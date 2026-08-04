Microsoft - Technik, die begeistert

Das größte Wochenplus (21,75 %) in diesem Jahrtausend führt die Microsoft-Aktie in den Bereich einer ganz entscheidenden Widerstandszone. Vorher hatte sich die 200-Wochen-Linie (akt. bei 392,30 USD) zum zweiten Mal als stabiler Halt herauskristallisiert. Auf solche Momentumimpulse folgen oftmals Anschlusskäufe. Dieses Verhaltensmuster bringt uns zu den horizontalen Barrieren bei knapp 470 USD. Zusammen mit der 38,2-Fibonacci-Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung (474,72 USD) entsteht auf diesem Niveau der entscheidende Kumulationswiderstand, denn der Sprung darüber würde gleichzeitig einen Doppelboden vervollständigen (siehe Chart). Genau diese Hürden hat der Technologietitel zu Wochenbeginn genommen – und zwar per Aufwärtsgap (466,84 USD zu 475,11 USD). Mit Nachdruck wurde also die untere Umkehr komplettiert. Rein rechnerisch hält die abgeschlossene Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von 110 USD bereit, sodass langfristig sogar Notierungen jenseits des bisherigen Allzeithochs (555 USD) winken. Auf der Unterseite bietet sich dagegen die 50-Wochen-Linie (akt. bei 445,00 USD) als engmaschige Absicherung an.

Microsoft (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.