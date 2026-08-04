IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy und DISA Technologies gründen die DISA Uranium Corporation und schaffen damit eine technologiegestützte US-Uranplattform für Produktion, Verarbeitung und Sanierung

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy und DISA Technologies gründen die DISA Uranium Corporation und schaffen damit eine technologiegestützte US-Uranplattform für Produktion, Verarbeitung und Sanierung

DISA Uranium erhält Finanzierungszusagen in Höhe von 105 Millionen US-Dollar, unterstützt von einem Konsortium führender strategischer Investoren

Toronto, ON, 4. August 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) freut sich, bekannt zu geben, dass IsoEnergy eine endgültige Vereinbarung mit DISA Technologies, Inc. (DISA) über die Gründung der DISA Uranium Corporation (DISA Uranium oder das Unternehmen) geschlossen hat, einem neuen, technologiegestützten US-Uranunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, die inländische Uranversorgung zu stärken und die wachsende Nachfrage nach sicherem, aus den USA stammendem Kernbrennstoff zu decken.

Gemäß der endgültigen Vereinbarung wird IsoEnergy sein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uranminen in Utah, bestehend aus der Tony-M-Mine, der Daneros-Mine, der Rim-Mine, dem Sage-Plain-Projekt und dem Flatiron-Projekt (das Utah-Portfolio), in DISA Uranium einbringen und im Gegenzug 1.677.350 Stammaktien des Unternehmens erhalten (die Transaktion). DISA Uranium wird das Utah-Portfolio von IsoEnergy mit der firmeneigenen Hochdruck-Feinschlammablationsaufbereitungstechnologie (High-Pressure Slurry Ablation Processing Technology, HPSA) sowie dem Sanierungs- und Rückgewinnungsgeschäft von DISA zusammenführen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion hat DISA Uranium Zusagen für eine parallel durchgeführte Privatplatzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar (die Finanzierung) erhalten, die von einem Konsortium führender Investoren aus den Bereichen Bergbau, Energie und Technologie unterstützt wird, darunter Tembo Capital, BHP Ventures, Galvanize Climate Solutions, Valor Equity Partners, Evok Innovations, Halliburton Labs und Veriten. IsoEnergy hat sich bereit erklärt, sich an der Finanzierung mit einem Betrag von 33 Millionen US-Dollar zu beteiligen. Die Erlöse aus der Finanzierung sollen voraussichtlich dazu verwendet werden, die Entwicklung der konventionellen Bergwerke von DISA Uranium voranzutreiben, Sanierungs- und Rückgewinnungsprogramme zu finanzieren, die Infrastruktur für die Uranaufbereitung im Inland auszubauen und das langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Auf der Grundlage der eingegangenen Finanzierungszusagen würde sich der implizite Pro-forma-Eigenkapitalwert von DISA Uranium auf vollständig verwässerter Basis auf etwa 505 Millionen US-Dollar belaufen. IsoEnergy wird auf vollständig verwässerter Basis etwa 33 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens halten und damit der größte Einzelaktionär von DISA Uranium sein.

Strategische Gründe für die Transaktion

· Schaffung einer führenden Plattform für konventionelles Uran in den USA

o Durch die Kombination des Portfolios von IsoEnergy aus genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uranminen und Explorationsprojekten in Utah mit der firmeneigenen HPSA-Aufbereitungstechnologie von DISA Uranium entsteht ein integriertes und differenziertes, auf die USA fokussiertes Uranunternehmen.

· Erschließung einer großen, ungenutzten inländischen Ressource durch Sanierung und Rückgewinnung

o Das Sanierungs- und Rückgewinnungsgeschäft von DISA Uranium befasst sich mit den Tausenden von stillgelegten Uranbergwerken (AUM) im Westen der Vereinigten Staaten und gewinnt das in Altlasten enthaltene Uran zurück.

o Gestützt auf die einzige von der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) erteilte Lizenz für Ausgangsmaterialien zur Uranrückgewinnung aus Altlasten an mehreren Standorten bietet diese Pipeline Zugang zu einer bedeutenden, weitgehend unerschlossenen inländischen Ressource, die keinen neuen Bergbau erfordert, das Utah-Portfolio als Rohstoff für zukünftige Verarbeitungskapazitäten ergänzt und eine jahrzehntelange Umweltverbindlichkeit beseitigt.

