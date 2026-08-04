IRW-News: GreenX Metals Limited: GreenX erweitert sein Portfolio an Gold und kritischen Mineralien in Grönland

IRW-PRESS: GreenX Metals Limited: GreenX erweitert sein Portfolio an Gold und kritischen Mineralien in Grönland

HIGHLIGHTS

· In zwei neuen Lizenzgebieten mit einer Fläche von ca. 1.600 km² wurden mehrere goldhaltige Ziele in Zusammenhang mit Intrusionen identifiziert. Das Unternehmen erkundet das Projekt Eleonore North seit 2024 auf der Suche nach reduzierten, mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden Goldsystemen (RIRGS). Diese neuen Lizenzgebiete bauen auf einem wachsenden Verständnis dieses Lagerstättentyps in dieser Region auf und sichern höffige kaledonische Intrusionen, die noch nicht anhand des RIRGS-Modells untersucht wurden.

· Zuvor wurden Goldgehalte von bis zu 50 g/t gemeldet. Im Jahr 1975 wurden goldmineralisierte Felsblöcke und in Granitintrusionen beherbergte Erzgänge gefunden. Nach einer kurzen Besichtigung vor Ort im Jahr 1983 wurde eine detaillierte Exploration auf Gold und Scheelit empfohlen, die jedoch nicht durchgeführt wurde.

· Anomale Gold-, Silber-, Wolfram- und Arsengehalte in regionalen Sedimentproben korrespondieren mit den Zielintrusionen. Kaledonische Intrusionen und angrenzende Schichten geben mineralisiertes Material an lokale Bäche ab. Trotz überzeugender Ergebnisse aus dem historischen Bachsediment-Probenahmeprogramm fand nie eine anschließende Goldexploration statt.

· Umfangreiche Hinweise auf eine Wolframmineralisierung in Form von Scheelit aus den Bachsedimentproben. Wolfram ist einer der wichtigsten Werkstoffe für die Rüstungsindustrie und wird häufig in hochfesten Anwendungen sowie in panzerbrechender Munition eingesetzt. Wolfram wird von der EU als strategischer Rohstoff und von den USA als kritisches Mineral eingestuft.

· Die Feldarbeiten sind nun abgeschlossen, erste Ergebnisse werden in diesem Quartal erwartet. Im Rahmen von Erkundungsprobenahmen und Kartierungen wurde das RIRGS-Modell an den kaledonischen Intrusionen innerhalb der neuen Lizenzen getestet. Diese Feldarbeiten wurden in Verbindung mit der Exploration in den bestehenden Lizenzgebieten Eleonore North durchgeführt (siehe Mitteilung vom 24. Juli 2026).

· Ein 160 km langer mineralisierter Strukturkorridor. 60 km südöstlich der lizenzierten kaledonischen Intrusionen liegt die Molybdän-Porphyr-Lagerstätte vom Malmbjerg-Climax-Typ entlang desselben Verwerfungssystems. 100 km weiter nördlich verläuft das Struktursystem durch die anderen Lizenzgebiete des Unternehmens, die die historischen Lagerstätten North Margeries (Sb-W) und South Margeries (W) sowie das Prospektionsgebiet Noa Pluton (Sb-Au-W) beherbergen.

4. August 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX: GRX, LSE: GRX, GPW: GRX, Deutschland-FWB: A3C9JR) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich, die Erteilung von zwei neuen Explorationslizenzen auf dem Projekt Eleonore North (Abbildung 1) (Eleonore North oder das Projekt) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat sich die Exklusivrechte an einer Fläche von ca. 1.600 km² gesichert, die aussichtsreich für mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Goldsysteme (Reduced Intrusion-Related Gold Systems, RIRGS) ist. Diese neuen Lizenzen ergänzen die bestehenden Lizenzen des Unternehmens, die sich 100 km weiter nördlich befinden.

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Abbildung 1: Lageplan der neuen Lizenzen Eleonore North in Ostgrönland mit höffigen kaledonischen Intrusionen.

Ben Stoikovich, CEO von GreenX, kommentierte: Die Sicherung von 1.600 km² neuer Lizenzgebiete für Gold und kritische Mineralien erweitert unser Portfolio Eleonore North auf etwa 2.100 km² über vier Lizenzen hinweg und verschafft uns exklusive Rechte an einer Reihe kaledonischer Intrusionen, die noch nie im Hinblick auf das Modell der reduzierten, mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden Goldsysteme untersucht wurden. Dokumentierte Gold- und Scheelit-Anomalien sind hier seit den 1980er-Jahren öffentlich bekannt, ohne dass es bisher zu Folgeuntersuchungen gekommen wäre. Wir haben Teams vor Ort, die diese Intrusionen in dieser Saison untersuchen, und verfolgen dabei ein klares und diszipliniertes Arbeitsprogramm während des Jahres 2026.

HISTORISCHE GOLDERGEBNISSE

Im Jahr 1975 sammelte die Nordisk Mineselskab A/S (Nordmine) goldmineralisierte Felsblöcke und entnahm Proben aus Erzgängen in dem Gebiet, das heute unter die neuen Lizenzen fällt (Tabelle 1). Im Rahmen der Folgeerkundung wurden 1979 und 1980 in der gesamten Region Proben aus Flusssedimenten entnommen. Die Schwermineralkonzentrate aus den früheren Untersuchungen wurden im Jahr 1983 analysiert. Innerhalb der Lizenzgebiete wurden Gold, Scheelit und andere Indikatorelemente nachgewiesen. Im Jahr 1983 besuchten Geologen das Gebiet und empfahlen eine detaillierte Folgeexploration auf Gold und Scheelit; es wurden jedoch keine weiteren Explorationsarbeiten durchgeführt. Nordmine besaß bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1992 eine exklusive Minerallizenz, die sich über 100.000 km² in Ostgrönland erstreckte.

Proben-Nr. Au (g/t) Unternehmen Längengrad Breitengrad Jahr

7512078/5 50 Nordmine -25,79437 72,43450 1975

8313013/B 26 Nordmine -25,80941 72,44610 1983

7505590 12,7 Nordmine -25,81334 72,43415 1975

8313011/D 5,4 Nordmine -25,80574 72,44088 1983

8313012/A 4,6 Nordmine -25,80448 72,44385 1983

7910508 2,0 Nordmine -25,69453 72,44298 1979

Tabelle 1: Ausgewählte historische Ergebnisse von Stichproben aus einer öffentlich zugänglichen Datenbank der grönländischen Regierung.

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Abbildung 2: Vereinfachte geologische Karte mit historischen Goldergebnissen aus Stichproben von Nordmine. Die eingefügte Karte zeigt die Lage ausgewählter historischer hochgradiger Stichproben aus Tabelle 1. Alle Ergebnisse sind in Anhang 1 aufgeführt.

GEOLOGIE - POTENZIAL FÜR GOLD UND KRITISCHE MINERALIEN

Die geologische Struktur des Gebiets ist geprägt von gneisartigem Grundgebirge und metasedimentären Gesteinen aus dem Proterozoikum (Abbildung 2), die durch eine große, sich über 400 km erstreckende Nord-Süd-Überschiebung voneinander getrennt sind (Abbildung 4). Durch Überschiebungen und Faltungen während der kaledonischen Orogenese wurden die verschiedenen Gesteinspakete nebeneinander angeordnet. Diese bedeutende Struktur diente wahrscheinlich als Leitweg für Magma und später mineralisierende Fluide. Kaledonische Intrusionen finden sich heute angrenzend an Verwerfungszonen in den Sedimenten der Eleonore-Bay-Supergruppe.

RIRGS-Lagerstätten weisen eine geochemische Zonierung auf, die sich mit zunehmender Entfernung von der ursächlichen Intrusion verändert. Metallanreicherungen in der Nähe der Goldmineralisierung umfassen typischerweise Wolfram (W) und Antimon (Sb). Geochemische Signaturen in größerer Entfernung von der Goldmineralisierung umfassen Anreicherungen an Silber (Ag), Kupfer (Cu), Blei (Pb) und Zink (Zn). Auf regionaler Ebene ist Arsen (As) ein nützlicher Indikator für die Lokalisierung von mineralisierten RIRGS-Intrusionen.

Die regionale Probenahme aus Flusssedimenten umfasste das Waschen nach Schwermineralkonzentraten. Die Analyse der Konzentrate beinhaltete die Zählung der Körner des wolframhaltigen Minerals Scheelit. Abbildung 3 unten zeigt die Anzahl der Scheelitkörner in Schwermineralkonzentraten, die mittels Waschpfannen gewonnen wurden. Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen den kaledonischen Graniten und einer hohen Anzahl von Scheelitkörnern. Dieser räumliche Zusammenhang gilt auch für Au, Ag, Cu, Pb, Zn und As in Schwermineralkonzentraten, die mittels Waschpfannen gewonnen wurden.

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Abbildung 3: Anzahl der Scheelitkörner in historischen Proben aus Schwermineralkonzentraten, die mittels Waschpfannen gewonnen wurden.

KRITISCHE MINERALIEN

Wolfram wird von der EU als strategischer Rohstoff und von den USA als kritisches Mineral eingestuft. Wolfram ist eines der wichtigsten Rüstungsmaterialien und findet breite Anwendung in hochfesten Bauteilen und Munition. Es eignet sich zudem für Hochtemperaturanwendungen, wie beispielsweise bei Überschall- und Hyperschallfahrzeugen. Aufgrund seiner Dichte ist Wolfram ideal für panzerbrechende Munition und Gegengewichte in Raumfahrzeugen. Kommerziell wird es vor allem dort eingesetzt, wo hohe Festigkeit gefragt ist, beispielsweise bei Schneid- und Bauwerkzeugen. Das weltweite strategische Interesse an Wolfram stieg im Februar 2025 erheblich an, als China umfassende Exportkontrollen für Wolfram und vier weitere Metalle ankündigte, die in der Verteidigungsindustrie, der Branche für saubere Energie und in anderen Industriezweigen verwendet werden. Chinas Exportkontrollen wurden nur wenige Minuten nach Inkrafttreten eines vom US-Präsidenten verhängten zusätzlichen Zolls von 10 % auf chinesische Waren angekündigt.

Etwa 90 % des weltweiten Wolframs stammen aus Russland, China und Nordkorea, wobei allein auf China etwa 80 % der weltweiten Wolframproduktion entfallen. In den USA gibt es seit 2015 keine eigene Wolframproduktion mehr.

ARBEITSPROGRAMME

Die Lizenzgebiete von GreenX bei Eleonore North umfassen nun vier Lizenzen (Abbildung 4). Vor Beginn der Feldarbeiten im Sommer hat das Unternehmen die archivierten Bohrkerne aus den historischen Lagerstätten North Margeries Sb-W und South Margeries W erneut protokolliert und analysiert. Darüber hinaus wurden historische hyperspektrale Luftbilddaten, die die Lagerstätten Margeries abdecken, neu ausgewertet (siehe Pressemitteilung vom 14. Mai 2026). Diese Daten lieferten neue Zielgebiete, die während der Feldsaison untersucht wurden. Die Ergebnisse der Feldarbeiten im Juli 2026 werden in den kommenden Monaten erwartet.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Arbeiten in den einzelnen Lizenzgebieten von Eleonore North.

Lizenzcode Ziel Arbeitsprogramm 2026

MEL-S 2026-120 & MEL Kaledonische · Erkundungsprobenahme und Kartierung an den Zielintrusionen (Juli 2026).

2026-124 Intrusionen

MEL 2023-39 Noa-Pluton · Probenahme und Kartierung im Sb-Au-W-Prospektionsgebiet Noa-Pluton (Juli 2026).

MEL 2018-19 North und South · Massenprobenentnahme von Sb- und W-Material aus den Lagerstätten Margeries für

Margeries metallurgische Sighter-Tests (Juli

2026).

· Neuauswertung der Daten aus der luftgestützten Hyperspektralvermessung (Mai 2026).

· Neuprotokollierung und erneute Beprobung von Bohrkernen (Mai 2026).

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Abbildung 4: Projekt Eleonore North von GreenX umfasst nun ein Portfolio von vier Explorationslizenzen in Ostgrönland.

AUSGABE VON AKTIEN

Gemäß den überarbeiteten geschäftlichen Bedingungen der Optionsvereinbarung, auf deren Grundlage GreenX das Projekt Eleonore North erworben hat (siehe Mitteilung vom 15. Juli 2024), erfordert die Erteilung der Explorationslizenz MEL 2026-124, dass GreenX an den ursprünglichen Verkäufer von Eleonore North GreenX-Aktien im Wert von 250.000 AUD ausgibt, berechnet auf Basis des VWAP der letzten fünf Handelstage vor dem Datum dieser Pressemitteilung.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations - Poland

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Germany

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSONEN

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf den von Herrn Joel Burkin, einer kompetenten Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellten Informationen und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Burkin ist ein von GreenX beauftragter Berater und hält nicht börsennotierte Optionen auf GreenX. Herr Burkin verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Burkin stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Begriffe wie erwartet, geht davon aus, glaubt, prognostiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Einschätzungen von GreenX hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

Die vollständige Pressemitteilung inkl. Anhang finden Sie hier:

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Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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