Gold: Strukturelle Verschiebungen stützen das Preisniveau

Der Goldpreis notiert derzeit bei rund 4.060 USD je Unze und zeigt eine Stabilisierung auf diesem Niveau. Zentralbanken sind weiterhin relevante Akteure. 45 % der Notenbanken planen laut Umfragen weitere Aufstockungen. Geopolitische Faktoren und die globale Zinspolitik zementieren die Funktion des Edelmetalls als strategischen Baustein.

Marktbedingungen: Stabilisierung des Preisniveaus

Der Goldpreis hat sich im August 2026 im Bereich von rund 4.060 USD je Unze konsolidiert. Nach den Kursbewegungen der vergangenen Monate zeigt der Markt aktuell eine Seitwärtsbewegung. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind durch geopolitische Faktoren und eine Kerninflation von rund 3 % geprägt. Das weltweite Handelsvolumen beläuft sich auf mehrere Mrd. USD täglich. Das Edelmetall wird bei institutionellen und privaten Anlegern weiterhin als strategische Beimischung im Portfolio betrachtet. Gleichzeitig wirken das Zinsumfeld in den USA und der US-Dollar als ausgleichende Kräfte, die eine Aufwärtsbewegung momentan dämpfen.

Die Perspektive der Zentralbanken: Anhaltende Akkumulation

Ein Anker für den Goldmarkt ist das Verhalten der internationalen Zentralbanken, deren Perspektive von einer langfristigen Ausrichtung geprägt ist. Die Daten des World Gold Councils aus dem Sommer 2026 belegen, dass die Notenbanken in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich 1.000 Tonnen Gold jährlich erworben haben. Diese Akteure betrachten das Edelmetall als liquiden Reservewert. Eine Umfrage zeigt, dass 45 % der befragten Notenbanken planen, ihre Goldreserven innerhalb der nächsten zwölf Monate aufzustocken. Neben bekannten Käufern wie China und Indien tritt aktuell Polen als Akteur auf der Käuferseite in Erscheinung.

Trading-Taktik: Für Anleger ergibt sich aus dieser Konstellation ein klares Bild der Marktdynamik. Die physische Nachfrage der Notenbanken bietet eine Unterstützung für das Preisniveau. Wenn die institutionellen Käufe in diesem Volumen anhalten, verringert sich die Wahrscheinlichkeit für stärkere Kursrücksetzer. Dennoch sollten Anleger berücksichtigen, dass das Preisniveau um 4.060 USD bereits positive Faktoren einpreist. Eine weitere Preisentwicklung ist von der Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve sowie der Entwicklung des US-Dollars abhängig. Bei Anlageentscheidungen könnte sich eine antizyklische Vorgehensweise anbieten, bei der phasenweise Schwächen im Kursaufbau für vorsichtige Einstiege genutzt werden können. Bei Long-Positionen bietet sich ein Stop-Loss im Bereich unterhalb der Marke von 3.800 USD an.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DN1Z3Z) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs des Rohstoffs des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,1.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 04.08.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK