IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum President und Chief Executive Officer

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum President und Chief Executive Officer

Montreal, QC, Kanada, 4. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Technologie Accum® entwickelt, freut sich, die Ernennung von Dr. Amie Phinney, PhD, MBA, zum President und Chief Executive Officer bekannt zu geben. Die Ernennung ist am 1. August 2026 in Kraft getreten.

Im Zuge des Führungswechsels übernimmt Gründer und Chief Executive Officer Sébastien Plouffe nunmehr den Posten des Executive Chairman of the Board. In dieser Funktion wird er weiterhin eine entscheidende Führungsrolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den Finanzierungsinitiativen, den Unternehmenspartnerschaften und dem langfristigen Wachstum einnehmen.

Frau Dr. Phinney hat seit ihrem Einstieg bei Defence im Jahr 2025 maßgeblich zu den strategischen Fortschritten des Unternehmens beigetragen, dessen wissenschaftliche und kommerzielle Positionierung gestärkt und die Technologie Accum® zur intrazellulären Wirkstoffverabreichungsplattform der nächsten Generation weiterentwickelt. Die Expertin trat Defence im Juli 2025 als Strategy & Business Advisor bei und wurde im September 2025 in das Board of Directors berufen.

Im vergangenen Jahr hat Amie außergewöhnliche Führungsqualitäten, einen strategischen Weitblick und ein unerschütterliches Bekenntnis zur Mission von Defence bewiesen, so Sébastien Plouffe, Executive Chairman von Defence Therapeutics. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere Unternehmensstrategie zu präzisieren, unsere wissenschaftliche und kommerzielle Vision zu erweitern, die Grundlage für neue strategische Partnerschaften zu schaffen und Defence für die nächste Wachstumsphase in Stellung zu bringen. Das Board ist überzeugt, dass das Unternehmen mit ihr die richtige Führungsexpertin hat, die uns bei der forcierten Entwicklung der Accum®-Plattform, beim Ausbau unserer therapeutischen Pipeline und beim Aufbau strategischer Partnerschaften in leitender Funktion zur Seite steht.

Dr. Phinney meint dazu: Es ist mir eine Ehre, in dieser spannenden Wachstumsphase des Unternehmens die Leitung von Defence Therapeutics zu übernehmen. Defence hat eine differenzierte Technologieplattform entwickelt, die das Potenzial hat, die Bereitstellung komplexer Biologika und zielgerichteter Therapien grundlegend zu verändern. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem hervorragenden wissenschaftlichen Team, dem Board of Directors sowie unseren Partnern und Aktionären mit Hochdruck an der Entwicklung unserer Produktpipeline zu arbeiten, die Anwendungsmöglichkeiten der Accum®-Plattform zu erweitern und Defence als einen weltweit führenden Anbieter im Bereich der präzisen intrazellulären Arzneimittelverabreichung zu positionieren.

Dr. Phinney kann mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung, der Gründung von Biotechnologieunternehmen, der strategischen Unternehmensplanung, der Geschäftsentwicklung und der Vermarktung vorweisen. Zuvor war sie bei Abbott und AbbVie (Chicago, USA) für verschiedene wissenschaftliche und strategische Aufgaben verantwortlich und unterstützte in mehreren internationalen F&E-Organisationen die strategische Planung, das Allianzmanagement und den Geschäftsbetrieb. Anschließend war sie Chief Scientific Officer von Lakeside Discovery, einem mit Risikokapital finanzierten Biotechnologieunternehmen, das aus der Northwestern University in Chicago hervorgegangen ist und Forschungsinnovationen in therapeutische Programme überführt. Zuletzt war Dr. Phinney Senior Director of Partnerships and Business Development bei der Firma adMare BioInnovations, wo sie die Gründung und das Wachstum von Biotechnologieunternehmen aus kanadischen Forschungseinrichtungen heraus unterstützte. Sie ist außerdem Mitbegründerin der Firma Block Biosciences und war als deren erste CEO für das akademische Biotechnologie-Spin-off in der Entwicklung neuartiger onkologischer Therapien mit einem First-in-Class-Ansatz verantwortlich. Dr. Phinney promovierte in biomedizinischer Forschung an der Universität Basel (Schweiz) und erwarb ein MBA-Diplom von der Lake Forest Graduate School of Management (Chicago, USA). Darüber hinaus absolvierte sie Executive-Weiterbildungen in den Bereichen Corporate Governance (Rotman School of Management, University of Toronto), Private-Capital-Investitionen (Ivey Academy, Western University), Verhandlungsführung auf höchstem Niveau (Kellogg School of Management, Northwestern University) und Unternehmensführung (Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill).

Als Executive Chairman wird Herr Plouffe weiterhin eng mit Dr. Phinney und dem Board zusammenarbeiten. Sein Aufgabengebiet umfasst die Bereiche Unternehmensstrategie, Kapitalmärkte, Geschäftsentwicklung, strategische Partnerschaften und Governance; daneben wird er auch zur Umsetzung der langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens beitragen.

Dieser Wechsel spiegelt die natürliche Entwicklung von Defence Therapeutics wider, fügt Herr Plouffe hinzu. Ich fühle mich dem Unternehmen nach wie vor aufs Engste verbunden und freue mich darauf, Amie und das Führungsteam bei der Umsetzung der enormen Chancen, die vor uns liegen, bestmöglich zu unterstützen.

Unter Dr. Phinneys Führung wird Defence Therapeutics seine Strategie zur Ausweitung der klinischen Möglichkeiten und des Marktpotenzials seiner proprietären Plattform Accum® für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Radiotherapeutika und andere zielgerichtete Biologika weiterverfolgen und gleichzeitig strategische Kooperationen mit Biotechnologie- und Pharmapartnern vorantreiben.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass insgesamt 600.000 Incentive-Optionen gemäß den Bedingungen des Defence-Anreizprogramms (Omnibus Incentive Plan) zugeteilt wurden, und zwar: (i) 200.000 Optionen an Dr. Phinney, von denen 100.000 sofort und weitere 100.000 am ersten Jahrestag der Zuteilung unverfallbar werden und innerhalb von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 40 Cent pro Aktie ausgeübt werden können; (ii) 200.000 Optionen an einen Mitarbeiter zu denselben Bedingungen; und (iii) 200.000 Optionen an den Executive Chairman, die mit sofortiger Wirkung unverfallbar sind und innerhalb von zehn Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 40 Cent pro Aktie ausgeübt werden können.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics Inc.

Dr. Amie Phinney

President und CEO

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

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