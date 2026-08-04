Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: CENIT AG - von Montega AG

04.08.2026 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu CENIT AG

     Unternehmen:               CENIT AG
     ISIN:                      DE0005407100

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.08.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Stabiles Q2, Kapitalerhöhung gestartet

CENIT hat den Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht und den Start der
Kapitalerhöhung zur Finanzierung der ISR-Vollübernahme verkündet. Trotz
vorhandener Einmalkosten untermauert das Q2 wie auch das erste Halbjahr
insgesamt den eingeschlagenen Profitabilitätspfad.

[Tabelle]

Leichtes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr: Der Umsatz blieb im zweiten
Quartal mit 52,2 Mio. EUR nahezu unverändert (Vj.: 52,2 Mio. EUR), im
Halbjahr stieg er auf 104,7 Mio. EUR (+0,9% yoy). Getragen wurde das
Wachstum erneut von Beratung und Services (+3,6% yoy auf 45,5 Mio. EUR)
sowie der eigenen Software (+2,8% yoy auf 9,8 Mio. EUR), während die
Fremdsoftware-Erlöse leicht rückläufig waren (-1,9% yoy auf 49,2 Mio. EUR).

Sichtbarer Restrukturierungserfolg trotz Einmaleffekten: Das EBITDA blieb im
zweiten Quartal mit 3,5 Mio. EUR nahezu stabil (Vj.: 3,6 Mio. EUR), wobei
beide Quartale durch Einmaleffekte belastet waren. Bereinigt um
organisatorische Anpassungskosten in 2026 sowie Restrukturierungskosten des
'Projekt Performance' i.H.v. 0,5 Mio. EUR im Vorjahr, dürfte sich das
Ergebnis operativ verbessert haben. Im Halbjahresvergleich schlägt sich der
Erfolg der 2025 abgeschlossenen Restrukturierung deutlich nieder, das EBITDA
sprang auf 8,5 Mio. EUR (Vj.: 1,2 Mio. EUR).

Kapitalerhöhung finanziert Vollübernahme der ISR: CENIT hat die Übernahme
der verbliebenen Minderheitsanteile der ISR sowie eine zugehörige
Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung angekündigt. Die ursprüngliche
74,9%-Beteiligung hatte CENIT 2022 für einen Kaufpreis von 27,9 Mio. EUR
erworben. Für die verbleibenden Anteile bestanden wechselseitige
Put-/Call-Optionen mit Ausübungszeiträumen von 2026-2029 (Put) bzw.
2029-2032 (Call), die nun ausgeübt wurden. Die ISR ist CENITs profitablste
Tochtergesellschaft und erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 3,5 Mio.
EUR. Auf Basis des ursprünglichen Kaufpreises sowie der Gewinnentwicklung
seit Konzernzugehörigkeit (JÜ 2023: 2,8 Mio. EUR) erwarten wir einen
Kaufpreis von rund 12 Mio. EUR. Dieser dürfte nahezu vollständig über die
Erlöse aus der Kapitalerhöhung abgedeckt werden. Bei einer Ausgabe von 1,7
Mio. Aktien (Verhältnis: 5:1) und einem Bezugspreis von 6,50 EUR liegt der
Bruttoemissionserlös bei 10,9 Mio. EUR. Durch die Verpflichtung von
PRIMEPULSE, sämtliche nicht bezogenen Aktien zu übernehmen, gilt die
Durchführung als gesichert. Aus der Maßnahme erwarten wir einen leicht
negativen EPS-Effekt, wobei die höhere Aktienanzahl zu einem Großteil durch
die reduzierten Minderheiten kompensiert wird. So entfielen u.E. 2025 noch
0,9 Mio. EUR des Konzerngewinns auf die Minderheitengesellschafter der ISR.
Darüber hinaus schafft die Übernahme weitere strategische Freiheiten bei der
Bündelung der gesamten EIM-Aktivitäten in der ISR.

Fazit: Das Geschäft entwickelte sich operativ im Rahmen unserer Erwartungen.
Die durch die Kapitalerhöhung entstehende Verwässerung dürfte durch den
Wegfall der Minderheiten und den vollständigen Ergebnisbeitrag der ISR zu
einem großen Teil kompensiert werden. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und
das Kursziel von 14,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=5ffe001cf0d2c35fbb8d31ef779734f0

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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