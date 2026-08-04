Öl fällt. KI steigt. Wall Street jubelt.

Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen, mit vor allem dem Dow Jones und Nasdaq fester. Rückenwind kommt von Aussagen des US-Finanzministers Scott Bessent bei CNBC, wonach bereits heute oder spätestens morgen eine Einigung mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus erzielt werden könnte. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten belastet den Ölpreis und sorgt gleichzeitig für steigende Aktienkurse. Im Fokus bleibt zudem das KI-Thema: Nach den starken Zahlen von Microsoft und Meta betont JPMorgan, dass sich die Sorgen über die Rendite der gewaltigen KI-Investitionen zunehmend legen. Die großen Hyperscaler rechtfertigen ihre Rekordausgaben mit einer anhaltend explosionsartigen Nachfrage, während Rekordzuflüsse in Halbleiter-ETFs zeigen, dass Anleger den jüngsten Rücksetzer wieder zum Einstieg genutzt haben. Gleichzeitig setzen sich chinesische Speicherhersteller wie CXMT weiter im globalen DRAM-Markt fest und gewinnen erste internationale PC-Hersteller als Kunden. Unternehmensseitig überzeugen Palantir mit einer erneuten Anhebung der Jahresprognose und Caterpillar mit einem überraschend starken Quartal sowie einem Rekordauftragsbestand. Im Fokus stehen heute außerdem die Zahlen von Merck, Pfizer und McDonald's vor Börsenbeginn sowie AMD nach Handelsschluss.



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung