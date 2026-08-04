IRW-News: HM Exploration Corp.: HM Exploration bohrt in Lewis Pilleys 18,45 Meter mit 1,14 % Cu, 2,42 % Zn, 16,74 g/t Ag und 0,32 g/t Au in der oberen Linse und 5,42 m mit 1,99 % Cu, 1,66 % Zn, 15,49 g/t Ag und 0,8 g/t Au in der unteren Linse

IRW-PRESS: HM Exploration Corp.: HM Exploration bohrt in Lewis Pilleys 18,45 Meter mit 1,14 % Cu, 2,42 % Zn, 16,74 g/t Ag und 0,32 g/t Au in der oberen Linse und 5,42 m mit 1,99 % Cu, 1,66 % Zn, 15,49 g/t Ag und 0,8 g/t Au in der unteren Linse

Vancouver, 4. August 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE:HM) (FWB:X5H) (OTCQB:HMEXF) freut sich, die verbleibenden Untersuchungsergebnisse aus dem Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens (das Programm) in seinem Projekt Lewis Pilley's (das Projekt) in Neufundland, Kanada, bekannt zu geben. Die Untersuchungsergebnisse in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Bohrlöcher acht (8) bis zwölf (12).

Die verbleibenden Phase-1-Untersuchungsergebnisse zeigen durchgängige Polymetallgehalte mit bedeutenden Mächtigkeiten, sagte Nick Rodway, CEO von HM Exploration. Sowohl die obere als auch die untere Linse weisen weitere Kontinuität auf und sind nach wie vor für eine Erweiterung offen. Einzelne Probenabschnitte in der oberen Linse ergaben Erzgehalte von bis zu 8,14 % Kupfer und 27,3 % Zink, während die untere Linse Gehalte von bis zu 149 g/t Silber und 10,23 g/t Gold aufwies. Die Tatsache, dass wir diese Erzgehalte erzielen, bedeutet, dass es irgendwo in der Nähe ein größeres System gibt, das außergewöhnliche Erzgehalte liefern könnte. Unser Ziel ist es, diesen Hinweisen bis zum Ursprung all dieses Metalls zu folgen, denn dort könnte sich der hochgradige Kern des Systems befinden. Bei diesen Ergebnissen geht es nicht nur darum, was wir momentan haben, sondern auch darum, was unsere nächsten Schritte sind. Wir freuen uns auf die Durchführung der geplanten EM-Untersuchungen, die uns helfen werden, die Zielgebiete für die Phase-2-Bohrungen zu verfeinern.

Highlights:

· Die obere Linse erstreckte sich bis 145 Meter, die untere Linse bis 40 Meter.

PI-26-008*

Obere Linse

o 18,45 m mit 1,14 % Cu, 2,42 % Zn, 16,74 g/t Ag und 0,32 g/t Au (7,55 - 26 m)

· Einschließlich 2,25 % Cu, 2,27 % Pb, 27,3 % Zn, 102 g/t Ag und 2,42 g/t Au über 0,71 m (18,92 - 19,63 m)

· Einschließlich 4,74 % Cu, 2,54 % Zn, 36,94 g/t Ag und 0,53 g/t Au über 1,95 m (23,4 - 25,35 m)

· Und einschließlich 7,87 % Cu, 2,99 % Zn, 83 g/t Ag und 0,95 g/t Au über 0,50 m (23,4 - 23,9 m)

· Und einschließlich 8,14 % Cu, 3,82 % Zn, 38,8 g/t Ag und 0,7 g/t Au über 0,57 m (24,3 - 24,87 m)

Untere Linse

o 6,32 m mit 0,91 % Cu, 2,37 % Zn, 29,3 g/t Ag und 1,63 g/t Au (163,45 - 169,77 m)

· Einschließlich 1,06 % Cu, 2,06 % Pb, 4,72 % Zn, 71,27 g/t Ag und 4,23 g/t Au über 2,21 m (163,45 - 165,66 m)

· Und einschließlich 0,72 % Cu, 4,29 % Pb, 10,9 % Zn, 149 g/t Ag und 10,23 g/t Au über 0,82 m (163,45 - 164,27 m)

