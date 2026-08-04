IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold aktualisiert Explorationsziel im Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold aktualisiert Explorationsziel im Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien

4. August 2026, Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien / IRW-Press / Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ - gibt ein aktualisiertes Explorationsziel für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, bekannt (Abbildungen 1 und 2).

HIGHLIGHTS

· Der geschätzte Umfang der potenziellen Mineralisierung für das Explorationsziel beträgt (siehe auch Tabelle 1):

· 10,4 - 11,9 Millionen Tonnen mit Gehalten von 8,9 g/t Goldäquivalent (AuEq) bis 12,1 g/t AuEq, was einem Potenzial von 3,0 Moz AuEq bis 4,6 Moz AuEq

Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzuschätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abschätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 (JORC), erstellt.

* (AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%)) Aufgrund von Rundungen können bei den Summen Abweichungen auftreten.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Wir haben dieses Explorationsziel von drei Prospekten auf fünf und von 1.020 Metern Streichlänge auf über 1.500 Meter erweitert, und wir sind noch lange nicht am Ende.

Das Ziel umfasst weniger als 15 % des 11 km langen mineralisierten Korridors. Unterhalb jedes Prospekts sind Erweiterungen in der Tiefe weiterhin offen. Christina wurde erstmals in die Berechnung des Explorationsziels einbezogen. Golden Dyke und Apollo East haben erheblich dazu beigetragen.

Neun Bohrgeräte sind vor Ort im Einsatz, zwei weitere untersuchen regionale Ziele in einer Entfernung von bis zu 8 km. Wir haben 35 km Bohrkerne im Lager, die derzeit ausgewertet werden und auf deren Ergebnisse wir warten, und erwarten, bis zum ersten Quartal 2027 weitere 135 km Bohrungen abzuschließen. Jedes Bohrloch, das wir bohren, erweitert entweder unser Wissen oder eröffnet etwas Neues.

Der Weg nach vorn ist klar. Die Geologie liefert weiterhin Ergebnisse. Unsere Aufgabe ist es, weiter zu bohren.

Explorationsziel

Das aktualisierte Explorationsziel umfasst 3,0 bis 4,6 Mio. Unzen AuEq bei Gehalten von 8,9 bis 12,1 g/t AuEq in 10,4 bis 11,9 Millionen Tonnen und umfasst die Prospektionsgebiete Christina, Golden Dyke, Rising Sun, Apollo und Apollo East entlang einer Streichlänge von 1.500 m. Das Explorationsziel basiert auf 125 Adergruppen, die anhand von Diamantbohrdaten abgegrenzt wurden (Abbildungen 1 und 2).

Die aktualisierten Bereiche des Explorationsziels sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Tabelle 1. Sunday-Creek-Explorationsziel für die Prospektionsgebiete Christina, Golden Dyke, Rising Sun, Apollo und Apollo East

Bereich Tonnen (Mt) AuEq g/t* Au g/t Sb % AuEq (Moz) Au (Moz) Sb (kt)

Lower case 10,4 8,9 7,4 0,6 3,0 2,5 63

Upper case 11,9 12,1 10,3 0,8 4,6 3,9 95

* (AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%)) Aufgrund von Rundungen können bei den Summen Abweichungen auftreten.

Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur und stellen daher eine Annäherung dar. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource abzuschätzen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abschätzung einer Mineralressource führen werden. Das Explorationsziel wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 (JORC), erstellt.

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Abbildung 1. Längsschnitt A-B des Explorationsziels Vein Sets Sunday Creek (Blick nach Nordwesten). Hervorgehoben sind Bohrdurchschneidungen außerhalb der aktuellen Grenze des Explorationsziels, die das Potenzial für eine Erweiterung durch weitere Bohrungen aufzeigen.

Grundlage für das Explorationsziel

Das Explorationsziel basiert auf der geologischen Interpretation und Projektion der in Diamantbohrungen durchschlossenen Mineralisierungen. Das Zielgebiet umfasst fünf Prospektionsgebiete entlang der Hauptstruktur bei Sunday Creek: Christina, Golden Dyke, Rising Sun, Apollo und Apollo East. Die Tonnage- und Gehaltsbereiche spiegeln die geologische Unsicherheit wider, die mit der Exploration im Frühstadium einhergeht, und basieren auf:

der interpretierten Geometrie der Wirtsstrukturen aus den Bohrungen

Beobachtete Mächtigkeiten und Ausdehnungen der mineralisierten Zonen

Schwankungen der Gold- und Antimonwerte aus den Bohrdurchschneidungen

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Abbildung 2. Draufsicht auf das Explorationsziel Vein Sets Sunday Creek. Hervorgehoben sind Bohrdurchschneidungen außerhalb der aktuellen Grenzen des Explorationsziels, die das Potenzial für eine Erweiterung durch weitere Bohrungen aufzeigen.

Das Explorationsziel beschränkt sich auf fünf Bereiche entlang des Streichs des Ganggesteins-Brekzien-Wirtsgesteins: Christina (über 330 m Streich), Golden Dyke (über 400 m Streich), Rising Sun (über 410 m Streich), Apollo (über 220 m Streich) und Apollo East (über 140 m Streich), was einer Gesamtlänge von 1.500 m Streich entspricht. Insgesamt wurden 125 mineralisierte Aderkonfigurationen für das Explorationsziel erstellt (Abb. 1 und 2).

Nicht im Explorationsziel enthaltene Bereiche

Das Explorationsziel umfasst den 1,5 km langen Kernbereich der Hauptbohrungen bis in unterschiedliche Tiefen. Dieser Bereich bleibt unmittelbar westlich und östlich offen. Zu den Bohrgebieten, die aufgrund unzureichender Bohrdichte noch nicht im Explorationsziel enthalten sind, gehören Erweiterungen in der Tiefe unterhalb der aktuellen Bohrungen sowie regionale Prospekte entlang des 11 km langen mineralisierten Trends (Abbildung 3).

Bohrdurchschneidungen außerhalb der aktuellen Grenze des Explorationsziels (Abb. 2) zeigen Potenzial für eine Erweiterung durch weitere Bohrungen:

· Christina: SDDSC150 - 0,7 m mit 137,7 g/t AuEq (137,7 g/t Au) ab 591,3 m

· Golden Dyke: SDDSC203 - 1,6 m mit 59,8 g/t AuEq (55,3 g/t Au, 1,9 % Sb) ab 313,8 m

· Rising Sun: SDDSC061 - 6,1 m mit 19,0 g/t AuEq (19,0 g/t Au) ab 689,0 m

· Rising Sun: SDDSC107 - 9,1 m mit 40,5 g/t AuEq (39,1 g/t Au, 0,6 % Sb) ab 566,9 m

· Apollo: SDDSC145 - 4,8 m mit 23,7 g/t AuEq (14,7 g/t Au, 3,8 % Sb) ab 887,2 m

· Apollo East: SDDSC202 - 0,1 m mit 502,3 g/t AuEq (493,0 g/t Au, 3,9 % Sb) ab 778,1 m

· Apollo East: SDDSC214W1 - 0,5 m mit 251,4 g/t AuEq (232,0 g/t Au, 8,1 % Sb) ab 605,2 m

Diese Ergebnisse liegen entlang des Streichs und in der Tiefe des aktuellen Explorationsziels vor und wurden aufgrund unzureichender Bohrdichte, um die Adergeometrie einzugrenzen, nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen

Genehmigungen zum Schutz des Kulturerbes

Die für den Zugang zum Explorationszielgebiet erforderlichen Begehungen zur Erfassung des Kulturerbes wurden in Zusammenarbeit mit dem Taungurung Land and Waters Council durchgeführt, der die Inhaber der Native Title-Rechte, das Volk der Taungurung, vertritt. Ein Kulturerbe-Managementplan (CHMP) für das gesamte Projekt befindet sich weiterhin in Arbeit.

Genehmigungen

Der Großteil des Explorationsziels befindet sich innerhalb einer kleinen staatlichen Landzuteilung. SXGC besitzt 1.392 Hektar Grundbesitz, der das staatliche Land umschließt. Die für Explorationsbohrungen zur Erprobung des Explorationsziels erforderlichen Genehmigungen wurden sowohl für das staatliche Land als auch für den Grundbesitz vollständig eingeholt. Das Unternehmen verfügt zudem im Rahmen eines bestehenden Arbeitsplans über alle erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines 1,2 km langen Explorationsstollens, der sich derzeit im Bau befindet.

Explorationslizenzen

Das Explorationsziel befindet sich innerhalb der erteilten Retentionslizenz RL6040 und ist von der erteilten Lizenz EL6163 umgeben. Zur Erprobung des Explorationsziels sind keine weiteren Explorationslizenzen erforderlich.

Explorationsprogramm

Die Bohrungen zur Erweiterung und Ressourcendefinition werden am Projekt fortgesetzt: Neun Diamantbohrgeräte sind im Einsatz, um die durchbohrte Mineralisierung innerhalb des Explorationsziels zu erweitern und zu prüfen, ob eine ausreichende geologische und gehaltliche Kontinuität vorliegt, um eine Mineralressourcenschätzung zu untermauern; zwei weitere Bohrgeräte konzentrieren sich auf regionale Explorationsziele. Insgesamt wurden aus Sunday Creek 130,6 km Bohrungen gemeldet; weitere 35 km Bohrungen, die sich noch im Kernlager und im Analyselabor befinden, müssen noch ausgewertet werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass von heute bis zum Ende des ersten Kalenderquartals 2027 weitere 135 km Bohrungen abgeschlossen werden.

