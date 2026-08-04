Fußball-WM kurbelt Snap-Geschäft an

(Reuters) - Der Snapchat-Mutterkonzern Snap hat im zweiten Quartal dank höherer Werbeausgaben während der Fußball--die Umsatzerwartungen übertroffen. Zudem hätten stärkere Kampagnen von Großkunden in Nordamerika zum ‌Wachstum beigetragen, teilte das Social-Media-Unternehmen am Montag mit. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 13 ⁠Prozent zu.

Der ⁠Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal um rund 19 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 1,54 Milliarden Dollar. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) stieg weltweit ‌um etwa fünf Prozent auf 493 ‌Millionen. In Europa verzeichnete Snap jedoch einen Rückgang von rund zwei Prozent, in Nordamerika sank die Nutzerzahl ⁠sogar um fast sieben Prozent. Für das dritte Quartal ‌rechnet das Unternehmen mit ⁠einem Umsatz zwischen 1,70 und 1,74 Milliarden Dollar.

"Wir haben eine bessere Dynamik bei großen Werbekunden in Nordamerika gesehen", sagte Firmenchef Evan Spiegel. ‌Snap steht jedoch weiterhin ⁠in einem intensiven Wettbewerb ⁠mit größeren Konkurrenten wie der Facebook-Mutter Meta. Die Aktie des Unternehmens hat in diesem Jahr rund 37 Prozent an Wert verloren. Snap will seine Attraktivität durch den Fokus auf Direktmarketing-Anzeigen und den Einsatz von KI-gestützten Werkzeugen für Werbekunden steigern.