§ Einschließlich 2,44 % Cu, 2,85 % Zn, 17,49 g/t Ag und 0,6 g/t Au über 1,22 m (168,55 - 169,77 m)

PI-26-009*

Obere Linse

o 7,57 m mit 1,95 % Cu, 2,89 % Zn, 17,1 g/t Ag und 0,31 g/t Au (15,75 - 23,32 m)

· Einschließlich 2,85 % Cu, 0,51 % Pb, 4,03 % Zn, 24,65 g/t Ag und 0,43 g/t Au über 4,88 m (17,12 - 22,00 m)

Untere Linse

o 3,38 m mit 1,03 % Cu, 0,43 % Zn, 7,71 g/t Ag, 0,37 g/t Au (155,62 - 159,00 m)

· Einschließlich 2,91 % Cu, 0,42 % Zn, 16,3 g/t Ag und 0,8 g/t Au über 1,02 m (156,64 - 157,66 m)

PI-26-010*

Untere Linse

o 5,42 m mit 1,99 % Cu, 1,66 % Zn, 15,49 g/t Ag, 0,8 g/t Au (141,81 - 147,23 m)

· Einschließlich 2,49 % Cu, 2,04 % Zn, 18,96 g/t Ag und 0,99 g/t Au über 4,09 m (141,81 - 145,90 m)

· Und einschließlich 4,90 % Cu, 1,11 % Zn, 18,60 g/t Ag und 0,86 g/t Au über 0,90 m (145,00 - 145,90 m)

o 2,48 m mit 0,57 % Cu, 1,01 % Zn, 9,27 g/t Ag, 0,35 g/t Au (135,30 - 137,78 m)

· Einschließlich 1,17 % Cu, 1,72 % Zn, 15,40 g/t Ag und 0,51 g/t Au über 0,98 m (136,80 - 137,78 m)

* Alle gemeldeten Abschnitte beziehen sich auf gebohrte Längen. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte sind derzeit noch nicht bekannt.

· Es wurden optische und akustische Televiewer-Messungen durchgeführt, und diese Daten werden derzeit für die Lieferung an das Unternehmen verarbeitet.

· Demnächst werden elektromagnetische (EM-) Messungen unter Tage und an der Oberfläche eingeleitet, um die Zielgebiete für die Phase-2-Bohrungen 2026 weiter zu präzisieren; dabei sollen potenzielle Erweiterungen des Mineralisierungssystems untersucht werden.

Das Phase-1-Bohrprogramm 2026 konzentrierte sich auf die Bewertung der Kontinuität des Mineralisierungssystems unterhalb bekannter Oberflächenvorkommen und in Streichrichtung der Zone Clifford Jones (Bull Road) (die Zone), um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der geologischen Kontrollen der Mineralisierung zu verbessern (Abbildung 1).

Die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher acht (8), neun (9) und zehn (10) zeigen weiterhin eine signifikante polymetallische Mineralisierung sowohl in der oberen als auch in der unteren Sulfidlinse (Abbildung 2). Die anvisierten oberen kupferhaltigen Murgänge erstrecken sich derzeit durchgängig über eine Streichlänge von ca. 145 Metern, und die untere mineralisierte Sulfidlinse erstreckt sich derzeit durchgängig über eine Streichlänge von ca. 40 Metern. Beide Mineralisierungshorizonte bleiben in Streichrichtung und neigungsabwärts offen. Während in den Bohrlöchern elf (11) und zwölf (12) keine nennenswerte Mineralisierung durchteuft wurde, wurde doch eine eingesprengte Mineralisierung durchörtert, die sich über die Fortsetzung des Trends hinwegzieht. Diese beiden Bohrlöcher werden in Kombination mit den bevorstehenden EM-Untersuchungen zur Beschaffung der geologischen Informationen beitragen, die erforderlich sind, um die nächsten Bohrstandorte für Phase 2 zu bestimmen.

