FMC übertrifft Gewinnerwartungen - US-Markt bleibt schwierig

(Reuters) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal dank Fortschritten bei seinem Sparkurs und höheren Erstattungssätzen einen Ergebnissprung verzeichnet. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 20 Prozent auf 569 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montagabend ‌mitteilte. Damit übertraf FMC die Analystenerwartungen von im Schnitt 515 Millionen Euro deutlich. Der Fokus der Anleger lag allerdings auf den Herausforderungen im wichtigen ⁠US-Markt. Dort ⁠sank die Zahl der Dialysebehandlungen im zweiten Quartal organisch um 0,9 Prozent, nachdem sie bereits im ersten Jahresviertel um 0,4 Prozent gefallen war. Ein Händler bezeichnete das als Enttäuschung. Die FMC-Aktien verloren vorbörslich mehr als acht Prozent.

Konzernchefin Helen Giza hatte den Rückgang zuletzt unter anderem mit einer seit ‌der Corona-Pandemie erhöhten Sterblichkeit unter Dialysepatienten begründet. Hinzu ‌dürften aber auch die Auswirkungen von Klinikschließungen kommen. Weltweit sank die Zahl der FMC-Patienten im Jahresvergleich um vier Prozent auf 289.610, in den USA ging sie ⁠um ein Prozent auf rund 203.000 zurück.

Um die Profitabilität zu steigern, dünnt FMC ‌sein Netz von zuvor rund 2600 ⁠US-Dialysekliniken aus. Das Unternehmen hat die für das laufende Jahr geplanten Schließungen inzwischen umgesetzt und rund 100 Standorte vom Netz genommen, wie FMC weiter mitteilte. Wie vorgesehen habe der Großteil der Patienten in ‌benachbarten Kliniken weiterbehandelt werden können. Das ⁠laufende Transformationsprogramm brachte im zweiten Quartal ⁠zusätzliche Einsparungen von 67 Millionen Euro.

Unter dem Strich sank der Nettogewinn im zweiten Quartal um drei Prozent auf 218 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich jedoch ein Plus von 13 Prozent auf 303 Millionen. Der Umsatz stieg um ein Prozent auf 4,86 Milliarden Euro. Gegenwind kam von negativen Währungseffekten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand die Prognose. FMC rechnet unverändert mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Das bereinigte operative Ergebnis ⁠dürfte um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigen oder fallen.