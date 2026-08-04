Kerosinkosten und Streiks lassen Gewinn bei Lufthansa einbrechen

(Reuters) - Die mit dem Irankrieg gestiegenen Kerosinkosten und eine Woche Streik im April haben die Lufthansa im zweiten Quartal schwer belastet. Das bereinigte ‌Betriebsergebnis (Ebit) brach um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, wie ⁠das Unternehmen ⁠am Dienstag mitteilte. Wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Ölpreise und eines Trends zum sehr kurzfristigen Buchen schließt der MDax-Konzern einen operativen Gewinnrückgang im Gesamtjahr nicht mehr ‌aus.

Die Prognose änderte die ‌Lufthansa auf eine Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden nach zwei Milliarden Euro im Vorjahr. Bislang hatte ⁠sie das obere Ende angepeilt. Das Sitzplatzangebot der ‌Airlines bleibt unverändert, statt ⁠um bis zu zwei Prozent zu steigen. Dabei spielt der Abbau von Kurzstreckenflügen durch die Schließung der Tochter Cityline eine Rolle.

Die ‌Lufthansa verdiente von ⁠April bis Juni trotz ⁠eines Umsatzanstiegs um acht Prozent auf 11,1 Milliarden Euro weniger als erwartet: Analysten hatten einen Gewinnrückgang auf rund 400 Millionen Euro erwartet. Die höheren Kerosinpreise schlugen trotz umfangreicher Absicherung gegen Preisausschläge mit zusätzlichen Kosten von 750 Millionen Euro ins Kontor. Die sechs Streiktage der ⁠Cockpit-Beschäftigten im April belasteten das Ergebnis mit 150 Millionen Euro.