HSBC übertrifft Erwartungen und nimmt Aktienrückkäufe wieder auf

Hongkong/London, 04. ⁠Aug (Reuters) - Europas größte Bank HSBC hat im ersten Halbjahr dank eines florierenden Asien-Geschäfts mehr verdient als erwartet. Der Vorsteuergewinn stieg um 23 Prozent auf 19,5 Milliarden Dollar, wie das britische Geldhaus am Dienstag mitteilte. Analysten ‌hatten im Schnitt mit 18,9 Milliarden Dollar gerechnet. Nach einer Pause von drei Quartalen kündigte die Bank an, wieder eigene Aktien ⁠im Volumen ⁠von bis zu einer Milliarde Dollar zurückzukaufen. Aktionäre sollen zudem eine zweite Zwischendividende von 0,10 Dollar je Anteilsschein erhalten. Die Anleger reagierten verhalten: Sowohl an der Hongkonger als auch der Londoner Börse notierten die Aktien kaum verändert.

Getrieben wurde das Ergebnis vor allem von der ‌Kreditvergabe und dem Vermögensverwaltungsgeschäft, dessen Erträge um ‌18 Prozent zulegten. Für das Gesamtjahr hob HSBC die Prognose für den Zinsüberschuss an und erwartet nun mehr als 46 Milliarden Dollar. Zuvor war ⁠genau diese Marke anvisiert worden. Konzernchef Georges Elhedery erklärte, Hongkong bleibe das ‌Herzstück für das Wachstum in ⁠Asien. Allein in den ersten sechs Monaten gewann die Bankengruppe dort 640.000 neue Kunden. Elhedery setzt außerdem seinen Kurs fort, das Institut durch den Rückzug aus Märkten ohne ausreichende Größe ‌zu verschlanken. So trennte sich HSBC ⁠zuletzt vom Versicherungsgeschäft in Singapur, ⁠dem Privatkundengeschäft in Ägypten und dem Hypothekengeschäft in Australien.

Die Aktienrückkäufe waren Ende vergangenen Jahres ausgesetzt worden, weil die HSBC die kleinere Hongkonger Tochter Hang Seng Bank von der Börse nahm. Analysten der US-Bank Citi wiesen darauf hin, dass das nun angekündigte Rückkaufprogramm von einer Milliarde Dollar unter den Markterwartungen von 2,2 Milliarden Dollar liege.

(Bericht von Selena Li in Hong Kong und Lawrence White, bearbeitet ⁠von Sabine Wollrab, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)