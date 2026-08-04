Original-Research: Elumeo SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Elumeo SE - von Montega AG 04.08.2026 / 11:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Elumeo SE Unternehmen: Elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.08.2026 Kursziel: 2,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Klageerhebung gegen Vodafone begründet hochgradig asymmetrisches Chance-Risiko-Profil Die elumeo SE hat am 03. August bekanntgegeben, dass ihre 100%ige Tochtergesellschaft Juwelo Deutschland GmbH eine Vereinbarung mit einem renommierten Prozessfinanzierer zur vollumfänglichen Übernahme der Kosten für eine Schadensersatzklage gegen zwei Vodafone-Gesellschaften geschlossen hat. Gegenstand der Klage sind mutmaßlich überhöhte Kabel-Einspeiseentgelte über einen Zeitraum von 14 Jahren sowie deren Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Die Rechtsanwälte wurden nun offiziell mit der Klageerhebung beauftragt. Schadensersatzforderung im dreistelligen Mio.-EUR-Bereich als kostenlose Option: Die von Juwelo geltend gemachte Schadensersatzsumme liegt der Pressemitteilung zufolge im niedrigen dreistelligen Millionenbereich und summiert sich nach unseren Informationen auf etwa 180 Mio. EUR. Bezogen auf die ausstehende Aktienanzahl von 5,93 Mio. Stück entspricht dies einem potenziellen Brutto-Zufluss von bis zu 30,00 EUR je Aktie abzgl. Kosten für den Prozessfinanzierer. Da der Prozessfinanzierer sämtliche Verfahrenskosten übernimmt, trägt elumeo kein finanzielles Downside-Risiko. Für Aktionäre stellt diese Klage somit eine im Aktienkurs nicht reflektierte Option dar: Selbst bei signifikanten Erfolgsabschlägen oder Vergleichen übersteigt der Wert der Forderung die aktuelle Marktkapitalisierung (ca. 12 Mio. EUR) um ein Vielfaches. Kernaspekte des Verfahrens und strategische Effekte: * Vollständige Risikoentlastung: Kein negatives Risiko für das operative Ergebnis durch Prozesskosten * Rechtliche Unterfütterung: Die Finanzierungszusage unterstreicht die Substanz der Ansprüche, die durch drei unabhängige kartellrechtliche Gutachten gestützt werden. Dass sich dem Verfahren weitere Kläger angeschlossen haben, unterstreicht die Solidität der juristischen Argumentation zusätzlich: Auch diese Parteien sind nach eigener Prüfung zu dem Ergebnis gelangt, dass die Aussichten auf einen erfolgreichen Ausgang des Verfahrens positiv einzustufen sind. * Operativer Ergebniseffekt: Im Falle eines erfolgreichen Ausgangs winkt neben Einmalzahlungen eine dauerhafte Reduzierung der Kabel-Einspeiseentgelte um bis zu 1,4 Mio. EUR p.a. Operatives Geschäft mit planmäßiger Entwicklung: Auf der operativen Seite ist das Umfeld weiterhin von makroökonomischem Gegenwind und geopolitischen Unsicherheiten (unter anderem durch die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Konsumneigung) beeinflusst. Dennoch dürfte sich das Kerngeschäft nach der im Vorjahr erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung in 2026 im Rahmen unserer Erwartungen und damit frei von negativen Überraschungen entwickelt haben. Die fortlaufende Einbindung der KI-gestützten Multi-Language-Technologie sichert den Ausbau der internationalen Reichweite zu geringen Zusatzkosten und dürfte im Falle eines positiven Gerichtsurteil noch deutlich an Dynamik zulegen. Fazit: Wir belassen unser DCF-basiertes Kursziel unverändert bei 2,80 EUR (exklusive möglicher Zuflüsse aus dem Klageverfahren). Aus unserer Sicht spiegelt selbst das aktuelle Kursniveau den Wert des operativen Geschäfts noch mit einem Abschlag wider, während der enorme Optionswert aus dem Vodafone-Verfahren das Upside-Potenzial noch signifikant vergrößert. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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