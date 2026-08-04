Fresenius hebt nach erfolgreichem Quartal Jahresprognose an

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BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhausbetreiber und Pharmahersteller Fresenius blickt nach einem erfolgreichen Quartal zuversichtlicher auf 2026. Das Kern-Ergebnis je Aktie dürfte im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent zum Vorjahr steigen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Zuvor war Fresenius von plus fünf bis zehn Prozent ausgegangen.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 5,86 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 719 Millionen Euro. Die starke

operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein

verbessertes Zinsergebnis hätten die Ergebnisentwicklung unterstützt, hieß es in der Mitteilung weiter.

Anleger reagierten erfreut. Im nachbörslichen Handel legte der Fresenius-Kurs auf der Handelsplattform Lang & Schwarz in einer ersten Reaktion um drei Prozent zum Xetra-Schluss zu./he

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