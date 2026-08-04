IRW-News: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero vertieft seine Technik- und Supply-Chain-Kompetenzen durch Kooperation mit der Firma Vertiv

IRW-PRESS: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero vertieft seine Technik- und Supply-Chain-Kompetenzen durch Kooperation mit der Firma Vertiv

Die Zusammenarbeit stärkt Bitzeros wachsendes Ökosystem von führenden Infrastruktur- und Technologiepartnern

Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter von nachhaltiger Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, hat heute eine Kooperation mit der Firma Vertiv, einem Weltmarktführer auf dem Gebiet der kritischen digitalen Infrastruktur, angekündigt. Dadurch wird Bitzeros wachsendes Ökosystem an Technik-, Planungs- und Supply-Chain-Anbietern weiter gestärkt und die Bereitstellung von Datenzentrumsinfrastruktur der nächsten Generation unterstützt.

Zusätzlich zu Bitzeros bereits angekündigten Partnerschaften wird mit der Firma Vertiv das Know-how in den Bereichen kritische Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastrukturbereitstellung weiter vertieft, was die Planung und die Bereitstellung von KI-, HPC- und Hyperscale-Rechenzentren begünstigt. Die neue Geschäftsbeziehung bietet Bitzero einen breiteren Zugang zu bewährten Technologien und Planungskompetenzen, die zu einer rascheren Projektabwicklung beitragen können und gleichzeitig den Anforderungen an Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit gerecht werden.

Vertivs Technologien und Know-how werden erwartungsgemäß eine zentrale Säule innerhalb von Bitzeros weiter gefasster Umsetzungsplattform bilden und globale Fachkenntnisse auf dem Gebiet der kritischen Stromversorgungs- und Kühlsysteme einbringen, wie etwa erweiterte Kompetenzen in Design und Planung von Flüssigkeitskühlungssystemen (Liquid Cooling), wie sie für moderne KI- und HPC-Umgebungen unerlässlich sind. Mit steigender Rechendichte und sich wandelnden Kundenanforderungen gewinnen integrierte End-to-End-Infrastruktursysteme und modulare Lösungen zunehmend an Bedeutung für die erfolgreiche Bereitstellung resilienter, skalierbarer und effizienter digitaler Infrastrukturen. Die Kunden werden bei der zügigen Installation unterstützt und die Zeit bis zum ersten Token (Time-to-Token) wird verkürzt.

Die Zusammenarbeit verdeutlicht Bitzeros kontinuierliches Bestreben, ein integriertes Netzwerk branchenführender Anbieter in den Bereichen technisches Design, Projektabwicklung und Lieferkettenkoordination aufzubauen. Durch die Vertiefung der Beziehungen zu Marktführern im Bereich Spezialinfrastruktur bringt sich das Unternehmen als Anbieter von Hochleistungsrechnerumgebungen in Stellung, die den Anforderungen von Hyperscale-, KI- und anderen anspruchsvollen Workloads gerecht werden.

Bitzero baut bewusst ein Ökosystem führender Anbieter über sämtliche kritischen Ebenen der Bereitstellung von Rechenzentren hinweg auf, erklärt Mohammed Bakhashwain, Gründer & CEO von Bitzero. Nach unseren bereits angekündigten Geschäftsbeziehungen haben wir mit Vertiv nun einen Partner, der unsere technische Kompetenz in den Bereichen kritische Stromversorgung, Wärmemanagement und Infrastrukturlösungen weiter vertieft und im Zuge der Weiterentwicklung unserer Plattform für Hyperscale-, KI- und HPC-Anwendungen auch unsere Supply-Chain-Kompetenzen stärkt.

Für die erfolgreiche Skalierung von KI ist mehr als nur moderne Rechenleistung erforderlich; es bedarf dazu einer End-to-End-Infrastruktur, die immer anspruchsvollere Leistungs- und Wärmeprofile unterstützt, so Paul Ryan, der bei Vertiv als President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) verantwortlich zeichnet. Vertiv kann mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich kritischer digitaler Infrastruktur punkten und unterstützt Unternehmen bei der Bereitstellung und beim Betrieb jener Stromversorgungs- und Kühlsysteme, die den KI- und HPC-Umgebungen zugrunde liegen. Das stärkt die KI-Bereitschaft und führt zu kürzeren Time-to-Token-Resultaten. Wir freuen uns, Mohammed und das Team von Bitzero beim Ausbau ihrer Kompetenzen unterstützend zur Seite zu stehen, damit sie dem steigenden Kundenbedarf gerecht werden können.

