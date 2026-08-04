Düsseldorf, ⁠03. Aug (Reuters) - Steigende Immobilienpreise in Deutschland sorgen beim Immobilienkonzern LEG für leichten Rückenwind. Das Bewertungsergebnis für den Wohnungsbestand des Konzerns legte im Halbjahr um 0,7 Prozent ‌zu, wie der Düsseldorfer Konzern am Dienstag mitteilte. Der Transaktionsmarkt entwickele sich aber weiter nur ⁠verhalten, räumte ⁠der Konzern ein. Ihre Jahresziele bekräftigte die LEG.

Der Wohnungsriese profitierte im Halbjahr von gestiegenen Mieten und geringem Leerstand. Im Tagesgeschäft sank das operative Ergebnis FFO1 durch gestiegene Investitionen auf 230,5 (241,2) ‌Millionen Euro. Sein wichtigster Ertragswert, ‌der Mittelzufluss (AFFO), erreichte 110,5 Millionen Euro. Die Miete auf vergleichbarer Fläche stieg im Gesamtbestand um 3,7 Prozent. ⁠Die Leerstandsquote lag bei 2,3 Prozent.

Für das Geschäftsjahr ‌2026 hatte der Konzern ⁠bereits ein weiteres Ergebniswachstum angekündigt. Der bereinigte Mittelzufluss (AFFO) soll in einer Bandbreite von 220 bis 240 Millionen Euro liegen. Die LEG erwartet ‌wie Konkurrent Vonovia ⁠ein weiteres Anziehen der Immobilienpreise ⁠in Deutschland. Zugleich verkauft der Konzern Wohnungen, um in Erwartung steigender Zinsen seine Schuldenlast abzubauen. Der Verschuldungsgrad Loan-to-Value (LTV) sank im Halbjahr auf 45,5 Prozent und lag damit auf Kurs zum Zielwert für 2026 von rund 45 Prozent.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)