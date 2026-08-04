IRW-News: ACCESS Newswire: Ore Energy sammelt 43 Millionen US-Dollar ein, um erneuerbaren Grundlaststrom für das KI-Zeitalter zu erschließen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Ore Energy sammelt 43 Millionen US-Dollar ein, um erneuerbaren Grundlaststrom für das KI-Zeitalter zu erschließen

- Ore Energy entwickelt eine vollständig in Europa gefertigte Batterie, um einen der größten Engpässe der Energiewende zu lösen: die Mehrtagesspeicherung

- Europa verschwendet bereits schätzungsweise 72 TWh erneuerbare Energie aufgrund von Netzengpässen, das entspricht dem jährlichen Strombedarf Österreichs, wobei die Verluste laut der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission bis 2040 auf bis zu 410 TWh pro Jahr steigen könnten

- Ihre Eisen-Luft-Batterien speichern Strom 100 Stunden lang zu 10-mal geringeren Kosten pro Einheit Energiekapazität als Lithium-Ionen, ohne kritische Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt

AMSTERDAM, NL UND DELFT, NL / ACCESS Newswire / 4. August 2026 / Angesichts der weltweit steigenden Stromnachfrage durch KI, Industrie und die Energiewende hat Ore Energy 43 Millionen US-Dollar in einer Series-A-Finanzierungsrunde von Plural und HV eingesammelt, um seine Eisen-Luft-Batterietechnologie zu skalieren. Ores Batterien, die erneuerbaren Strom bis zu 100 Stunden speichern können, lösen eine der größten Hürden der Energiewende: bezahlbare Langzeit-Energiespeicherung. Mit dieser Finanzierung steigt die insgesamt eingeworbene Summe des Unternehmens auf über 61 Millionen US-Dollar.

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Ore Energy, gegründet von Aytaç Yilmaz (CEO), Rutil Özdemir (COO) und Yaiza Gonzalez Garcia (CSO), erzeugt Energie durch das Rosten und Entrosten von Eisenelektroden. Die Batterien werden aus reichlich vorhandenen, kostengünstigen Materialien - Eisen, Wasser und Luft - hergestellt und können über eine vollständig europäische Lieferkette gefertigt werden, ohne Abhängigkeit von teuren importierten kritischen Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt. Das vollständig skalierbare, modulare Design liefert ein Plug-and-play-Speichersystem zu 10-mal geringeren Kosten pro Einheit Energiekapazität als Lithium-Ionen für die Langzeitspeicherung und macht erneuerbaren Strom bezahlbar und bei Bedarf verfügbar.

Die Herausforderung der Energiespeicherung lösen

Der weltweite Strombedarf von Rechenzentren wird sich bis 2030 voraussichtlich auf rund 945 TWh mehr als verdoppeln, wobei sich KI-optimierte Rechenzentren im gleichen Zeitraum schätzungsweise mehr als vervierfachen. KI-Training und -Inferenz verursachen große, schnelle Schwankungen im Strombedarf, wodurch Speicherung entscheidend für eine zuverlässige Stromversorgung wird. Wind und Sonne sind inzwischen die günstigsten Quellen neuer Stromerzeugung, doch ihre Erzeugung ist naturgemäß volatil: Bei günstigen Bedingungen übersteigt die Erzeugung die Netzkapazität, in windarmen oder winterlichen Phasen reicht sie nicht aus, ohne dass es eine geeignete Möglichkeit gibt, den Überschuss für später zu speichern.

Dieses Missverhältnis zwischen Erzeugung und Nachfrage kostet Europa bereits Geld. Das Vereinigte Königreich hat seit 2011 fast 6 Milliarden Pfund (8 Milliarden US-Dollar) gezahlt, um erneuerbare Erzeuger abzuschalten. Ohne Investitionen in die Netzinfrastruktur wird allein verschwendete Windenergie das Vereinigte Königreich bis 2030 voraussichtlich 8 Milliarden Pfund (10,7 Milliarden US-Dollar) pro Jahr kosten. In ganz Europa werden jährlich rund 72 TWh erneuerbarer Strom durch Netzengpässe verschwendet, was zu aktuellen Großhandelsstrompreisen fast 7 Milliarden Euro (8 Milliarden US-Dollar) wert ist. Der Druck nimmt zu: Der europäische Strombedarf von Rechenzentren wird bis 2030 voraussichtlich um 45 TWh steigen, genau in dem Moment, in dem der Kontinent seine industrielle Wende und Energiewende beschleunigen muss.

Ores Eisen-Luft-Batterien lösen diese Herausforderung, indem sie erneuerbaren Strom bis zu 100 Stunden speichern, bevor sie ihn bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen. In der Nähe von Windparks aufgestellt, reduzieren die Batterien die Abregelung - bei der erneuerbare Energie verschwendet wird, weil das Netz sie nicht aufnehmen kann - nutzen die bestehende Netzinfrastruktur besser und liefern die feste, regelbare Leistung, die rund um die Uhr benötigt wird, um Gas zu ersetzen.

Ore Energy hat bereits einen Vertrag über 1 GWh mit Budget Thuis geschlossen, einem herausfordernden niederländischen Energie- und Telekommunikationsversorger, während Pilotprojekte mit dem französischen Versorger EDF gezeigt haben, wie sich die Technologie unter realen Versorgerbedingungen bewährt.

