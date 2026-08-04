Berlin, 04. Aug (Reuters) - ⁠Im Iran-Krieg gibt es Katar zufolge Fortschritte bei den Vermittlungsbemühungen. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte am Dienstag, die diplomatischen Kontakte hätten ein sehr fortgeschrittenes Stadium erreicht. Katar, Pakistan und der Oman stimmten sich eng ab, um den Weg für Verhandlungen zu ebnen und Vertragsentwürfe zwischen Washington und Teheran auszutauschen. Auch US-Finanzminister ‌Scott Bessent zeigte sich zuversichtlich. Es gebe Gespräche mit den Iranern und die Chance auf eine Einigung zur Öffnung der Meerenge noch am Dienstag oder Mittwoch, sagte Bessent dem Sender ⁠CNBC.

US-Präsident Donald Trump ⁠hatte am Montag erklärt, es fänden Gespräche statt und der Iran habe eine "letzte Chance" auf ein Abkommen. Die Regierung in Teheran wies dies jedoch zurück und betonte, es gebe keine direkten Verhandlungen mit den USA. Die Hoffnung auf eine mögliche Einigung und eine Öffnung der blockierten Straße von Hormus ließ die Ölpreise am Dienstag um mehr als zwei Prozent sinken.

Trump hatte am Wochenende von ‌ihm als massiv bezeichnete Angriffe auf den Iran abgesagt. Damit ‌blieb er einem Muster treu, bei dem er zunächst mit großen Militäraktionen droht, dann aber einen Rückzieher macht und auf diplomatische Kontakte verweist. Regierungsvertretern aus der Golfregion und Analysten zufolge setzt der Iran darauf, den ⁠Konflikt länger durchzuhalten als die USA, indem er Handelsrouten und Energieinfrastruktur als Druckmittel nutzt. So haben die ‌mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen aus dem Jemen ⁠zudem eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer verhängt, was die Ölexportrouten weiter einschränkt.

WIE STEHT ES UM DIE US-RAKETENBESTÄNDE?

Der Iran hat den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weitgehend gestoppt. Durch sie wurde vor dem Krieg etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und ‌Flüssiggaslieferungen transportiert. Gleichzeitig blockieren die USA iranische Häfen und ⁠Schiffe. Teheran fordert Insidern zufolge die vollständige ⁠Kontrolle über den einlaufenden Schiffsverkehr in der Meerenge sowie die Überwachung des auslaufenden Verkehrs, um bei Bedarf eingreifen zu können. Einen Vorschlag des Oman zur gemeinsamen Überwachung der Wasserstraße hatte der Iran in der vergangenen Woche abgelehnt.

Sollte der Iran diese Kontrolle erhalten, würde sich das regionale Machtgefüge deutlich zugunsten Teherans verschieben. Für die US-Regierung wäre es dann schwieriger zu argumentieren, dass die im Februar gemeinsam mit Israel gestartete Militäroperation "Epic Fury" den langjährigen Feind geschwächt hat. Zugleich wachsen die Zweifel an der Durchhaltefähigkeit der US-Streitkräfte. Drei Insidern zufolge hat die US-Armee während des Krieges ⁠einen Großteil ihrer Bestände an hochpräzisen Langstreckenraketen aufgebraucht.

(Bericht von Tala Ramadan, Parisa Hafezi und Nandita Bose. Bearbeitet von Scot W. Stevenson. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)