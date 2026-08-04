Huthi im Jemen: Haben Ziel in Saudi-Arabien angriffen

SANAA (dpa-AFX) - Die Huthi im Jemen haben einen Angriff auf Saudi-Arabien für sich reklamiert. Die vom Iran unterstützte Miliz habe ein militärisches Ziel am saudi-arabischen Flughafen Nadschran unweit der jemenitischen Grenze mit einer Drohne angegriffen, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Bestätigung dafür.

Die Huthi bezeichneten den reklamierten Angriff als Reaktion auf angebliche Verletzungen des jemenitischen Luftraums in den Provinzen Saada und Hadscha durch saudi-arabische Drohnen. Weitere Verstöße gegen den Luftraum würden nicht unbeantwortet bleiben, hieß es. Auch dazu äußerte sich Riad zunächst nicht.

Die Spannungen zwischen den Huthi im Jemen und Saudi-Arabien hatten zuletzt wieder zugenommen. Saudi-Arabien kämpft im Jemen gemeinsam mit der international anerkannten Regierung seit mehr als zehn Jahren gegen die schiitische Miliz. Im Zuge des Iran-Kriegs ist auch dieser Konflikt neu eskaliert./arj/DP/mis