kompetenzen in den Bereichen Investition, Bau, Handel und Betrieb und baut durch seine Ökosystempartnerschaften starke lokale Wettbewerbsvorteile auf.

Octopus Energy ist in 27 Ländern tätig, versorgt 11 Millionen Haushalte und verwaltet Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien im Wert von 7 Milliarden Pfund, darunter Photovoltaik, Speichersysteme, Wärmepumpen und grenzüberschreitende VPPs. Das Unternehmen hat eigene, praxiserprobte KI-Prognosesysteme, dynamische Preisgestaltungsmodelle sowie koordinierte Dispatching-Systeme für Cloud und Edge entwickelt – dessen Kernalgorithmen sich in zahlreichen Märkten bewährt haben –, wodurch es die grundlegenden Technologien für den globalen VPP-Betrieb beherrscht.

Diese Partnerschaft bietet weitreichende komplementäre Vorteile: ZOE wird für die Geschäftsentwicklung im Bereich der inländischen VPPs, die integrierte Hardware- und Software-Bereitstellung, das vorschriftsmäßige Betriebsmanagement sowie lokalisierte Produktdienstleistungen verantwortlich sein; Octopus Energy wird seine Kernalgorithmen und globale Betriebskompetenz einbringen, Technologien an chinesische Vorschriften anpassen und die kontinuierliche Optimierung vorantreiben. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe wird Machbarkeitsstudien, Konformitätsbewertungen und die kommerzielle Planung durchführen, um die umfassende Partnerschaft voranzutreiben.

Die geplante Plattform wird Ressourcen von gewerblichen und industriellen Nutzern, Industrieparks, dezentralen PV-Anlagen, Energiespeichern und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bündeln, um ein intelligentes VPP-Betriebssystem aus einer Hand aufzubauen, das an die inländischen Netzvorschriften angepasst ist. Durch eine fein abgestimmte Einsatzsteuerung wird sie die Renditen dezentraler Anlagen steigern, Schwankungen bei erneuerbaren Energien ausgleichen und neue Arten von Stromversorgungssystemen unterstützen.

Beide Parteien erklärten, dass diese Zusammenarbeit einen strategisch bedeutenden Meilenstein bei der grenzüberschreitenden Innovation im Bereich der Energietechnologie und der synergetischen Transformation darstellt. Mit Blick auf die Zukunft werden sie ihre Partnerschaft durch gemeinsame Innovationen und Marktexpansion weiter vertiefen, den Wert dezentraler Energie mit digitalen Technologien erschließen, internationales Fachwissen mit lokaler Praxis verbinden und Chinas Dual-Carbon-Ziele vorantreiben, während sie gleichzeitig die Modernisierung der Smart-Energy-Branche anführen

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/starke-allianz-intelligenter-plan-fur-neue-energiesysteme--zoe-und-octopus-energy-unterzeichnen-strategische-kooperationsvereinbarung-zur-gemeinsamen-entwicklung-von-chinas-virtuellem-kraftwerk-und-intelligenter-energielandschaf-302842944.html

04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2377350 04.08.2026 CET/CEST