Metallurgische Testarbeiten

Die im August 2025 berichteten metallurgischen Testarbeiten der Phase 2 (144 Proben) zeigten eine erfolgreiche selektive Flotationsaufbereitung, bei der aus den oberen antimonreichen Zonen der Lagerstätte ein hochgradiges, arsenarmes Antimon-Gold-Konzentrat gewonnen wird, verbunden mit einer ausgezeichneten Ausbeute an Naturgold. Die Gesamtgoldausbeute lag bei 92,3 % bis 95,6 % über drei Produktströme:

1. Schwerkraft-Goldkonzentrat (37,3 - 51,4 % Goldausbeute).

2. Antimon-Gold-Konzentrat (28,8 - 36,5 % Goldausbeute): Antimon-Gehalte von 48,2 - 53,1 %, Goldgehalte von bis zu 93,2 g/t und Arsengehalte von 0,1 % bis 0,2 % (deutlich unter dem Schwellenwert von 0,6 %). Antimonausbeute von 83,2 % bis 92,7 %.

3. Sulfidkonzentrat (15,5 - 18,0 % Goldausbeute)

Geologische Modellierung

SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd (SRK) wurde weiterhin mit der Unterstützung bei der laufenden geologischen Modellierung beauftragt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und dem Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012 (JORC). Vorbehaltlich der Erreichung einer ausreichenden Bohrdichte und des Nachweises der geologischen und gehaltlichen Kontinuität könnten diese Arbeiten die Erwägung einer künftigen Mineralressourcenschätzung unterstützen.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek (Abbildung 4) befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) genehmigter Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Grundbesitz, w r den wesentlichen Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adersätzen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adersätze ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, während mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis zu über 1.200 m unter der Oberfläche abgegrenzt; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 von Sunday Creek 273 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 130.610,13 m gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.972,92 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek wurden regional vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.382,74 m gemeldet; siebzehn (17) weitere regionale Bohrlöcher werden derzeit ausgewertet. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundneunzig (93) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 100 g/t Au und neunundsiebzig (79) zusammengesetzte Durchschneidungen zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertzehn (110) zusammengesetzte Durchschneidungen mit Werten über 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m entlang des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo durch Bohrungen definiert sind, wovon etwa 650 m intensiver erkundet wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 125 Sprossen identifiziert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Das regionale Muttergestein der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinanteilen, die bis zur Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der obersten Analysewerte geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Analyseergebnisse auf eine Dezimalstelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen den Projektstandort sowie Grundriss- und Längsschnitte des hier beschriebenen Explorationsziels. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird, soweit bekannt, einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 40 % bis 90 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 4) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) - 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehentiefe klassifiziert werden: epizonal (< 6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (> 12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 entfallen 56 Prozent der weltweit geförderten Antimonvorräte auf China. Antimon nimmt auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, einen hohen Stellenwert ein. Australien rangiert auf Platz sieben der Antimonproduzenten, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende sowie für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und den Verteidigungssektor, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 15 % bis 17 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) treibt das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek voran, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine durch Bohrungen entdeckte Gold- und Antimonlagerstätte mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 93 zusammengesetzte Durchschneidungen mit mehr als 100 g/t Au aus Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 136,2 km (einschließlich historischer Bohrungen). Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine interpretierte Streichlänge von 11 km, wobei die Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.200 m durch Bohrungen erprobt wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Zwei-Metalle-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon - ein kritisches Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen - an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-feuerfeste Mineralisierung, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie eine Gesamtgoldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 ha strategischem Grundbesitz in Eigenhand und einem umfangreichen, bis zum ersten Quartal 2027 geplanten 200-km-Bohrprogramm ist SXGC gut positioniert, um diese Gold-Antimon-Entdeckung voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

- Ende -

Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Niederlassung

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Kenneth Bush, Leiter der Exploration bei SXGC, Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter Berufsgeologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), ist die qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem ISO 9001- als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, woraufhin der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen wurde. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-OES-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einbeziehung zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Blindproben innerhalb des als mineralisiert interpretierten Gesteins sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Blindproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial aufweisen, bei Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich mittlerweile im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021).

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für das Jahr 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne sowie einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon abgeleitet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Auf der Grundlage der jüngsten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Aufbereitung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die folgende Formel für angemessen: = ( / ) + 2,39 × (%) für die anfängliche Explorationsausrichtung auf eine Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek.

Erklärung einer nach JORC kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, die sich auf das in diesem Bericht beschriebene Explorationsziel beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und einem registrierten professionellen Geologen in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), zusammengestellt wurden. Herr Bush verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration bei Southern Cross Gold Consolidated Limited und stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und steht unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au zur Verfügung. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der kompetenten Person in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Explorationsergebnisse aus Bohrlöchern, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Darstellung der Ergebnisse der kompetenten Person gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dazu, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung zu vermitteln, die es Investoren und anderen ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen; dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie geplant, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Explorationsziels und einer möglichen Erweiterung. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen, gehören unter anderem die Frage, ob die geplanten Explorationsarbeiten am Sunday Creek wie erwartet fortgesetzt werden, sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass die Erwartungen, Annahmen und sonstigen Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie sonstige Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca bzw. in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind zudem unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 3: Regionalplan von Sunday Creek mit Darstellung der Bodenprobenahmen, des strukturellen Rahmens, der historischen epizonalen Goldabbaugebiete der Region und der weiteren regionalen Gebiete. Die wichtigsten regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte im Maßstab GDA94/MGA Zone 55.

