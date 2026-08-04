EU-Innenminister wollen nach Ceuta-Ansturm Außengrenzen befestigen

Brüssel, 04. Aug (Reuters) - ⁠Nach dem Massenansturm auf die spanische Exklave Ceuta will die EU die Außengrenzen noch stärker befestigen und Spanien finanziell unterstützen. Die EU-Innenminister drangen bei einer Krisen-Videokonferenz am Dienstag auf ein härteres Vorgehen gegen Schleusernetzwerke und eine konsequentere Rückführungspolitik. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einer "volatilen Migrationslage". Die Außengrenzen müssten ausgebaut werden, "auch mit physischen ‌Barrieren". Die EU-Grenzpolizei Frontex müsse man stärken. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner erklärte, die EU biete Spanien finanzielle Nothilfe an, um den Schutz der Außengrenze in Ceuta weiter zu befestigen. Der Ansturm sei auch ⁠durch Schleuser und ⁠Falschinformationen in den sozialen Medien ausgelöst worden.

Die Zahl der Toten nach dem Grenzansturm in der vergangenen Woche ist nach Angaben des spanischen Innenministers Fernando Grande-Marlaska auf 75 gestiegen. Insgesamt seien rund 72.000 Menschen illegal nach Ceuta gelangt. Etwa 70.000 von ihnen seien bereits nach Marokko zurückgewiesen worden. Die verbleibenden Migranten würden ebenfalls ausgewiesen, sagte der Minister. Brunner betonte, es sei niemand von Ceuta auf das spanische ‌Festland gelangt. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex sei mit 30 Beamten vor Ort ‌und stehe bereit, mehr zu tun. Die Lage der in Ceuta verbliebenen Migranten ist jedoch prekär. Augenzeugen zufolge schlafen viele am Strand. Die spanische Flüchtlingshilfekommission kritisierte die Bedingungen und forderte eine menschenwürdige Unterbringung und die Möglichkeit, ⁠Asylanträge zu stellen.

ITALIEN HATTE SCHENGEN-ABKOMMEN AUSGESETZT

Innerhalb der EU gibt es jedoch Uneinigkeit über das weitere Vorgehen. Italien ‌hatte nach den Grenzübertritten die Anwendung des Schengen-Abkommens für ⁠Spanien ausgesetzt, obwohl Ceuta nicht Teil des Schengen-Raums ist. Grande-Marlaska wies Sorgen um die Reisefreiheit in Europa zurück. Zudem lehnt Spanien den von Italien und einer Gruppe von Staaten, darunter Deutschland, vorangetriebenen Vorschlag für Rückführungszentren in Drittstaaten ab. Migrationskommissar Brunner unterstützte diese Überlegungen hingegen. Der ‌griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis brachte zudem eine zeitweise Aussetzung ⁠von Asylanträgen bei Massenanstürmen ins Gespräch.

Die Rolle ⁠Marokkos bei dem Vorfall bleibt umstritten. Brunner verwies auf eine laufende Untersuchung in Spanien und wollte sich nicht weiter zur Verantwortung Marokkos äußern. Die Regierung hatte Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, Spanien hätte die Folgen eines Gerichtsurteils vorhersehen müssen. Dem Urteil zufolge konnten schwimmend ankommende Migranten nicht sofort abgeschoben werden. Grande-Marlaska sagte, man habe daraufhin so schnell wie möglich mit der Errichtung einer Seebarriere begonnen. Hinweise der Geheimdienste auf einen bevorstehenden Massenansturm habe es nicht gegeben.

In der Vergangenheit war Marokko vorgeworfen worden, Migration als politisches Druckmittel im Streit um die Westsahara zu nutzen. Brunner zufolge verhandelt die ⁠EU derzeit über ein umfassendes Partnerschaftsabkommen mit Marokko, das auch rasche Rückführungen gewährleisten solle.

(Bericht von Amina Ismail, Victoria Waldersee, Inti Landauro und Markus Wacket. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)