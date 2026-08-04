EQS-News: technotrans verbessert Ergebnisqualität im 1. Halbjahr 2026 und steigert Auftragsbestand auf 96 Mio. €

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technotrans verbessert Ergebnisqualität im 1. Halbjahr 2026 und steigert Auftragsbestand auf 96 Mio. €



04.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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technotrans verbessert Ergebnisqualität im 1. Halbjahr 2026 und steigert Auftragsbestand auf 96 Mio. €

EBIT-Marge auf 7,1 % erhöht (Vorjahr: 7,0 %)

Konzernumsatz in anspruchsvollem Umfeld mit 113,3 Mio. € (Vorjahr: 120,6 Mio. €) im Rahmen der Erwartungen

Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics bleiben wesentliche Wachstumstreiber

Perspektivsprung durch Serien-Großauftrag bei Plastics

Free Cashflow verbessert sich auf -0,5 Mio. € (Vorjahr: -1,1 Mio. €)

Auftragsbestand steigt durch Neugeschäft in allen 4 Fokusmärkten auf 96 Mio. €; Book-to-Bill-Ratio von 1,2 belegt Wachstumstrend

Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Sassenberg, 4. August 2026 – technotrans hat im 1. Halbjahr 2026 seine operative Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt: Der Konzernumsatz lag mit 113,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 120,6 Mio. €, aber dennoch im Rahmen der Erwartungen. Die Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics bestätigten ihre Rolle als strukturell attraktive Wachstumsfelder. Die anhaltend schwache Investitionsdynamik belastete hingegen die Fokusmärkte Print und Plastics. Trotz des geringeren Umsatzvolumens stieg die EBIT-Marge auf 7,1 % (Vorjahr: 7,0 %). Das operative Konzernergebnis (EBIT) erreichte 8,0 Mio. € (Vorjahr: 8,4 Mio. €). Ausschlaggebend für die stabile Ergebnisperformance waren ein verbesserter Produktmix, realisierte Effizienzmaßnahmen und das robuste Servicegeschäft. Der Auftragsbestand verbesserte sich deutlich auf 96 Mio. € zum Periodenstichtag. Die Book-to-Bill-Ratio stieg auf 1,2.

„Die Entwicklung in den ersten 6 Monaten zeigt, dass technotrans Umsatzschwankungen heute wirksamer abfedern kann als in der Vergangenheit“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Wir verbinden operative Disziplin mit gezielten Investitionen in Märkte, die von Elektrifizierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz profitieren. Der deutlich gestiegene Auftragsbestand unterstreicht die Wachstumsperspektiven.“

Wachstum in Energy Management und Healthcare & Analytics

Energy Management steigerte den Umsatz um 7,5 % auf 31,5 Mio. €. Bereinigt um das seit Beginn des Geschäftsjahres 2026 zugeordnete Standard-Lasergeschäft erreichte das Wachstum 17,2 %. Besonders dynamisch entwickelten sich die Umsätze mit Flüssigkeitskühlungen für Datacenter sowie Batteriethermomanagement-Systemen für E-Busse und Schienenfahrzeuge. Die starke Auftragslage in diesen Bereichen signalisiert eine positive Umsatzentwicklung im weiteren Jahresverlauf.

Healthcare & Analytics legte im Umsatz dank der Nachfrage aus Medizintechnik und Analysetechnik auf 16,6 Mio. € zu (Vorjahr: 15,7 Mio. €). Die Fokusmärkte Print und Plastics blieben dagegen von der schwachen Investitionsneigung betroffen. Print erzielte 36,3 Mio. € nach 40,5 Mio. €, Plastics 25,5 Mio. € nach 31,4 Mio. € im Vorjahr.

Produktmix und Services stabilisieren die Erträge

Im Segment Technology sank der Umsatz auf 84,0 Mio. € (Vorjahr: 90,8 Mio. €). Die Segmentmarge stieg auf 4,4 % (Vorjahr: 4,3 %). Das Segment-EBIT erreichte 3,7 Mio. € (Vorjahr: 3,9 Mio. €). Das Segment Services erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 29,4 Mio. € (Vorjahr: 29,8 Mio. €) und eine EBIT-Marge von 14,7 % (Vorjahr: 15,0 %). Die Bruttomarge des technotrans-Konzerns erhöhte sich deutlich von 29,8 % auf 30,2 %.

Solide Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage stellte sich fortgesetzt solide dar. Die Eigenkapitalquote blieb mit 63,6 % stark. Der Free Cashflow verbesserte sich trotz des wachstums- und auftragsbedingten Aufbaus des Working Capitals im Berichtszeitraum auf -0,5 Mio. € (Vorjahr: -1,1 Mio. €). Zum Periodenstichtag verfügte technotrans über 12,6 Mio. € liquide Mittel und freie Kreditlinien von 17,2 Mio. €.

Strategie Ready for Growth – Visibilität durch Großaufträge in Energy Management und Plastics

Die Thermomanagement-Kompetenz von technotrans ist gefragt in strukturell wachsenden Zukunftsmärkten: Das zeigen die im 1. Halbjahr 2026 gewonnenen strategischen Aufträge in den Bereichen Datacenter und Elektromobilität, die im Fokusmarkt Energy Management angesiedelt sind. In kurzem zeitlichen Abstand nach Ende des Berichtszeitraums erreichte der Auftragseingang von Flüssigkeitskühlungen für Datacenter im Juli 2026 ein zweistelliges Millionen-Euro-Volumen. Darüber hinaus gewann der Konzern im Fokusmarkt Plastics einen langfristigen Großserienauftrag für kompakte Temperiergeräte für die Hightech-Industrie mit einem jährlichen Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie zusätzliche Aufträge für Großkühlanlagen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Neugeschäfte stellen einen Perspektivsprung für den Fokusmarkt Plastics dar. Diese Dynamik schafft Skalierungspotenziale und stärkt die Basis für die langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele des Konzerns.

Ausblick

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen in Europa und Deutschland bleiben weiterhin belastet. Darüber hinaus können Beeinträchtigungen der globalen Lieferketten die Geschäftsentwicklung einzelner Märkte und Projekte temporär belasten. Für 2026 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz von 240 Mio. € bis 260 Mio. €, eine EBIT-Marge von 6,5 % bis 8,5 % und einen Free Cashflow von leicht über 10 Mio. €. Energy Management wird voraussichtlich der stärkste Wachstumstreiber bleiben. Für Healthcare & Analytics werden stabile Beiträge erwartet. In Print und Plastics rechnet technotrans im weiteren Jahresverlauf mit einer schrittweisen Belebung.

„Die solide Auftragslage, die positiven Signale aus Energy Management und Plastics sowie der Free-Cashflow-Beitrag im 2. Quartal stimmen uns zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte, wenngleich die eingeschränkten Lieferketten eine Herausforderung bleiben“, betont Michael Finger. „Durch die strategisch wichtigen Großaufträge ist die Basis für nachhaltiges Wachstum gelegt. Wir werden unsere Strategie weiterhin konsequent umsetzen und die Potenziale unserer Thermomanagement-Lösungen in attraktiven Zukunftsmärkten nutzen, um profitables Wachstum zu realisieren.“

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Datacenter), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

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