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Abbildung 4: Lage des Sunday-Creek-Projekts sowie des zu 100 % im Besitz befindlichen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

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JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung gemäß JORC-Code Kommentar

Probenahmeverfahren · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, Zufallsproben oder spezifische, für die · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne bei >90 % und Viertelkerne bei Kontrollproben),

untersuchten Mineralien geeignete, spezialisierte Messgeräte nach Industriestandard, wie z. B. Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und Findlingen; einschließlich

Bohrloch-Gammasonden oder tragbare RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung der weit Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter, einschließlich Doppelproben) und Bodenproben

gefassten Bedeutung des Begriffs Probenahme zu (einschließlich

verstehen. Doppelproben).

· Es ist auf die Maßnahmen hinzuweisen, die zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben und der Die Standorte der Feldproben wurden mithilfe eines GPS-Geräts erfasst, in der Regel mit einer Genauigkeit

ordnungsgemäßen Kalibrierung der verwendeten Messgeräte oder -systeme ergriffen von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden mithilfe eines Differential-GPS auf <1

wurden. Meter genau

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den öffentlichen Bericht von Bedeutung sind. bestätigt.

· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. Die Probenstandorte wurden zudem durch die Eintragung der Positionen in die hochauflösenden Lidar-Karten

B. Es wurde Reverse-Circulation-Bohren eingesetzt, um 1-m-Proben zu entnehmen, von denen 3 kg verifiziert.

pulverisiert wurden, um eine 30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen sind · Der Bohrkern wird zum Zerschneiden markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge zerschnitten, die

möglicherweise ausführlichere Erläuterungen erforderlich, beispielsweise bei grobkörnigem Gold, das mit von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient

spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. wird.

Unterwasserknollen) können die Offenlegung detaillierter Informationen Die Proben werden an der Bohrkernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site Laboratory transportiert.

rechtfertigen. Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem Rotationsspalter zerkleinert,

und eine 1-kg-Probenportion wird zur Pulverisierung (LM5) und zur Analyse

entnommen.

· Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenem Personal (das mit hochsulfidhaltigen und

antimonreichen Proben vertraut ist) standardmäßige Feuerprobenverfahren angewendet. Vor-Ort-Goldanalyse

mittels Feuerprobe gemäß Code

PE01S.

· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des Goldes zu ermitteln, wenn

grobkörniges Gold nachweisbar

ist.

· Die ICP-OES-Methode wird zur Analyse der mit Königswasser aufgeschlossenen Pulpe auf weitere 12 Elemente

(Methode BM011) verwendet, und Antimonwerte außerhalb des Messbereichs werden mittels Flammen-AAS (Methode

B050)

bestimmt.

· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, und eine Probe mit einer Korngröße von 80 Mesh wurde verpackt und zu

den ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im extrem niedrigen

Konzentrationsbereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von Königswasser und ICP-MS)

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinsbruchstücke werden in der Regel an On Site Laboratories zur Standard-Feuerprobe

und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

übermittelt.

Bohrverfahren · Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, Open-Hole-Hammerbohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei

Rotary-Air-Blast-Bohrung, Schneckenbohrung, Bangka-Bohrung, Schallbohrung usw.) und Details (z. B. die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten am Fuß des Bohrkerns markiert

Kerndurchmesser, Dreifach- oder Standardrohr, Tiefe der Diamantschwänze, Face-Sampling-Bohrkrone oder wird.

anderer Typ, ob der Kern ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in hartem als auch in weichem Gestein im Projekt

usw.). als am effektivsten

erwiesen.

Ausbeute der Bohrproben· Verfahren zur Erfassung und Bewertung der Ausbeute von Kern- und Splitterproben sowie Auswertung der · Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen maximiert, wobei der

Ergebnisse. Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität des weichen Gesteins zu erhalten und einen

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Gewährleistung der Repräsentativität der Proben. en Verlust von Feinstmaterial aus weichen Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager

· Ob ein Zusammenhang zwischen der Probenausbeute und dem Gehalt besteht und ob es aufgrund eines Meter für Meter mit einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des Bohrers

selektiven Verlusts bzw. Gewinns von feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Proben gekommen abgeglichen.

sein · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe unten) darstellen, zeigen

könnte. keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder Feinanteilen

hindeuten.

Protokollierung · Ob Kern- und Splitterproben geologisch und geotechnisch so detailliert dokumentiert wurden, dass sie eine · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager des Unternehmens.

angemessene Mineralressourcenschätzung sowie Bergbau- und metallurgische Studien Die an der Bohranlage markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung überprüft, und die Basis der

unterstützen. Ausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert, wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- übereinstimmen.

usw. Die Kernausbeuten werden pro Meter gemessen.