· Die bahnbrechende HPSA-Aufbereitungstechnologie bietet wirtschaftliche Vorteile

o HPSA hat das Potenzial, die Betriebskosten durch die Veredelung des mineralisierten Ausgangsmaterials und die Reduzierung des Abfallaufkommens erheblich zu senken.

o Vorläufige Tests in der Tony-M-Mine haben gezeigt, dass das Potenzial besteht, die Masse des Ausgangsmaterials auf etwa 22 % ihres ursprünglichen Volumens zu reduzieren und dabei etwa 88 % des Urans zu gewinnen.

· Grundlage für eine neue Aufbereitungsinfrastruktur in den USA

o Im Laufe der Zeit könnte die kombinierte Ressourcenbasis die erforderliche Größe bieten, um den Bau einer zentralisierten Uranrecycling- und -aufbereitungsanlage zu ermöglichen, die die erste neue konventionelle Uranaufbereitungsanlage wäre, die seit mehr als vier Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten errichtet wird.

o Diese Strategie steht im Einklang mit dem Ziel von IsoEnergy, einen Uranproduzenten mit mehreren Projekten in erstklassigen Jurisdiktionen aufzubauen.

· Erfahrenes Team, unterstützt von einem Konsortium führender strategischer Investoren

o Unter der Leitung der Gründer, die HPSA vom Konzept bis zur ersten NRC-Lizenz für Ausgangsmaterialien ihrer Art gebracht haben, unterstützt von einem starken Team, darunter ein ehemaliger NRC-Kommissar sowie Experten aus den Bereichen Regulierung, Betrieb und Technik.

o Unterstützt durch führende strategische Investoren aus den Bereichen Bergbau, Energie und Technologie, darunter Tembo Capital, BHP Ventures, Galvanize Climate Solutions, Valor Equity Partners, Evok Innovations, Halliburton Labs und Veriten.

· Im Einklang mit den Prioritäten der US-Energiesicherheit

o Strategisch positioniert, um von den zunehmenden Investitionen in die US-amerikanische Uranversorgungskette zu profitieren, die durch Energiesicherheit, den durch KI getriebenen Strombedarf und die Unterstützung der Bundesregierung vorangetrieben werden.

· Verbesserte Plattform für regionale Konsolidierung

o DISA Uranium wird voraussichtlich über die Größe, die Qualität der Projekte und das Wachstumsprofil verfügen, um sich innerhalb des Uransektors abzuheben, und in Kombination mit seinem technologiegetriebenen Kostenvorteil und seiner vertikal integrierten Plattform eine einzigartige Gelegenheit schaffen, die weitere regionale Konsolidierung voranzutreiben.

Philip Williams, Chief Executive Officer und Direktor von IsoEnergy, kommentierte: Die Gründung von DISA Uranium markiert einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie von IsoEnergy, eine global diversifizierte, entwicklungsreife Uranplattform aufzubauen. Durch die Einbringung unserer genehmigten, ehemals produzierenden Projekte in Utah und deren Kombination mit der firmeneigenen HPSA-Technologie von DISA sind wir überzeugt, dass wir die Wirtschaftlichkeit der Projekte verbessern, das Spektrum der nutzbaren konventionellen Uranressourcen erweitern und letztlich die heimische Aufbereitungsinfrastruktur unterstützen können. In einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten erneut den Schwerpunkt auf Kernenergie, Energiesicherheit und die Rückverlagerung ihrer Lieferkette für Kernbrennstoffe legen, halten wir diese Partnerschaft für sowohl zeitgemäß als auch in hohem Maße differenziert. Für IsoEnergy und seine Aktionäre erschließt sie den Wert unseres US-Portfolios und gewährleistet gleichzeitig ein direktes, bedeutendes Engagement am Wachstum einer einzigartigen Plattform, die dazu beitragen soll, die heimische Uranproduktion neu zu gestalten.

Greyson Buckingham, Chief Executive Officer von DISA Uranium, erklärte: DISA Uranium basiert auf einer einfachen Idee: Ein Großteil des Uranbedarfs dieses Landes liegt bereits an der Oberfläche und befindet sich in Abfallhalden im gesamten Westen. Die Sanierung dieser stillgelegten Bergbaustandorte und die Rückgewinnung des darin enthaltenen Urans und Vanadiums bilden den Kern unseres Geschäfts und sind der Grund, warum wir über die einzige NRC-Lizenz dieser Art verfügen. Das Utah-Portfolio von IsoEnergy erweitert diese Plattform - HPSA wurde entwickelt, um diese konventionellen Ressourcen deutlich wirtschaftlicher zu machen, indem das Ausgangsmaterial direkt am Bergbaustandort aufbereitet und der Transport- und Aufbereitungsaufwand reduziert wird. Zusammen liefern uns das wieder aufbereitete Altmaterial und eine skalierte konventionelle Ressourcenbasis das Ausgangsmaterial, um eine neue inländische Uranrecycling- und -aufbereitungsanlage ins Leben zu rufen - das fehlende Glied beim Wiederaufbau einer unabhängigen amerikanischen Kernbrennstoffversorgung. Mit der Unterstützung dieser Investorengruppe ist DISA Uranium in der Lage, zügig voranzukommen.

Vorteile für die Aktionäre von IsoEnergy

Als größter Einzelaktionär von DISA Uranium bietet die Transaktion den Aktionären von IsoEnergy Zugang zu einer differenzierten US-Uranplattform, die durch die folgenden strategischen Vorteile untermauert wird:

· Exklusive Rechte an der firmeneigenen HPSA-Technologie zur Uranproduktion bieten einen bahnbrechenden wirtschaftlichen Vorteil und einen klaren Weg zur Produktion für das Utah-Portfolio.

· Gestärkte strategische Position innerhalb der US-Kernbrennstoffversorgungskette durch erweiterte Produktionskapazitäten in den USA, die auf DISA Uraniums umfangreicher Pipeline aus stillgelegten Uran-Sanierungsstandorten und anderen regionalen konventionellen Uranlagerstätten basieren und durch die einzige von der U.S. NRC erteilte Lizenz zur Urangewinnung aus Altabfällen an mehreren Standorten gestützt werden.

· Im Einklang mit der nationalen Priorität, die inländische Versorgungskette für Kernbrennstoffe wiederaufzubauen und zu sichern, gestützt durch etablierte Beziehungen zu Bundes-, Landes- und Stammesregierungen sowie eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor an stillgelegten Uranbergbaustandorten auf Bundes- und Stammesgebieten. IsoEnergy und DISA haben vereinbart, Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Vermarktung und des Verkaufs des produzierten Urans zu prüfen.

· Eine solide finanzielle Unterstützung bietet Flexibilität und Rückhalt, um strategische Initiativen zügig voranzutreiben und zukünftige Wachstumschancen zu nutzen.

· Erweitert das differenzierte Portfolio von IsoEnergy an Eigenkapital- und strategischen Investitionen und bietet Anlegern ein Engagement entlang der gesamten Uran-Wertschöpfungskette sowie das Potenzial für eine Neubewertung.

Über die HPSA-Technologie und die US-Uranplattform

HPSA ist die patentierte, modulare Mineralfreisetzungstechnologie von DISA, die Hochgeschwindigkeits-Feinschlammströme nutzt, um Partikel-Partikel-Kollisionen zu erzeugen, wodurch das Material entlang natürlicher Mineralkorngrenzen bricht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aufbereitungsverfahren, die auf Mahlkörper und chemische Reagenzien setzen, trennt HPSA Zielmineralien mechanisch vom Wirtsmaterial und reichert das Beschickungsmaterial an, indem wertvolle Mineralien in einem kleineren Volumen für den Weitertransport und die Weiterverarbeitung konzentriert werden. Die Technologie hat die Pilotphase bereits hinter sich und wurde kommerziell validiert: acht kontinuierlich betriebene HPSA-Anlagen sind auf vier Kontinenten im Bergbau im Einsatz.

Testarbeiten an mineralisiertem Material aus der Tony-M-Mine von IsoEnergy zeigten das Potenzial für eine etwa vierfache Steigerung des Gehalts, eine Reduzierung des zu transportierenden Materialvolumens um 78 % und eine Urangewinnungsrate von etwa 88 %, was das Potenzial von HPSA unterstreicht, die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Uranproduktion erheblich zu verbessern.

Die firmeneigene Technologie von DISA Uranium wird durch eine einzigartige Sanierungsplattform ergänzt. Dank der einzigen von der U.S. NRC erteilten Lizenz für Ausgangsmaterialien, die die Uranrückgewinnung aus Altbergbauabfällen an mehreren Standorten erlaubt, ist das Unternehmen in der Lage, Altlasten zu sanieren und gleichzeitig Uran und andere wertvolle Mineralien zurückzugewinnen. Dies schafft eine einzigartige Gelegenheit, eine bedeutende nationale Sanierungsherausforderung anzugehen, darunter mehr als 15.000 Standorte mit Abfällen aus stillgelegten Bergwerken sowie über 4.200 Uranminen im Verteidigungsbereich.

Die firmeneigene Technologie, die einzigartige Sanierungsplattform und die kommerziell bewährten Aufbereitungskapazitäten von DISA Uranium versetzen das Unternehmen in die Lage, die Wirtschaftlichkeit der konventionellen Uranförderung zu verbessern und gleichzeitig die Sanierung stillgelegter Uranminen in Angriff zu nehmen. Damit schafft das Unternehmen eine differenzierte Plattform zur Unterstützung des Wiederaufbaus der inländischen Uranversorgungskette in den USA.