Die Mineralisierung der oberen Zone ist durch halbmassive bis massive Sulfidfragmente gekennzeichnet, die gebrochen, transportiert und chaotisch mit unterschiedlichen Arten von vulkanischem Gestein vermischt wurden. Die Fragmente reichen von abgerundet bis kantig, was möglicherweise auf mehrere Phasen des Transports und eine Umlagerung dieser Fragmente durch moderaten bis distalen Transport vom ursprünglichen Ablagerungsort hinweist.

Die Mineralisierung der unteren Zone ist durch massivere und kohärentere Sulfidfragmente mit geringerer Rundung und Bruchbildung als in der oberen Zone gekennzeichnet. Der relativ intakte Charakter dieser Fragmente liefert Hinweise darauf, dass die neue untere mineralisierte Sulfidlinse transportiertes Gesteinsmaterial (Debris) darstellen könnte, der näher am ursprünglichen hydrothermalen Schlot abgelagert wurde.

In den Abbildungen 3 - 5 sind Schrägansichten der Bohrlöcher sieben (7), acht (8), neun (9) und zehn (10) zu sehen, die ausgewählte entsprechende Bohrkernfotos der oberen und unteren mineralisierten Linsen darstellen.

Nachdem inzwischen alle Untersuchungsergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms vorliegen, scheint es, dass im vulkanogenen Massivsulfid-System (VMS-System) des Projekts mehrere übereinandergeschichtete Sulfidlinsen vorhanden sind (Abbildung 6). Die geologische Interpretation ist im Gange und wird die Ergebnisse der vor kurzem durchgeführten Televiewer-Messung einbeziehen, sobald die verarbeiteten Daten vorliegen.

Wichtige Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher acht (8) bis zwölf (12) sind in Tabelle 1 zusammengefasst, und die Daten zu den Bohrlochansätzen finden sich in Tabelle 2.

Tabelle 1: Bedeutsame Analyseergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms in der Zone Clifford Jones (Bull Road).

Zone Clifford Jones (Bull Road) - Bedeutende Analyseergebnisse

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu % Pb % Zn % Ag g/t Au g/t

PI-26-008 7,55 26,00 18,45 1,14 0,34 2,42 16,74 0,32

einschl. 7,55 11,21 3,66 1,54 0,52 2,87 20,49 0,41

einschl. 16,26 17,19 0,93 2,57 1,50 5,84 63,40 0,84

einschl. 18,92 19,63 0,71 2,25 2,27 27,30 102,00 2,42

einschl. 23,40 25,35 1,95 4,74 0,27 2,54 36,94 0,53

einschl. 23,40 23,90 0,50 7,87 0,20 2,99 83,00 0,95

einschl. 24,30 24,87 0,57 8,14 0,40 3,82 38,80 0,70

und 149,96 152,05 2,09 0,37 0,16 0,42 3,72 0,15

und 163,45 169,77 6,32 0,91 0,79 2,37 29,30 1,63

einschl. 163,45 165,66 2,21 1,06 2,06 4,72 71,27 4,23

einschl. 163,45 164,27 0,82 0,72 4,29 10,90 149,00 10,23

einschl. 168,55 169,77 1,22 2,44 0,27 2,85 17,49 0,60

PI-26-009 15,75 23,32 7,57 1,95 0,38 2,89 17,10 0,31

einschl. 17,12 22,00 4,88 2,85 0,51 4,03 24,65 0,43

und 155,62 159,00 3,38 1,03 0,07 0,43 7,71 0,37

einschl. 156,64 157,66 1,02 2,91 0,11 0,42 16,30 0,80

PI-26-010 10,00 12,55 2,55 0,22 0,11 0,36 3,31 0,08

PI-26-010 135,30 137,78 2,48 0,57 0,44 1,01 9,27 0,35

einschl. 136,80 137,78 0,98 1,17 0,12 1,72 15,40 0,51

und 141,81 147,23 5,42 1,99 0,21 1,66 15,49 0,80

einschl. 141,81 145,90 4,09 2,49 0,25 2,04 18,96 0,99

einschl. 145,00 145,90 0,90 4,90 0,09 1,11 18,60 0,86

PI-26-011 143,00 144,94 1,94 0,11 0,05 0,18 1,86 0,08

PI-26-012 22,32 22,63 0,31 0,28 0,19 0,86 5,60 0,05

* Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte sind derzeit nicht bekannt.