Fotografie). RQD-Messungen (kumulative Anzahl von Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden meterweise durchgeführt.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten relevanten Durchschneidungen. · Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme

und das Zerschneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Ausrichtungslinie angeordnet, damit die

Ausrichtungslinie im Kernbehälter für zukünftige Arbeiten erhalten

bleibt.

· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:

Gesteinsarten, Lithologie

Alteration

Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter Verwendung von

Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; bei nicht orientierten Kernabschnitten werden

die Alpha-Winkel

gemessen)

Aderbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit)

Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

· 100 % des Bohrkerns werden hinsichtlich aller oben beschriebenen Komponenten in die MX-Logging-Datenbank

des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung der Lithologie und der

Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte Geologen

stützt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie vollständig für die Probenahme

und das Zerschneiden markiert

wurde.

· Die Protokollierung entspricht einem angemessenen quantitativen Standard, der für die Verwendung in

zukünftigen Studien geeignet

ist.

Probenahmetechniken · Bei Bohrkernen: Angabe, ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, die Hälfte oder der gesamte Kern · Bohrkerne werden in der Regel mittels einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die Ausrichtungslinie des

und entnommen Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbereitung wurde. erhalten.

· Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffelung, Röhrenprobenahme, Rotationsspaltung usw. entnommen und ob die · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) werden Viertel- und Halbkerne

Probenahme nass oder trocken verwendet.

erfolgte. · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite des Bohrkerns (sofern

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der Probenvorbereitungstechnik. orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Anzeichnen einer Trennlinie am Kern, wenn eine

· Für alle Stufen der Unterprobenahme angewandte Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien werden vom Feldtechniker

Repräsentativität der angezeichnet.

Proben. · Die Probengrößen für Grobgold werden durch die Verwendung von Halbkernen maximiert, und die Verwendung

· Maßnahmen, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Probenahme repräsentativ für das vor Ort von Viertel- und Halbkern-Teilen (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

entnommene Material ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Feldduplikaten bzw. der Nugget-Effekts.

Probenahme der zweiten · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 % Kern-Duplikate, zertifizierte

Hälfte. Referenzmaterialien (geeignete OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials angemessen sind. Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 25.Proben Duplikate entnommen,und das Labor fügte regelmäßig

Goldstandards mit geringem Gehalt in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der angewandten Analyse- und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik · Das von On Site verwendete Feuerprobenverfahren für Gold ist eine weltweit anerkannte Methode, und

Analysedaten und als partiell oder vollständig angesehen Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs, einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung

Laboruntersuchungen wird. und Sieb-Feuerprobe, sind Standard. Von besonderer Bedeutung im On-Site-Labor ist das Vorhandensein von

· Bei geophysikalischen Geräten, Spektrometern, tragbaren RFA-Geräten usw. sind die bei der Analyse Feuerprobenpersonal, das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Proben (insbesondere solchen mit hohem

verwendeten Parameter anzugeben, darunter Marke und Modell des Geräts, Messzeiten, angewandte Stibnitgehalt) besitzt - dies verringert das Risiko ungenauer Ergebnisse bei komplexen sulfid-goldhaltigen

Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung Proben

usw. erheblich.

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des ursprünglichen

Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit (d. h. Abwesenheit von Verzerrungen) und Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Präzision festgelegt

wurden. · Die ICP-OES-Technik ist ein Standardverfahren zur Bestimmung von Elementkonzentrationen. Das verwendete

Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in

der Regel Stibnit, Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten eingebundene Elemente,

insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in Silikaten eingebundenen

Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-, Arsen- oder Schwefelmenge keine

Rolle.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um sicherzustellen, dass geeignete

Kernproben entnommen wurden (es werden keine pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und Präzisionsniveaus ermittelt

¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei

mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die

abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au

steigt.

½-Duplikate - der Kern wird in Hälften geteilt und erhält separate Probennummern (üblich bei

mineralisiertem Kern) - niedrige bis mittlere Goldgehalte weisen auf eine starke Korrelation hin, die

abnimmt, wenn der Goldgehalt über 100 g/t Au

steigt.

Waschproben - Waschproben werden nach sichtbarem Gold oder bei >1 % sichtbarem Stibnit eingefügt, um

sicherzustellen, dass die Kontamination während der Aufbereitungsphase minimiert

wird

Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten Gesteinen eingefügt, um

sicherzustellen, dass das Brechen und Aufschließen nicht durch Goldverschmierungen an den Oberflächen des

Brechers und der LM5-Schwingmühle beeinträchtigt werden. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im

Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und umfassen eine einzelne Probe mit 0,03 g/t

Au.

Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten -Projekt verwendet, einschließlich

Leerproben, Proben mit niedrigem Gehalt (<1 g/t Au), mittlerem Gehalt (bis zu 5 g/t Au) und hochgradigen

Goldproben (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim Import in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um

sicherzustellen, dass sie innerhalb von 2 Standardabweichungen vom erwarteten Wert

liegen.

Laboraufteilungen - On Site führt zur Qualitätskontrolle Aufteilungen sowohl von grob zerkleinerten Proben

als auch von Pulp-Duplikaten durch und dokumentiert alle Daten. Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt

weisen die meisten Wiederholungen

auf.

Labor-Referenzmaterialien - On Site fügt regelmäßig eigene Referenzmaterialien in den Prozessablauf ein und

meldet alle

Daten.

Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen (sowohl für Au aus dem

Feuerassay als auch für andere Elemente aus den Königswasseraufschlüssen) durch und dokumentiert

diese.

· Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben beschriebenen Probenahme- und

Messverfahren während der Probenahme- (Richtigkeit) und Laborphase (Richtigkeit und Präzision) der Analyse

ermittelt.

· Sowohl die Unternehmensduplikate der Bodenproben als auch die zertifizierten Referenzmaterialien des

Labors liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte erfolgt entweder durch unabhängiges oder durch alternatives · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im Bohrkernlager in Kilmore

Probenahme und Personal des aufbewahrten Bohrkerne begutachtet - 11. Dezember 2024, S.

Analyse Unternehmens. Tambanis.

· Die Verwendung von Doppelbohrlöchern. · Der CP & QP, Herr Kenneth Bush, hat die Bohrkerne aus den in dieser Pressemitteilung genannten

· Dokumentation der Primärdaten, der Datenerfassungsverfahren, der Datenüberprüfung sowie der Protokolle Bohrlöchern einer Sichtprüfung unterzogen. Die Bohrdurchschneidungen stimmen sowohl mit den geologischen

zur Datenspeicherung (physisch und Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten Untersuchungsergebnissen überein

elektronisch). (beispielsweise entsprechen das im Bohrkern sichtbare Gold und Antimon den hohen Au- und Sb-Werten in den

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Analysedaten. Untersuchungsergebnissen).

· Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse die Gold-, Antimon- und

Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Durchschneidungen die erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards. Primäre

Bohrprotokolldaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern eingegeben, und die

Untersuchungsergebnisse werden nach Rückmeldung aus dem Labor elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen und -duplikate sowie

Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach Rücksprache mit SRK Consulting.

Zuvor wurde der Goldgehalt aus Primär-, Feld- und Laborduplikaten

gemittelt.

· Anpassungen an den Untersuchungsdaten werden von MX erfasst; es liegen keine vor (und es sind auch keine

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher liegen in dieser Projektphase nicht vor.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen Bergbauanlagen

Bohrloch-Vermessungen), Gräben, Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert anhand von Lidar-Daten.

Mineralressourcenschätzung herangezogen · Bohrlochvermessungen werden entweder mittels elektronischer Einzelaufnahmen, REFLEX

wurden. EZ-TRAC-Mehrfachaufnahmen oder mit einem Imdex/Axis-Nordsuchgyroskop oder einer Kombination daraus

· Angabe des verwendeten Koordinatensystems. erfasst. Während der Bohrarbeiten werden Vermessungen in Abständen von maximal 30 m durchgeführt, wobei

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrollpunkte. Mehrfachaufnahmen bei Fertigstellung des Bohrlochs oder auf Anfrage der Geologen in Abständen von 3 m

während der Bohrarbeiten erfolgen, sofern die Bodenbedingungen dies

zulassen.

· Als durchgängig verwendetes Koordinatensystem dient das geozentrische Referenzsystem von Australien 1994;

Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch bezeichnet als EPSG: 28355. Die angegebenen Azimute beziehen sich

ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter 10 cm hervorragend.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse. · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse geeignet - ein Beleg hierfür

-verteilung · Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um den Grad der geologischen und gehaltlichen ist die sich verbessernde Vorhersagbarkeit hochgradiger

Kontinuität zu ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung von Mineralressourcen und Gold-Antimon-Durchschneidungen.

Erzreserven sowie für die Klassifizierungen angemessen · Derzeit reichen die Datenabstände und -verteilung für die Berichterstattung über

ist. Mineralressourcenschätzungen nicht aus. Dies kann sich jedoch ändern, wenn das Wissen über

· Ob eine Probenzusammenfassung vorgenommen wurde. gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige Bohrprogramme

zunimmt.

· Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 1 g/t AuEq über

eine Mächtigkeit von 2,0 m und für höhere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt von 5 g/t AuEq über eine

Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst. Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne

Zusammenfassung auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung möglicher Strukturen gewährleistet und · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 40-90 % der

in Bezug auf die inwieweit dies unter Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt beprobten Mächtigkeit geschätzt.

geologische ist.

