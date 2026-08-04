Original-Research: Elumeo SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Elumeo SE - von Montega AG

04.08.2026 / 11:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Elumeo SE

     Unternehmen:               Elumeo SE
     ISIN:                      DE000A11Q059

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.08.2026
     Kursziel:                  2,80 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Klageerhebung gegen Vodafone begründet hochgradig asymmetrisches
Chance-Risiko-Profil

Die elumeo SE hat am 03. August bekanntgegeben, dass ihre 100%ige
Tochtergesellschaft Juwelo Deutschland GmbH eine Vereinbarung mit einem
renommierten Prozessfinanzierer zur vollumfänglichen Übernahme der Kosten
für eine Schadensersatzklage gegen zwei Vodafone-Gesellschaften geschlossen
hat. Gegenstand der Klage sind mutmaßlich überhöhte Kabel-Einspeiseentgelte
über einen Zeitraum von 14 Jahren sowie deren Auswirkungen auf die
Geschäftsentwicklung. Die Rechtsanwälte wurden nun offiziell mit der
Klageerhebung beauftragt.

Schadensersatzforderung im dreistelligen Mio.-EUR-Bereich als kostenlose
Option: Die von Juwelo geltend gemachte Schadensersatzsumme liegt der
Pressemitteilung zufolge im niedrigen dreistelligen Millionenbereich und
summiert sich nach unseren Informationen auf etwa 180 Mio. EUR. Bezogen auf
die ausstehende Aktienanzahl von 5,93 Mio. Stück entspricht dies einem
potenziellen Brutto-Zufluss von bis zu 30,00 EUR je Aktie abzgl. Kosten für
den Prozessfinanzierer. Da der Prozessfinanzierer sämtliche Verfahrenskosten
übernimmt, trägt elumeo kein finanzielles Downside-Risiko. Für Aktionäre
stellt diese Klage somit eine im Aktienkurs nicht reflektierte Option dar:
Selbst bei signifikanten Erfolgsabschlägen oder Vergleichen übersteigt der
Wert der Forderung die aktuelle Marktkapitalisierung (ca. 12 Mio. EUR) um
ein Vielfaches.

Kernaspekte des Verfahrens und strategische Effekte:

  * Vollständige Risikoentlastung: Kein negatives Risiko für das operative
    Ergebnis durch Prozesskosten

  * Rechtliche Unterfütterung: Die Finanzierungszusage unterstreicht die
    Substanz der Ansprüche, die durch drei unabhängige kartellrechtliche
    Gutachten gestützt werden. Dass sich dem Verfahren weitere Kläger
    angeschlossen haben, unterstreicht die Solidität der juristischen
    Argumentation zusätzlich: Auch diese Parteien sind nach eigener Prüfung
    zu dem Ergebnis gelangt, dass die Aussichten auf einen erfolgreichen
    Ausgang des Verfahrens positiv einzustufen sind.

  * Operativer Ergebniseffekt: Im Falle eines erfolgreichen Ausgangs winkt
    neben Einmalzahlungen eine dauerhafte Reduzierung der
    Kabel-Einspeiseentgelte um bis zu 1,4 Mio. EUR p.a.

Operatives Geschäft mit planmäßiger Entwicklung: Auf der operativen Seite
ist das Umfeld weiterhin von makroökonomischem Gegenwind und geopolitischen
Unsicherheiten (unter anderem durch die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf
die Konsumneigung) beeinflusst. Dennoch dürfte sich das Kerngeschäft nach
der im Vorjahr erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung in 2026 im
Rahmen unserer Erwartungen und damit frei von negativen Überraschungen
entwickelt haben. Die fortlaufende Einbindung der KI-gestützten
Multi-Language-Technologie sichert den Ausbau der internationalen Reichweite
zu geringen Zusatzkosten und dürfte im Falle eines positiven Gerichtsurteil
noch deutlich an Dynamik zulegen.

Fazit: Wir belassen unser DCF-basiertes Kursziel unverändert bei 2,80 EUR
(exklusive möglicher Zuflüsse aus dem Klageverfahren). Aus unserer Sicht
spiegelt selbst das aktuelle Kursniveau den Wert des operativen Geschäfts
noch mit einem Abschlag wider, während der enorme Optionswert aus dem
Vodafone-Verfahren das Upside-Potenzial noch signifikant vergrößert. Wir
bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8af79e3740a9c4248461abdeedb3d0a8

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=3dd20d65-8fe6-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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