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Abbildung 1: Lageplan der Diamantbohrungen 2026 in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Zurzeit ist die Mineralisierung der oberen Linse (UL) und der unteren Linse (LL) entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen. Die Mineralisierung der oberen Linse wurde über eine Streichlänge von etwa 145 m bestätigt und die untere Linse über eine Streichlänge von etwa 40 m. Mit einschließlich gekennzeichnete Analysewerte sind in der Farbskala der Abbildung nicht dargestellt.

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Abbildung 2: Blick nach Norden auf die im Rahmen der Phase-1 abgeschlossenen Bohrungen in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Mit einschließlich gekennzeichnete Analysewerte sind in der Farbskala der Abbildung nicht dargestellt.

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Abbildung 3: Schrägansicht der Bohrlöcher PI-26-007, 008, 009 und 010 (Blickrichtung: Azimut 035) mit Darstellung ausgewählter bedeutender mineralisierter Abschnitte und der entsprechenden Bohrkernfotos. Die Analysewerte entsprechen den Abschnitten aus Bohrloch PI-26-008.

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Abbildung 4: Schrägansicht der Bohrlöcher PI-26-007, 008, 009 und 010 (Blickrichtung: Azimut 035) mit Darstellung ausgewählter bedeutender mineralisierter Abschnitte und der entsprechenden Bohrkernfotos. Die Analysewerte entsprechen den Abschnitten aus Bohrloch PI-26-009.

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Abbildung 5: Schrägansicht der Bohrlöcher PI-26-007, 008, 009 und 010 (Blickrichtung: Azimut 035) mit Darstellung ausgewählter bedeutender mineralisierter Abschnitte und der entsprechenden Bohrkernfotos. Die Analysewerte entsprechen den Abschnitten aus Bohrloch PI-26-010.

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Abbildung 6: Konzeptionelles Modell der VMS-Mineralisierung und der möglichen Lage verschiedener Mineralisierungsarten innerhalb des Systems. Die in der Zone Clifford Jones (Bull Road) durchteufte Mineralisierung scheint aus dem Ursprungsgebiet transportiert worden zu sein; Die untere Linse wird als hangaufwärts gelegen interpretiert und befindet sich möglicherweise näher am Ursprung der Mineralisierung als die obere Linse. Diese Interpretation stützt sich auf die größere Korngröße und höhere Kantigkeit der im Bohrkern beobachteten mineralisierten Gesteinsfragmente (modifiziert nach Thurlow, 2010

Tabelle 2: Angaben zu den Standorten der Bohrungen 2026; Koordinaten in NAD83 /UTM Zone 21N angegeben.