Das neue Industriezeitalter mit Strom versorgen

Die neue Finanzierung, an der sich auch Positron Ventures beteiligte, ermöglicht es Ore, seine erste Produktionsanlage aufzubauen, im Vorgriff auf das Ziel, ab 2028 im Gigawattstunden-Maßstab zu fertigen. Die Anlage wird die Fertigung im großen Maßstab validieren, unterstützt durch Teamerweiterung in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Betrieb. Bis 2035 will Ore Energy Eisen-Luft zur Standard-Netzinfrastruktur für die Langzeit-Energiespeicherung machen und das neue Industriezeitalter mit festem, erneuerbarem Grundlaststrom versorgen.

Aytaç Yilmaz, Mitgründer und CEO von Ore Energy, sagte: Teure Energie ist das größte Wachstumshemmnis, wie europäische Unternehmen und Politiker nur zu gut wissen. Bezahlbarer, erneuerbarer Grundlaststrom ist die Grundlage für die nächste Generation von Fertigung, KI-Infrastruktur und industriellem Wachstum weltweit. Die Langzeitspeicherung von Ore Energy ist ein wesentlicher Teil dieser Zukunft. Diese Finanzierung hilft uns, unsere erste Produktionsanlage zu bauen, und bringt uns auf den Weg zur Fertigung im Gigawattstunden-Maßstab, sodass erneuerbarer Strom jederzeit und überall verfügbar ist."

Ian Hogarth, Partner bei Plural, sagte: Die Langzeit-Energiespeicherung ist eine der größten ungelösten Herausforderungen der Energiewende, und ihre Erschließung wird verändern, wie wir Industrie mit Strom versorgen, KI-Rechenzentren skalieren und Wirtschaftswachstum antreiben. Aytaç, Rutil und das Team haben Wissenschaft von Weltrang mit herausragender Umsetzung verbunden, um Eisen-Luft-Batterien wirtschaftlich tragfähig zu machen, und liefern damit eine entscheidende Technologie, nicht nur für Europa, sondern auch als wichtige Exporttechnologie. Indem Ore Energy so viel mehr aus jeder Einheit Wind herausholt, die wir bereits haben, hat das Unternehmen das Potenzial, zu einem der wichtigsten Energieunternehmen der Welt zu werden."

Maxi Pethö-Schramm, Principal bei HV, sagte: Wenn wir den künftigen Energiebedarf von KI-Rechenzentren decken und zugleich die europäische Industrie mit bezahlbarem, zuverlässigem Grundlaststrom versorgen wollen, brauchen wir Langzeitspeicherung. Nur dann wird Europa die Mittel haben, in den komplexen, energieintensiven Sektoren zu bestehen, die die Zukunft des Kontinents bestimmen werden. Ore hat eine praktische, skalierbare Lösung entwickelt, die bahnbrechende Technologie mit einem klaren Weg zur Fertigung im großen Maßstab verbindet, und wir freuen uns, ein Team zu unterstützen, das den Ehrgeiz hat, diese entscheidende Infrastruktur auf den Markt zu bringen."

Medienkontakte

Ore Energy: aaron@endre.io

Plural: plural@burlington.cc

HV Capital: hvcapital@kekstcnc.com

Über Ore Energy:

Ore Energy entwickelt netzskalige Eisen-Luft-Batterien für die Langzeit-Energiespeicherung. Mit nur Eisen, Wasser und Luft - ohne Lithium oder Kobalt - speichern die Systeme Energie sicher bis zu 100 Stunden und können über eine vollständig europäische Lieferkette gebaut werden. Die Mission von Ore Energy ist es, kostengünstige erneuerbare Energie jederzeit für Netze und Rechenzentren verfügbar zu machen und die mehrtägigen Lücken zu schließen, die heute noch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzwingen. Folgen Sie Ore Energy auf LinkedIn und besuchen Sie oreenergy.com.

Über Plural:

Plural ist ein Frühphasen-Investmentfonds, der die ehrgeizigsten Gründer mit der Mission unterstützt, die Welt durch Technologie zu verändern. Plural wurde im Juni 2022 mit dem Ziel gegründet, ernsthaften Gründern in Europa Investoren mit einer ihrer Ambition entsprechenden Erfahrung an die Seite zu stellen. Mit Sitz in Tallinn (Estland) und London (Vereinigtes Königreich) verfolgt Plural die Mission, Wirkung auf BIP-Ebene in Europa zu erzielen, systemische Risiken anzugehen und die Chancenlücke weltweit über die unterstützten Unternehmen zu verringern. https://pluralplatform.com

Über HV:

HV ist einer der führenden Frühphasen- und Wachstumsinvestoren in Europa. Mit neun Fondsgenerationen in 26 Jahren und 2,8 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen ist HV einer der aktivsten Investoren des Kontinents. Das Investmentteam verfügt über langjährige Erfahrung darin, europäische Start-ups mit großem Erfolgspotenzial zu identifizieren. Neben internationalen Erfolgsgeschichten wie Flix, Zalando, Delivery Hero, Sumup und Depop gehören auch Innovationsführer wie Quantum Systems, Marvel Fusion, Sennder, Neura Robotics, Enpal und Isar Aerospace zum Portfolio. HV hat in mehr als 290 Internet- und Technologieunternehmen investiert und unterstützt Start-ups mit Ticketgrößen von 0,5 Mio. bis 60 Mio. Euro. Es ist eine der wenigen Wagniskapitalfirmen Europas, die Start-ups durch alle Wachstumsphasen finanzieren kann. HV hat ein Team von mehr als 60 Investment- und Operations-Fachleuten, die vielfältige Perspektiven und Expertise in der gesamten Wagniskapitallandschaft einbringen. https://www.hvcapital.com/

QUELLE: Ore Energy

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85344

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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