Kerosinkosten und Streiks lassen Lufthansa-Gewinn einbrechen

- von Ilona Wissenbach ⁠und Joanna Plucinska

Frankfurt, 04. Aug (Reuters) - Die mit dem Irankrieg gestiegenen Kerosinkosten und ein einwöchiger Streik im April haben die Lufthansa im zweiten Quartal schwer belastet. Das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) brach um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Kunden seien wegen des Hin und Her zwischen Eskalation und Befriedung des Irankriegs verunsichert und buchten deshalb sehr kurzfristig, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Die Nachfrage ist erfreulich, aber die Visibilität ist geringer als normalerweise", begründete Finanzchef Till ‌Streichert das Senken der Jahresprognose. Der MDax-Konzern hält jetzt auch einen operativen Gewinnrückgang für möglich: Statt eines deutlichen Anstiegs um zehn Prozent auf 2,2 (Vorjahr: 2,0) Milliarden Euro nannte die Lufthansa nun eine Spanne von 1,7 bis 2,2 Milliarden Euro.

Die Airline verdiente von April bis Juni trotz eines ⁠Umsatzanstiegs um acht Prozent auf ⁠11,1 Milliarden Euro weniger als erwartet: Analysten hatten einen Gewinnrückgang auf rund 400 Millionen Euro prognostiziert. Die Marge sank entsprechend um fünf Prozentpunkte auf 3,4 Prozent - weit entfernt von dem mittelfristigen Ziel von acht bis zehn Prozent. Dieses bekräftigte Spohr aber. "Wir sind zuversichtlich, das liefern zu können, was wir im letzten Jahr versprochen haben, auch wenn Q2 wegen globaler Umstände und Einmaleffekten schwierig war."

Die höheren Kerosinpreise schlugen trotz umfangreicher Absicherung gegen Preisausschläge mit zusätzlichen Kosten von 750 Millionen Euro ins Kontor. Die sechs Streiktage der Cockpit-Beschäftigten im April belasteten das Ergebnis mit 150 Millionen Euro. Der skeptischere Ausblick brockte der ‌Aktie mit einem Minus von mehr als zehn Prozent den stärksten Rückgang seit viereinhalb Jahren ‌ein. Händler wiesen zudem auf enttäuschende Zahlen bei den flüssigen Mitteln hin - im zweiten Quartal verbrannte die Lufthansa 365 Millionen Euro, bekräftigte aber die Jahresprognose eines Free Cashflow von rund 900 Millionen Euro.

KONKURRENZ SCHLÄGT SICH BESSER

Die gesamte Luftfahrt leidet unter dem Ende Februar begonnenen Krieg Israels und der USA gegen den Iran, weil die Ölversorgung durch ⁠die Kämpfe in der Straße von Hormus massiv gestört ist und dies die Kerosinpreise in die Höhe treibt. Die Lufthansa wird trotz preislicher Absicherung von ‌80 Prozent ihres Spritbedarfs härter getroffen als die anderen beiden großen europäischen Airline-Gruppen. Beim ⁠britisch-spanischen Konzern IAG sank das operative Ergebnis im zweiten Quartal um ein Viertel, bei Air France-KLM um ein Drittel. Beide schraubten das Kapazitätswachstum zurück. Ähnlich wie die Konkurrenten erwartet die Lufthansa für das Gesamtjahr einen deutlichen Anstieg der Treibstoffkosten um mehr als eine Milliarde auf 8,66 Milliarden Euro.

Trotz verbesserter Auslastung und höherer Durchschnittserlöse, eines Gradmessers für die Ticketpreise, wurden die gestiegenen Treibstoffkosten Spohr zufolge nur zu 60 ‌Prozent kompensiert. Die Nachfrage nach Flugreisen sei weltweit aber ungebrochen, vor allem im ⁠Premium-Segment und auf Asien-Strecken. Die hohen Investitionen in Premium-Angebote an Bord ⁠begännen sich auszuzahlen, ergänzte der Manager. Finanzchef Streichert betonte, das Sanierungsprogramm bei der Kernmarke Lufthansa komme wie geplant voran. Das Ergebnis werde in diesem Jahr dank Einsparungen und Modernisierung der Flotte und des Angebots um 1,5 Milliarden Euro verbessert.

SCHRUMPFENDE KAPAZITÄTEN

Die Lufthansa-Gruppe beförderte mit ihren zehn Airlines 35,6 Millionen Fluggäste, vier Prozent weniger als vor Jahresfrist. Das Sitzplatzangebot der Airlines wie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines oder ITA Airways bleibt auf Jahressicht unverändert, statt wie geplant um bis zu zwei Prozent zu steigen. Das liegt an den gestrichenen Flügen in die Nahost-Region - aktuell werden elf Flugziele nicht bedient. Auch der gezielte Abbau von Kurzstreckenflügen infolge der Schließung der Tochter Cityline spielt eine Rolle. Geprüft werde, ein weiteres Prozent der Kurzstreckenflüge zu streichen, ohne die Kapazitäten auf den Strecken zu verringern, erklärte Spohr.

In der Luftfracht und der Flugzeugwartung konnte die Lufthansa den Betriebsgewinn hingegen steigern. Lufthansa Cargo profitierte ⁠von höheren Frachtraten und zusätzlicher Kapazität durch die seit diesem Jahr integrierte italienische Tochter ITA Airways. "Gerade in einem volatilen Umfeld zeigt sich: Unser Geschäftsmodell ist robust, anpassungsfähig und zunehmend resilient", sagte Spohr.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)