Struktur · Falls davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Bohrrichtung und der Ausrichtung wichtiger · Die Bohrungen sind unter Berücksichtigung der Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und der

mineralisierter Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, sollte dies bewertet und, offensichtlichen Einfluss der Adern auf den Gold- und Antimongehalt optimal

sofern wesentlich, berichtet ausgerichtet.

werden. Die steile Neigung einiger Adern kann zu einer Erhöhung der scheinbaren Mächtigkeit einiger

Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme erkennen (die Bohrlöcher

durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem moderaten

Winkel).

Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder von Mitarbeitern des Unternehmens vor Ort zum

Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden von Mitarbeitern des Unternehmens im

Kernlager in Kilmore markiert und mit einer automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Säcke verpackt und

anschließend auf fest verschnürte Paletten verladen, bevor sie von Mitarbeitern des Unternehmens per Lkw

nach Bendigo transportiert und dort dem Labor übergeben werden. Es gibt weder in irgendeiner Phase des

Prozesses noch in den Daten Hinweise auf Probleme hinsichtlich der

Proben-Sicherheit.

Audits oder · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der Probenahmetechniken und Daten. · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben erfolgt durch Geologen

Überprüfungen und den Datengeologen des Unternehmens. Herr Kenneth Bush von SXG verfügt über die Orientierungs-,

Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Southern Cross Gold (SXG) - ASX-Mitteilung-

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Mineralrechtsgebiet · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse, einschließlich Vereinbarungen oder · Das Sunday-Creek-Projekt, früher bekannt als Clonbinane-Projekt, fällt unter die Retentionslizenz RL 6040

und Landnutzungsrechte wesentlicher Sachverhalte mit Dritten wie Joint Ventures, Partnerschaften, vorrangige Lizenzgebühren, und ist von der Explorationslizenz EL6163 und der Explorationslizenz EL7232 umgeben. Alle Lizenzen

Status Landrechte der Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete sowie ökologische befinden sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer hundertprozentigen

Gegebenheiten. Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Rechte sowie alle bekannten Ltd.

Hindernisse für den Erhalt einer Betriebsgenehmigung in dem

Gebiet.

Explorationsarbeiten, · Anerkennung und Bewertung der Explorationen durch andere Parteien. · Das Sunday-Creek-Projekt ist eine hochgelegene orogene (oder epizonale) Lagerstätte vom Fosterville-Typ.

die Im Projektgebiet wurde seit den 1880er Jahren bis in die frühen 1900er Jahre hinein in kleinem Maßstab

von Bergbau betrieben. Die historische Förderung erfolgte über mehrere kleine Schächte und

anderen Parteien Alluvialabbaugebiete innerhalb der Conzessionsgebiete des Clonbinane-Goldfelds. Nennenswerte Fördermengen

wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt, wobei die Gesamtförderung mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von

33 g/t Gold angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013).

· Die Arbeiten im und in der Nähe des Sunday-Creek-Projektgebiets durch frühere Explorationsunternehmen

konzentrierten sich in der Regel auf die Suche nach großvolumigen, flach liegenden Lagerstätten. Beadell

Resources war das erste Unternehmen, das tiefere Ziele anbohrte, und Southern Cross hat die Arbeiten im

Sunday-Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über dem Golden Dyke. Fünf

Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei bereits analysiert

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen Lagerstätten mit hohem Erzvolumen.

Die Schürfrechte wurden aufgegeben, nachdem sich das Gebiet zwar als vielversprechend, aber nicht

wirtschaftlich erwiesen

hatte.

Bachsedimentproben in den Gebieten um den Golden Dyke und Reedy Creek. Die Ergebnisse fielen im Bereich des

Golden Dyke besser aus. 45 Haldenproben aus den alten Abbaustätten am Golden Dyke zeigten eine gute

Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Gangs und der Mineralisierung. Zwei, parallel zum

Golden Dyke verlaufende Kostane, die auf Bodenanomalien abzielen. Die Kostane wurden inzwischen von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ziel ist flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um das Prospektionsgebiet Golden Dyke

und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit den Costeans von CRAs. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer

Gesamtlänge von 959 m wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke gebohrt.

· ELs 4460 und 4987 - Beadell Resources Ltd

Die Schürfrechte EL 4460 und 4987 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt. Beadell führte

erfolgreich 30 RC-Bohrungen durch, darunter zweite Diamantbohrungen in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Konzessionsgebiete wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd erworben und zu einem

einzigen Konzessionsgebiet (EL 4987) zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. Die Konzession EL 4987 lief Ende 2015 aus;

in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine Verlängerungskonzession (RL 6040) für eine Fläche von

drei Quadratkilometern im Rahmen des Sunday-Creek-Projekts. Die RL 6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen in der

Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der Explorationsergebnisse wesentlich · Siehe Anhänge

sind, einschließlich einer tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Angaben zu allen wesentlichen Bohrlöchern:

o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern) des Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abtiefungstiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie nicht wesentlich sind und dieser

Wegfall das Verständnis des Berichts nicht beeinträchtigt, sollte die zuständige Person klar erläutern,

warum dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind Gewichtungs- und Mittelwertbildungsverfahren, · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im Haupttext der Pressemitteilung.

