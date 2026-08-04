Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoffKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMDBericht 2. Quartal 2026
Arista NetworksBericht 2. Quartal 2026
AT&SBericht 1. Quartal 2027
BayerBericht 2. Quartal 2026
BioNTech (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
Booking HoldingsBericht 2. Quartal 2026
BPBericht 2. Quartal 2026
CaterpillarBericht 2. Quartal 2026
ContinentalBericht 2. Quartal 2026
Deutsche LufthansaBericht 2. Quartal 2026
EvonikBericht 2. Quartal 2026
McDonald'sBericht 2. Quartal 2026
PfizerBericht 2. Quartal 2026
SpaceXBericht 2. Quartal 2026
ZalandoBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
AMD
Bayer
Lufthansa
BioNTech
Zalando
Caterpillar
McDonald's
AT&S
Pfizer
BP
Evonik
Arista Networks
Booking Holdings
Continental

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