Im Zuge des weiteren Ausbaus seiner Entwicklungsstrategie ist der Fokus von Bitzero konstant darauf gerichtet, das Know-how, die Infrastrukturanbieter und die Bereitstellungskapazitäten zusammenzuführen, die für das langfristige Wachstum seines Standortportfolios notwendig sind.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

Investor Relations Kontakt Bitzero

Victoria Rutherford

480-625-5772

Victoria@adcap.ca

Über Vertiv

Vertiv vereint Hardware, Software, Analytik und ein dauerhaftes Serviceangebot, um den reibungslosen und optimalen Betrieb der geschäftskritischen Anwendungen seiner Kunden zu gewährleisten und deren Wachstum auf die jeweiligen Geschäftsanforderungen abzustimmen. Mit einem umfassenden Portfolio an Lösungen und Services in den Bereichen Stromversorgung, Kühlung und IT-Infrastruktur, das von der Cloud bis zum Netzwerkrand reicht, bewältigt Vertiv die wichtigsten Herausforderungen moderner Rechenzentren, Kommunikationsnetze sowie Gewerbe- und Industrieanlagen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Stadt Westerville im US-Bundesstaat Ohio und ist in über 130 Ländern tätig. Nähere Informationen und aktuelle Neuigkeiten und Content von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Mediensprecherin von Vertiv:

Susanna Collins

Susanna.Collins@apodpr.co.uk

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, des § 27 des Securities Act und des § 21E des Securities Exchange Act sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie voraussehen, planen, erwarten, beabsichtigen, dürfte, wird, würde, könnte, sollte, glauben, schätzen, prognostizieren, potenziell, Ziel oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Zusammenarbeit mit Vertiv, zur voraussichtlichen Rolle der Technologien und des Fachwissens von Vertiv innerhalb der Ausführungsplattform von Bitzero sowie zur Fähigkeit von Bitzero, Infrastrukturen für KI, HPC und Hyperscale-Rechenzentren zu entwerfen, bereitzustellen und zu skalieren, die Projektdurchführung zu beschleunigen und die Time-to-Token-Einführung zu verkürzen. Diese Aussagen stellen lediglich Prognosen dar und basieren auf Annahmen, darunter, dass die Zusammenarbeit wie erwartet verläuft und die erwarteten Vorteile bringt; dass Vertiv die erwarteten Technologien, das Fachwissen und die Unterstützung zu marktüblichen Bedingungen und zeitnah bereitstellt; dass Bitzero Zugang zu dem Kapital, der Energie, den Standorten und dem Personal haben wird, die zur Umsetzung seiner Entwicklungsstrategie erforderlich sind; dass Bitzero die Kundennachfrage nach KI- und HPC-Kapazitäten an seinen Standorten sichern wird; dass Bitzero die Standortentwicklung gemäß den erwarteten Zeitplänen abschließen wird; dass keine unvorhergesehenen technologischen, wettbewerbsbedingten oder regulatorischen Entwicklungen die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit wesentlich beeinträchtigen werden; und dass es zu keiner wesentlichen Änderung der wirtschaftlichen, marktbezogenen, lieferkettenbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen kommen wird. Bitzero ist der Ansicht, dass die Annahmen, auf denen seine zukunftsgerichteten Aussagen basieren, zum Zeitpunkt ihrer Abgabe angemessen waren, weist die Leser jedoch darauf hin, dass sich diese Annahmen als unrichtig erweisen könnten.

Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter: Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Entwicklungsstrategie von Bitzero; die Verfügbarkeit, die Kosten und der Zeitplan für Finanzierungen, kritische Stromversorgung, Kühlung und sonstige Rechenzentrumsinfrastruktur; die Leistung der Lieferkette und der Vertragspartner; Risiken, dass die Zusammenarbeit mit Vertiv nicht die erwarteten Vorteile bringt, beendet oder geändert wird oder nicht gemäß den derzeit vorgesehenen Zeitplänen oder Bedingungen verläuft; Risiken im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Kundenanforderungen im Bereich KI und HPC sowie der Rechendichte; Wettbewerbsrisiken auf dem Markt für KI/HPC und Rechenzentrumsinfrastruktur; das Risiko der technologischen Veralterung; sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und aller nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, sowie auf die fortlaufenden Offenlegungsunterlagen von Bitzero, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsformulars, des Lageberichts (Managements Discussion/MD&A) der Geschäftsführung, seiner Börsenzulassungserklärung sowie seiner Registrierungserklärung/seines Jahresberichts auf Formular 40-F, die jeweils auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind, um eine Erörterung der Risikofaktoren zu erhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und weder Vertiv noch Bitzero übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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