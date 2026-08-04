Microsoft - Technik, die begeistert

Technik, die begeistert
Das größte Wochenplus (21,75 %) in diesem Jahrtausend führt die Microsoft-Aktie in den Bereich einer ganz entscheidenden Widerstandszone. Vorher hatte sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 392,30 USD) zum zweiten Mal als stabiler Halt herauskristallisiert. Auf solche Momentumimpulse folgen oftmals Anschlusskäufe. Dieses Verhaltensmuster bringt uns zu den horizontalen Barrieren bei knapp 470 USD. Zusammen mit der 38,2-Fibonacci-Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung (474,72 USD) entsteht auf diesem Niveau der entscheidende Kumulationswiderstand, denn der Sprung darüber würde gleichzeitig einen Doppelboden vervollständigen (siehe Chart). Genau diese Hürden hat der Technologietitel zu Wochenbeginn genommen – und zwar per Aufwärtsgap (466,84 USD zu 475,11 USD). Mit Nachdruck wurde also die untere Umkehr komplettiert. Rein rechnerisch hält die abgeschlossene Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 110 USD bereit, sodass langfristig sogar Notierungen jenseits des bisherigen Allzeithochs (555 USD) winken. Auf der Unterseite bietet sich dagegen die 50-Wochen-Linie (akt. bei 445,00 USD) als engmaschige Absicherung an.
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Das größte Wochenplus (21,75 %) in diesem Jahrtausend führt die Microsoft-Aktie in den Bereich einer ganz entscheidenden Widerstandszone. Vorher hatte sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 392,30 USD) zum zweiten Mal als stabiler Halt herauskristallisiert. Auf solche Momentumimpulse folgen oftmals Anschlusskäufe. Dieses Verhaltensmuster bringt uns zu den horizontalen Barrieren bei knapp 470 USD. Zusammen mit der 38,2-Fibonacci-Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung (474,72 USD) entsteht auf diesem Niveau der entscheidende Kumulationswiderstand, denn der Sprung darüber würde gleichzeitig einen Doppelboden vervollständigen (siehe Chart). Genau diese Hürden hat der Technologietitel zu Wochenbeginn genommen – und zwar per Aufwärtsgap (466,84 USD zu 475,11 USD). Mit Nachdruck wurde also die untere Umkehr komplettiert. Rein rechnerisch hält die abgeschlossene Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 110 USD bereit, sodass langfristig sogar Notierungen jenseits des bisherigen Allzeithochs (555 USD) winken. Auf der Unterseite bietet sich dagegen die 50-Wochen-Linie (akt. bei 445,00 USD) als engmaschige Absicherung an.
Microsoft (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Microsoft
Quelle: LSEG, tradesignal²
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