Bohrloch-ID Easting Northing Azimuth Neigung Tiefe (m) Analyse berichtet

PI-26-001 593296 5485437 255 -45 187,00 frühere Pressemitteilung

PI-26-002 593269 5485422 75 -45 199,00 frühere Pressemitteilung

PI-26-003 593269 5485422 75 -65 199,00 frühere Pressemitteilung

PI-26-004 593269 5485422 90 -45 151,00 frühere Pressemitteilung

PI-26-005 593281 5485460 255 -45 352,00 frühere Pressemitteilung

PI-26-006 593281 5485460 255 -65 133,00 frühere Pressemitteilung

PI-26-007 593264 5485472 255 -45 191,27 frühere Pressemitteilung

PI-26-008 593264 5485472 255 -60 220,00 hierin

PI-26-009 593243 5485492 260 -45 341,60 hierin

PI-26-010 593243 5485492 260 -60 259,00 hierin

PI-26-011 593213 5485522 260 -50 253,00 hierin

PI-26-012 593213 5485522 235 -45 262,00 hierin

Geologie und Mineralisierung

Das Projekt befindet sich innerhalb der Subzone Notre Dame der tektonostratigrafischen Zone Dunnage. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Projekts von ordovizischen submarinen Vulkangesteinen der Gruppe Roberts Arm unterlagert wird, die regional als Teil einer vollentwickelten Inselbogenabfolge identifiziert wird, die als Gürtel Buchans-Roberts Arm bezeichnet wird und die auch die historische Mine Buchans beherbergt (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencers Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (3B-Zone/Clifford Jones) auf, die sowohl dem Typ der Verdrängungsmineralisierung unter dem Meeresboden als auch dem exhalativen Typ zuzuordnen sind. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Zonen mit Chloritisierung, Serizitisierung, Verkieselung, K-Feldspat- und Epidotalteration flankiert, wie sie oft in bimodalen felsischen VMS-Systemen zu beobachten sind. Das Gebiet Spencers Dock weist eine Serizitisierung/Verkieselung auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizitisierung/Verkieselung aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Projekts weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten VMS-Distrikten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Projekts untermauert.

Über das Projekt Lewis Pilleys

Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und liegt rund fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des von Firefly Metals betriebenen Projekts Green Bay sowie ungefähr einhundertfünfzig (150) km über Hauptverkehrswege von der Pine Cove Mill und dem Hafen entfernt (Abbildung 7).

Das Projekt kann auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurückblicken, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives pyritisches Erz aus der Pilleys Island Mine-Old Mines gefördert hat (Kerr, 1996).

Auf dem Projekt findet sich eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionsgebiete, die nachweislich über hochgradige Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Abschnitte verfügen. Die Mineralisierung ist gewöhnlich vom bimodalen-felsischen VMS-Typ und weist sowohl massive Sulfide als auch Sulfid-Klasten-Brekzien auf (Thurlow, 1996). Das geologische Umfeld ist direkt vergleichbar mit dem Buchans Camp (Thurlow, 1996) und das Vorkommen von Sulfid-Klasten-Brekzien bietet einen deutlichen Vektor in Richtung nahegelegener Massivsulfidlinsen.

Der Großteil der historischen Vorkommen, die sich innerhalb des Projekts befinden, wurde noch nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren relativ flach und wurden vertikal niedergebracht, was die geologischen Kenntnisse zu den Ausmaßen der zugrunde liegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkt. Es werden Arbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse und der Erhebung neuer Daten aus den Vorkommen 3B-Zone, Clifford Jones (Bull Road) Extension, Bouzanne Shaft, Henderson, Mansfield und Pilleys Cove geplant.

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Abbildung 7: Regionalkarte von Neufundland mit der Lage des Projekts sowie weiterer bedeutender Mineralexplorations- und Bergbauprojekte in Neufundland - Kanada.

Probenahme, Aufbereitung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Standorte der Bohrlöcher wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät (NAD83-Zone 21N) bestimmt, und die Bohranlage wurde mithilfe eines Reflex TN-14-Gyrokompass-Ausrichtungsgeräts ausgerichtet. Alle Proben erhalten eine eindeutige Proben-Kennung und -Nummer und werden direkt an Eastern Analytical Ltd. (403 Little Bay Road, Springdale, NL) versandt, ein kommerzielles Labor, das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und völlig unabhängig vom Unternehmen ist. Zu den Analysemethoden gehören ICP-OES (34 Elemente) mit Vier-Säuren-Aufschluss, Au-Brandprobe (30 g) mit abschließendem AA-Verfahren sowie Erzgehaltsbestimmung (Mehrsäureaufschluss) mit abschließendem AA-Verfahren. Das Unternehmen fügt im Rahmen seiner standardmäßigen QA/QC-Verfahren Standard-, Blind- und Doppelproben ein.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz Nr. 46541) (Berufszulassung Nr. 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der Bohrprotokolle, Probenetiketten, Chain-of-Custody-Verfahren und Analyseprotokolle. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Quellenangaben

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G and Swinden, H.S. (1987): Geochronology of the Buchans, Roberts Arm and Victoria Lake Groups and Mansfield Cove Complex, Newfoundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 24, S. 1175-1184.

Kerr, A. (1996) New perspectives on the stratigraphy, volcanology, and structure of the island-arc volcanic rocks in the Ordovician Roberts Arm Group, Notre Dame Bay. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, S. 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geology of a newly discovered cluster of blind massive sulphide deposits, Pilleys Island, central Newfoundland. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, S. 181- 189.

