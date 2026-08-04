Was bewegt die Aktie?

On Semi steigerte den Umsatz um neun Prozent. Mit rund 1,6 Milliarden Dollar lag der Umsatz etwa zehn Millionen Dollar über der Konsenserwartung. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,74 Dollar und lag rund drei Cent über den Erwartungen.

Die Nachfrage fällt stärker aus als gedacht. Besonders der Bereich KI-Rechenzentren beeinflusst die Wachstumsseite positiv. Auch der Ausblick für das dritte Quartal spricht für eine Stabilisierung.

On Semi erwartet im dritten Quartal einen Umsatz zwischen 1,65 und 1,75 Milliarden Dollar. Der Konsens lag bei 1,63 Milliarden Dollar. Beim Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 0,81 bis 0,93 Dollar in Aussicht. Die Mitte dieser Spanne liegt über den bisherigen Erwartungen von rund 0,83 Dollar.

Die Bewertung hat sich deutlich normalisiert. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 22. Das ist etwas über dem S&P-500-Durchschnitt und ungefähr auf Nasdaq-100-Niveau. Das erwartete Wachstum drückt das PEG-Ratio unter eins.

Charttechnik

Die Aktie fiel vom Hoch bei etwa 116 auf unter 70 Dollar. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 40 Prozent. Der Kurs arbeitet an einer Bodenbildung und trifft auf Unterstützung durch den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Martins Einschätzung

On Semi eignet sich vor allem für aggressive Trades gegen die jüngsten Tiefs. Die Bewertung ist nach dem Rückgang wieder realistisch, und die Kombination aus Zahlen, Ausblick und Chartunterstützung wirkt bullisch.