Datenaggregation die Abschneidung von Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Abschneiden von hochgradigen Abschnitten)

sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen Ergebnissen und längere Abschnitte mit

niedriggradigen Ergebnissen umfassen, sollte das für die einer solchen Aggregation verwendete

Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die Annahmen, die für die Angabe von Metalläquivalentwerten zugrunde gelegt werden, sollten klar

dargelegt

werden.

Zusammenhang · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse von besonderer Bedeutung. · Siehe die Darstellung der tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der Pressemitteilung.

zwischen · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel bekannt, sollte deren Art angegeben

Mineralisierungs- werden.

und · Ist sie nicht bekannt und werden nur die Bohrlochlängen angegeben, sollte dies eindeutig vermerkt werden

Abschnittslängen (z. B.

Bohrlochlänge

· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).

Diagramme · Für jede gemeldete bedeutende Entdeckung sollten geeignete Karten und Schnitte (mit Maßstäben) sowie · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung dargestellt.

tabellarische Aufstellungen der Abschnitte beigefügt werden. Dazu gehören unter anderem eine Draufsicht

auf die Bohrlochansatzstellen und entsprechende

Schnittansichten.

Ausgewogene · Ist eine umfassende Berichterstattung über alle Explorationsergebnisse nicht durchführbar, sollte eine · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Pressemitteilung tabellarisch aufgeführt. Die Ergebnisse

Berichterstattung repräsentative Darstellung sowohl der niedrigen als auch der hohen Gehalte und/oder Mächtigkeiten gelten als repräsentativ und sind nicht absichtlich

erfolgen, um eine irreführende Berichterstattung über die Explorationsergebnisse zu verzerrt.

vermeiden. · Kernverluste werden, sofern sie wesentlich sind, in den tabellarisch aufgeführten Bohrschnittstellen

angegeben.

Sonstige wesentliche · Weitere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und wesentlich sind, berichtet werden, · Vorläufige Untersuchungsergebnisse wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Damit wurde das allgemeine

Explorationsdaten darunter (unter anderem): geologische Beobachtungen; Ergebnisse geophysikalischer Untersuchungen; metallurgische Testverfahren für Proben aus den Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für

Ergebnisse geochemischer Untersuchungen; Massenproben - Größe und Aufbereitungsmethode; Ergebnisse die Zuversicht geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und Antimons in drei

metallurgischer Tests; Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische und gesteinsbezogene Eigenschaften; separate Produkte möglich

potenziell schädliche oder kontaminierende ist:

Substanzen. o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen

der Verfeinerung der metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der Antimonkonzentratproduktion zu

verbessern, die Goldgewinnung zu einem hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die

Beschaffenheit des Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten sich auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger

Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldausbeute.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate zur Bewertung des metallurgischen Verhaltens des enthaltenen

Goldes.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe Antimon- und Goldausbeute

aufrechterhalten werden kann, während Arsen und Eisensulfide bereits in der ersten Flotationsstufe

ausgeschieden werden. Das erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den

Schmelzmarkt.

· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach Aufgabematerial und lag bei den aus den

antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 % und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem Flotationskonzentrat gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds im

Aufgabematerial, vom Verhältnis von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, vom Anteil des in das metallische

Goldprodukt gewonnenen Golds sowie von der Flotationsrate des Golds in der ersten Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.

· Die im August 2025 vorgestellten Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten der Stufe 2 belegten eine

erfolgreiche selektive Flotationsaufbereitung, bei der aus den oberen antimonreichen Zonen der Lagerstätte

ein hochgradiges, arsenarmes Antimon-Gold-Konzentrat gewonnen wird, verbunden mit einer hervorragenden

Ausbeute an Naturgold. Die Gesamtgoldausbeute lag bei 92,3 % bis 95,6 % über drei

Produktströme:

· Schwerkraft-Goldkonzentrat (37,3 - 51,4 % Goldausbeute).

· Antimon-Gold-Konzentrat (28,8 - 36,5 % Goldausbeute): Antimon-Gehalte von 48,2 - 53,1 %, Goldgehalte von

bis zu 93,2 g/t und Arsengehalte von 0,1 % bis 0,2 % (deutlich unter dem Schwellenwert von 0,6 %).

· Antimonausbeute 83,2 % bis 92,7 %.

· Sulfidkonzentrat (15,5 - 18,0 % Goldausbeute)

·

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den verschiedenen Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der Konzentratqualität

o Bewertung größerer Proben in der Pilotanlage

o Planungsstudien für die Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die Fertigstellung im 1. Quartal 2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur Ermittlung lateraler oder vertikaler · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum 1. Quartal 2027 insgesamt 200.000 m zu bohren.

Ausdehnungen oder groß angelegte · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne veranschaulichen.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich hervorheben, einschließlich der wichtigsten

geologischen Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese Informationen nicht geschäftlich

sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85340

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85340&tr=1

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