Thurlow, J.G (2010): Great Mining Camps of Canada 3., The History and Geology of the Buchans Mine, Newfoundland and Labrador

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilleys in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km2 und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systemen sowie die historische Mine Pilleys Island (Produktion von ca. 450.000 Tonnen Erz gegen Ende des 19. Jahrhunderts). Historische Bohrungen in der 3B-Zone lieferten bedeutende Abschnitte, einschließlich 16,77 m mit 1,84 % Cu sowie 3,05 m mit 5,03 % Zn und 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Das geologische Umfeld ist direkt mit dem ertragreichen Buchans Camp vergleichbar; das Projekt weist mehrere unzureichend erkundete Vorkommen auf und bietet ein großes Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Unternehmen hält zudem 100 % der Anteile und Rechte am Projekt Devils Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht. Im Rahmen von Explorationsarbeiten im Jahr 2022 wurden vier geochemische Raster etabliert, um eine mögliche verborgene Mineralisierung zu ermitteln, wobei mehrere hochgradige Vorkommen unter anderem mit Kupferwerten von bis zu 4,68 % an der Oberfläche entdeckt wurden (NI 43-101-konformer technischer Bericht zu Devils Den, November 2022). Die Phase-1-Explorationsarbeiten im Jahr 2025 umfassten hochauflösende drohnengestützte Vermessungen der Magnetfeldstärke und ein lithogeochemisches Programm. Dabei wurden neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten geochemischen Kupfer-, Zink- und Nickelwerten ermittelt. Im Projektgebiet befinden sich mehrere historische Stollen mit hochgradigen Oberflächenvorkommen, in denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Nach Ansicht von HM besteht aufgrund des Mangels an hinreichenden modernen Explorationsarbeiten ein bedeutendes Entdeckungspotenzial.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um einen Wert in kanadischen Bergbaurevieren zu erschließen, die in der Vergangenheit nur unzureichend erkundet wurden.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

info@hmexploration.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In dieser Pressemitteilung dient die Verwendung der Begriffe voraussehen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, kann, würde, könnte, einplanen bzw. ähnlicher Begriffe oder Ausdrücke der Kenntlichmachung zukunftsgerichteter Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von HM, das künftige Wachstumspotenzial von HM und seinem Geschäft sowie künftige Explorationspläne basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, das sich auf seine Erfahrung sowie seine Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf andere Faktoren stützen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als unrichtig erweisen können. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen hinsichtlich des Preises für Kupfer, Gold und andere Metalle; der Explorations- und Erschließungskosten; der geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; der Fähigkeit von HM, seiner Geschäftstätigkeit sicher und effektiv nachzugehen, sowie seiner Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Projekts und seines Mineralisierungspotenzials, des Vorhandenseins von VMS-Systemen innerhalb des Projekts und der Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Entdeckung; der Ziele, Vorgaben oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; der erwarteten Vorteile aus der Durchführung des Programms; der aktuellen und zukünftigen Ergebnisse des Programms; sowie weiterer Explorationsarbeiten am Projekt oder an anderen Projekten in der Zukunft. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ist das Unternehmen von zahlreichen Annahmen ausgegangen, unter anderem davon, dass die geologischen, metallurgischen, technischen, finanziellen und wirtschaftlichen Empfehlungen, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig sind und auf Praktiken und Methoden beruhen, die den Branchenstandards entsprechen.Das Unternehmen hält diese Annahmen zwar für angemessen, doch unterliegen sie naturgemäß erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren zählen unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Unsicherheiten hinsichtlich der Interpretation von Bohrergebnissen sowie der Geologie, der Kontinuität und des Gehalts von Kupfer, Gold und anderen Metallen; Unsicherheiten bei Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, der Ausbeute, der Produktionsmengen und der wirtschaftlichen Rendite; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten sowie bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen künftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Erreichung der erwarteten Programmmeilensteine; Unsicherheiten hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebsbeschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, sowie verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie für Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in vollem Umfang diesem vorsorglichen Hinweis und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder die Ergebnisse etwaiger Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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