IRW-News: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle macht weitere historische Stollen bei El Potrero wieder zugänglich und erzielt Probenwerte von bis zu 26,1 g/t Au und 511 g/t Ag

IRW-PRESS: Pinnacle Silver & Gold Corp.: Pinnacle macht weitere historische Stollen bei El Potrero wieder zugänglich und erzielt Probenwerte von bis zu 26,1 g/t Au und 511 g/t Ag

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 04. August 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) - Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass im Zuge der Instandsetzungs- und Bohrvorbereitungsarbeiten in den historischen Untertagebergwerken (Abbildung 1) auf dem hochgradigen El Potrero Gold-Silber-Projekt in Durango, Mexiko, zuvor unzugängliche Stollen geöffnet und für systematische Kanalprobenentnahmen gereinigt wurden, was zum Nachweis bedeutender Gold-Silber-Mineralisierung führte.

Die neu zugänglichen Stollen, die zusammen als Dos de Mayo Norte bezeichnet werden, erstrecken sich über eine Länge von etwa 93 Meter entlang des nordwestlichen Streichens der Dos de Mayo Ader, liegen 35 Meter höher als die Dos de Mayo Hauptebene und überschneiden diese um etwa 25 Meter (Abbildung 2). Dieser Überlappungsbereich umfasst den Aufstieg von der Dos de Mayo Hauptebene, wo bei früheren Kanalprobenentnahmen die beste Mineralisierung festgestellt wurde (Pressemitteilung von Pinnacle vom 9. September 2025).

Die Dos de Mayo Norte Stollen erweitern diese Mineralisierung am Einfallen und entlang des Streichens nach Nordwesten, wie durch Untersuchungsergebnisse von bis zu 10,76 g/t Au und 215 g/t Ag über 1,3 Meter belegt wird, darunter 26,1 g/t Au und 511 g/t Ag über 0,50 Meter, sowie 5,41 g/t Au und 230 g/t Ag über 0,80 Meter im South Raise (Abbildung 3). Somit liefern die neuen Probenentnahmen wichtige Informationen über die vertikale Kontinuität der Mineralisierung zwischen der Hauptsohle Dos de Mayo auf einer Höhe von 1.485 Metern über dem Meeresspiegel (m ü. M.) und der Oberfläche auf 1.570 m ü. M. Gerade an der Oberfläche in diesem Bereich wurden die bislang höchsten Silbergehalte auf dem Projekt (Pressemitteilung von Pinnacle vom 2. Juni 2025) in kleinen Schürfgräben ermittelt, darunter 13,2 g/t Au und 2.280 g/t Ag über 0,30 Meter sowie 9,9 g/t Au und 1.444 g/t Ag über 0,30 Meter (Abbildungen 2 und 3).

Die neuen Ergebnisse aus den Minenbauten von Dos de Mayo Norte haben weitere Erkenntnisse über die Beschaffenheit und die Kontinuität der Gold-Silber-Mineralisierung in diesem Teil der Dos de Mayo Ader geliefert, erklärte Robert Archer, Präsident und CEO von Pinnacle. Wie für diese epithermalen Systeme mit geringer Sulfidierung typisch, tritt die hochgradige Mineralisierung in subvertikalen Shoots auf, die durch niedriggradiges Adermaterial voneinander getrennt sind. Da sich die systematische Untertage-Kanalprobenentnahme auf das Ausdehnung der Abbaustätten beschränkt, liefert die Kombination dieser Informationen mit den ersten Erkenntnissen aus den Bohrkernen des Untertage-Bohrprogramms wertvolle Einblicke in das Mineralisierungssystem von El Potrero.

Bislang wurden an der Dos de Mayo Ader nur sieben Bohrlöcher gebohrt und aus logistischen Gründen befanden sich diese in der Nähe des Stollenportals am südöstlichen Ende der Abbaustätten und nicht direkt in der bekannten mineralisierten Zone. Im Rahmen des Untertageprogramms wurden jedoch 45 Bohrlöcher gebohrt, größtenteils in der benachbarten Pinos Cuates Mine, und die Kernauswertung zeigt ein mehrphasiges System aus Brekzienadern und Verwerfungen. Da sich die Verarbeitungszeiten in den Analyselabors aufgrund der verstärkten Explorationsaktivitäten in Mexiko verlangsamen, liegen bislang noch nicht genügend Ergebnisse vor, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Geologen von Pinnacle werten die Ergebnisse jedoch fortlaufend aus, um ein besseres Verständnis der Faktoren zu erlangen, die die Au-Ag-Mineralisierung beeinflussen. Im Verlauf des Bohrprogramms wird die hohe Bohrdichte einen besseren Einblick in die Gesamtgröße, Form und den Gehalt der mineralisierten Zonen ermöglichen.

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Abbildung 1: Lage der Minenbauten von Dos de Mayo am südöstlichen Rand des Dos de Mayo Adersystems

Der Beginn der Oberflächenbohrungen ist für September bis Oktober geplant. Diese sollen Lücken zwischen den historischen Minen schließen und zudem Untersuchungen entlang des Auf- und Abwärts-Fallens und des Streichverlaufs der Dos de Mayo Ader in Richtung Nordwesten ermöglichen. Auch andere mineralisierte Adern wie El Capulin und La Estrella werden erstmals gebohrt. Die kombinierten Ergebnisse werden anschließend zur Erstellung einer internen Ressourcenschätzung herangezogen, die wiederum als Grundlage für die Entwicklung eines vorläufigen Abbauplans dient.

Die neuen Ergebnisse aus Dos de Mayo Norte umfassen 150 einzelne Kanalproben, die quer über die Ader, wo sie an die Oberfläche trat, und das angrenzende Felsgestein - soweit möglich in Mischproben - in Abständen von etwa fünf Metern entnommen wurden. Die meisten Proben wurden im Hauptstollen entnommen, 38 auf der zehn Meter darüber liegenden Unterebene und 16 Proben in den beiden diese verbindenden Aufstiegen.

Die kombinierten Ergebnisse aller Probenahmen in diesem Teil der Dos de Mayo Ader haben nun einen subvertikalen Abschnitt der Gold-Silber-Mineralisierung umrissen, der sich über etwa 30 Meter entlang des Streichens und mindestens 85 Meter in vertikaler Ausdehnung erstreckt (Abbildung 2). Die Bereiche zwischen den verschiedenen Ebenen der Dos de Mayo Mine und von dort bis zur Oberfläche werden im Rahmen des bevorstehenden Oberflächenbohrprogramms untersucht.

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Abbildung 2: 3D-Längsschnitt der Minenbauten von Dos de Mayo und Dos de Mayo Norte mit Darstellung der Probenentnahmestellen (die Farben geben den Goldgehalt an) und der interpretierten Zone der Gold-Silber-Mineralisierung

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Abbildung 3: Längsschnitt der Dos de Mayo und Dos de Mayo Norte Minenbauten mit ausgewählten Ergebnissen der zusammengesetzten Kanalproben

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) veröffentlicht. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Praktiken für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse umgesetzt. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Probendatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Kanal-Probenentnahmen wurde unter Verwendung von Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Mächtigkeit der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des Streichens der Struktur oder schräg zum Hauptverlauf der Struktur entnommen.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen und dann in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Aufteilung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75 % weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g abgeteilte Proben pulverisiert und auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (m) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30 g Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Induktiv gekoppeltes Plasma - Optische Emissionsspektrometrie) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Potrero ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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