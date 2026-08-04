IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Von Nodestream zu Nodestream: Warum resiliente Kommunikation zu einem strategischen Faktor in der modernen Verteidigung wird

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Von Nodestream zu Nodestream: Warum resiliente Kommunikation zu einem strategischen Faktor in der modernen Verteidigung wird

Während die weltweiten Militärausgaben neue Rekordhöhen erreichen, vollzieht das australische Technologieunternehmen Nodestream Limited seinen endgültigen Wandel zu einem reinen Verteidigungs-SaaS-Anbieter. Unter dem neuen Namen Nodestream Limited konzentriert sich das Management auf eine softwarebasierte Ultra-Low-Bandbreiten-Technologie. Diese soll die militärische Kommunikation in extremen, von Störsendern (Jamming) beeinträchtigten Umgebungen revolutionieren. Unterstützt durch Großaufträge aus der sensiblen Five-Eyes-Geheimdienstallianz nimmt das Unternehmen nun die globalen Verteidigungsmärkte ins Visier.

Die geopolitischen Spannungen der letzten Jahre treiben weltweit milliardenschwere Verteidigungsprogramme voran. Von diesem Trend profitieren längst nicht mehr nur die traditionellen Rüstungskonzerne: Es rücken hochspezialisierte Softwareunternehmen in den Fokus, die eine der zentralen Herausforderungen moderner Streitkräfte lösen: die zuverlässige Datenübertragung selbst unter extremen Einsatzbedingungen.

Wer heute in moderne Verteidigungstechnologie investieren möchte, blickt oft auf die etablierten Branchenriesen. Parallel dazu entsteht jedoch eine neue Generation spezialisierter Technologieunternehmen. Diese konzentrieren sich auf einzelne Schlüsselkomponenten moderner Verteidigungssysteme. Einer dieser Spezialisten ist das australische Unternehmen Nodestream Limited.

Nodestream Limited (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) konzentriert sich vollständig auf seine gleichnamige Softwareplattform. Das Rebranding unterstreicht die strategische Transformation des Unternehmens hin zu einem reinen Defence-SaaS-Anbieter: In Zukunft wird der Fokus ausschließlich auf der Nodestream-Plattform als zentraler Technologie und Wachstumsfeld liegen.

Software statt zusätzlicher Kommunikationsinfrastruktur

Die Grundidee hinter dieser Neuausrichtung ist ebenso einfach wie hochaktuell. Moderne Verteidigungssysteme, autonome Plattformen und Aufklärungseinheiten sind auf eine stabile Datenverbindung angewiesen. Wenn Kommunikationsnetze durch Jamming, hohe Latenzzeiten, Jitter oder Netzüberlastung gestört werden, stoßen selbst KI-gestützte Anwendungen und die Lageerfassung in Echtzeit an ihre Grenzen.

Hier setzt die Nodestream-Plattform an. Laut CEO Veronica Bainton hat die Technologie den höchsten Technologie-Reifegrad, TRL 9, erreicht und ihre Leistungsfähigkeit bereits in realen Einsatzumgebungen unter Beweis gestellt. Mehr als 500.000 Betriebsstunden sind, mittlerweile öffentlich dokumentiert, intern nähert sich das Unternehmen bereits dem Meilenstein einer Million Betriebsstunden.

Anstatt zusätzliche physische Übertragungskanäle aufzubauen, nutzt Nodestream ein netzwerkunabhängiges Kommunikationsprotokoll. Nach Angaben des Unternehmens kann dadurch die für Video-, Audio- und Sensordaten erforderliche Bandbreite im Vergleich zu herkömmlichen Streaming-Verfahren um bis zu 90 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig soll eine nutzbare Echtzeitübertragung selbst bei extrem eingeschränkten Datenverbindungen von nur 8 Kilobit pro Sekunde und Paketverlusten von über 40 Prozent möglich bleiben. Die Software operiert unabhängig vom jeweiligen Übertragungsnetz und bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Dies verändert auch die Wahrnehmung des Unternehmens. Wurde Nodestream früher oft als Anbieter spezialisierter Kommunikationslösungen für Offshore- und Industrieanwendungen eingestuft, positioniert sich Nodestream nun als Anbieter einer skalierbaren Softwareplattform mit wiederkehrenden Lizenzerträgen im Verteidigungssektor.

Operative Validierung als Türöffner

Dass die Technologie die reine Testphase hinter sich gelassen hat, zeigt laut Management der aktuelle Auftragsbestand. Das Unternehmen liefert derzeit 60 sogenannte Nodestream Integrated Units (NSI) an einen Rüstungskonzern innerhalb der Five Eyes-Geheimdienstallianz (USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland).

Solche operativen Validierungen gelten in der Verteidigungsindustrie als wichtiger Vertrauensbeweis. Sie können Beschaffungsprozesse beschleunigen, da potenzielle Kunden auf Technologien zurückgreifen können, die sich im aktiven Dienst bereits bewährt haben.

Das Marktumfeld entwickelt sich dynamisch weiter. Nach Einschätzung des Managements befinden sich die weltweiten Verteidigungsinvestitionen auf dem höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Zahlreiche NATO-Mitglieder steigern ihre Verteidigungsausgaben erheblich und nähern sich der Marke von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder haben diese bereits überschritten - Polen beispielsweise investiert inzwischen rund fünf Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung.

Da fast alle modernen Verteidigungsprogramme - von Drohnensystemen und autonomen Plattformen bis hin zu vernetzten Führungs- und Aufklärungssystemen - auf resiliente Kommunikationslösungen angewiesen sind, sieht das Management für Nodestream ein langfristiges Marktumfeld mit einem hohen Investitionsvolumen.

Die Roadmap für die kommenden zwölf Monate

Um dieses Potenzial auszuschöpfen, verfolgt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine klar definierte Go-to-Market-Strategie unter einer verteidigungserfahrenen Führung. Sowohl CEO Veronica Bainton als auch der Executive Chairman und pensionierte Generalmajor Jeff Sengelman verfügen über langjährige Erfahrung im Verteidigungssektor.

Für die nächsten zwölf Monate hat das Management mehrere operative Meilensteine definiert, an denen Investoren den Fortschritt messen können:

· Abschluss von sogenannten Teaming Arrangements und weiteren Verträgen mit etablierten Hauptauftragnehmern (Primes) in der Verteidigungsindustrie.

· Erste verteidigungsspezifische Lieferungen und Aufträge innerhalb laufender Programme in den USA und Europa.

· Kontinuierlicher Ausbau der wiederkehrenden Software-Lizenzgebühren.

· Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität und zum Erreichen eines positiven EBITDA.

Langfristig strebt das Unternehmen an, Nodestream als international anerkannten Standard für hochresiliente, missionskritische Kommunikation in anspruchsvollen Einsatzumgebungen zu etablieren. Wird diese Strategie konsequent umgesetzt, könnte sich die heutige Nischenlösung zu einem Baustein zukünftiger digitaler Verteidigungsinfrastrukturen entwickeln.

Quellen:

https://nextinvestors.com/articles/our-new-investment-harvest-technology-group-asx-htg/

https://www.theaustralian.com.au/business/stockhead/content/long-shortz-with-harvest-technology-nodestream-gains-traction-in-global-defence-markets/news-story/e926b0b61949e9c02c886f97e4adbb05

https://www.nodestream.tech/

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Nodestream

ISIN: AU0000481509

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