Board of Directors und Geschäftsführung

Nach Abschluss der Transaktion und der Finanzierung wird das Führungsteam von DISA Uranium von Greyson Buckingham, dem Chief Executive Officer und Mitbegründer von DISA sowie ein Veteran der US-Army National Guard mit 10-jähriger Dienstzeit, gemeinsam mit dem bestehenden DISA-Managementteam mit Sitz in Casper, Wyoming, geleitet. Das Unternehmen wird zudem von einem äußerst erfahrenen Board of Directors profitieren, der über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Nuklearaufsicht, Genehmigungsverfahren, öffentliche Politik und Entwicklung von Uranprojekten verfügt. Dazu gehören zwei Vertreter von IsoEnergy - voraussichtlich der Chairman Richard Patricio sowie der CEO und Direktor von IsoEnergy, Phillip Williams - und ein Vertreter von Tembo Capital Partner, George Pyper, sowie die derzeitigen Mitglieder des DISA-Board of Directors: Greyson Buckingham, Scott Saxberg, Marty Reed und dem ehemaligen Kommissar der U.S. NRC, Jeffrey Merrifield.

Das erfahrene Betriebsteam von IsoEnergy in Utah wird ebenfalls zusammen mit dem Utah-Portfolio zu DISA Uranium wechseln und so die Kontinuität gewährleisten, während die Betriebe in Utah, insbesondere die Tony-M-Mine, auf eine mögliche Wiederinbetriebnahme zusteuern. Zum Team gehört Schlüsselpersonal, das eine wesentliche Rolle bei der Wiederinbetriebnahme der Untertageinfrastruktur von Tony M, bei der Exploration im gesamten Portfolio und bei der Aufrechterhaltung der Gültigkeit der Genehmigungen für das Utah-Portfolio gespielt hat.

Empfehlungen des Board of Directors

Nach Rücksprache mit seinen Finanz- und Rechtsberatern kam der Board of Directors von IsoEnergy einstimmig zu dem Schluss, dass die Transaktion im besten Interesse von IsoEnergy liegt, und genehmigte die endgültige Vereinbarung.

Wesentliche Bedingungen für den Abschluss der Transaktion

Unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion wird DISA eine Ausgliederung seines Geschäftsbereichs zur Aufbereitung von Nicht-Uran- und Vanadium-Erzen (die Ausgliederung) vornehmen, der als separates, unabhängiges Unternehmen, DISA Tech, Inc., fortgeführt wird.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss der Ausgliederung, den Abschluss der Finanzierung, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie weiterer für eine Transaktion dieser Art üblicher Bedingungen.

Zeitplan

Die Transaktion und die Finanzierung werden voraussichtlich im August 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Berater

TD Securities Inc. fungiert als Finanzberater von IsoEnergy. Cassels Brock & Blackwell LLP und Parr Brown Gee & Loveless fungieren als Rechtsberater von IsoEnergy.

Stifel fungiert als Finanzberater von DISA. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. fungiert als Rechtsberater von DISA.

Über DISA Uranium

Die DISA Uranium Corporation definiert die Uranrückgewinnung und -produktion in den USA neu. Das von erfahrenen Kräften geführte Unternehmen mit Hauptsitz in Casper, Wyoming, gewinnt Uran und Vanadium aus Abfällen stillgelegter Uranminen (AUM) zurück, saniert alte Minenstandorte im Westen der Vereinigten Staaten und setzt seine exklusive, patentierte Hochdruck-Feinschlammablationstechnologie (HPSA) ein, um die konventionelle Uranproduktion sauberer, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. DISA Uranium verfügt über die einzige Lizenz der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC, U.S. Atomaufsichtsbehörde) zur Aufbereitung und Rückgewinnung von AUM-Abfällen an mehreren Standorten - und mit einer wachsenden Basis an konventionellen Ressourcen baut das Unternehmen die inländischen Kapazitäten auf, um amerikanischen Abfall und amerikanisches Erz in amerikanischen Brennstoff umzuwandeln. Seine Mission ist einfach: die Vergangenheit wiedergutmachen und gleichzeitig die Zukunft vorantreiben sowie eine sichere, unabhängige inländische Uranversorgungskette wiederaufbauen.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den besten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im Athabasca-Becken (Kanada) voran, wo sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die die weltweit höchstgradige angedeutete Uranmineralressource aufweist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Director

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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