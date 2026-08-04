Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen
    ^
Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG

04.08.2026 / 09:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Researchstudie Update
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Kreditneugeschäft steigt stark an; Fokus bei Kundeneinlagen weg von Wachstum
hin zu Ergebnisqualität

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 hat die UmweltBank AG mit 27,27
Mio. EUR (VJ: 28,82 Mio. EUR) eine weitgehend stabile Entwicklung des
Zinsergebnisses erreicht.

Im Privatkundengeschäft, das einen wesentlichen Beitrag zum Zinsergebnis
leistet, verzeichnete das Kreditinstitut in den ersten sechs Monaten 2026
eine Steigerung der Kundenanzahl auf 195.157 (Stand: 31.12.2025: 184.210).
Einerseits profitierte die Bank von ihrer laufenden Tagesgeldaktion (3 %
Zinsen p. a. für die ersten drei Monate), andererseits hat ihr Girokonto,
das Mitte 2025 eingeführt wurde, an Fahrt gewonnen. Im ersten Halbjahr 2026
stieg die Zahl der Kunden um rund 11.000. Parallel dazu hat sich die Anzahl
der Girokonten im zweiten Quartal 2026 auf 7.400 mehr als verdoppelt (Q1 26:
3.500). Dem starken Anstieg der Kundenzahl steht jedoch ein Rückgang der
Kundeneinlagen auf 4.209 Mio. EUR (31.12.25: 4.544 Mio. EUR) gegenüber. Dies ist
im Wesentlichen auf das Auslaufen der dreimonatigen Sonderverzinsung für die
im vierten Quartal 2025 gewonnenen Neukunden zurückzuführen.

Dem steht jedoch ein wieder erstarktes Firmenkundengeschäft gegenüber. Nach
der Reduzierung der Kapitalanforderungen verbesserte sich das
Brutto-Neukreditgeschäft im zweiten Quartal auf 147 Mio. EUR (VJ: 11 Mio. EUR),
sodass im ersten Halbjahr 2026 ein Neugeschäftsvolumen in Höhe von 183 Mio.
EUR (VJ: 40 Mio. EUR) erreicht wurde. Dieses Niveau liegt bereits nach sechs
Monaten spürbar über dem Wert des vergangenen Geschäftsjahres (2025: 120
Mio. EUR).

Das leicht rückläufige Zinsergebnis wurde von einem deutlich rückläufigen
Finanzergebnis in Höhe von 1,92 Mio. EUR (VJ: 13,87 Mio. EUR) begleitet. In den
vergangenen Jahren wurde das Finanzergebnis jedoch durch außerordentliche
Gewinnausschüttungen von Tochtergesellschaften positiv beeinflusst. Diese
stehen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Beteiligungsgeschäfts, das
erwartungsgemäß vollständig abgebaut werden soll. Das Provisions- und
Handelsergebnis war ebenfalls leicht rückläufig.

Den rückläufigen Gesamterträgen in Höhe von 33,38 Mio. EUR (VJ: 42,36 Mio. EUR),
die insbesondere auf das niedrigere Finanzergebnis zurückzuführen sind,
stehen spürbare Einsparungen bei den operativen Kosten in Höhe von 31,20
Mio. EUR (35,66 Mio. EUR) gegenüber. Das Vorsteuerergebnis lag mit 2,18 Mio. EUR
(VJ: 6,69 Mio. EUR) zwar unter dem Vorjahreswert, hat angesichts der fehlenden
Sondereffekte des Vorjahres aber eine höhere Ergebnisqualität.

Angesichts der etwas unter den Erwartungen liegenden Ertragsentwicklung im
ersten Halbjahr und insbesondere aufgrund der niedrigeren Kundenbindung nach
Ablauf der dreimonatigen Sonderverzinsung geht die Gesellschaft davon aus,
die untere Prognosebandbreite zu erreichen. Dabei werden unverändert ein
Zinsergebnis in Höhe von 60-65 Mio. EUR, ein Finanzergebnis in Höhe von 4-8
Mio. EUR sowie ein Provisionsergebnis in Höhe von 10-15 Mio. EUR in Aussicht
gestellt. Auch das vom Management prognostizierte Ergebnis vor Steuern in
Höhe von 12,5 bis 17,5 Mio. EUR behält seine Gültigkeit, jedoch wird nun das
untere Ende der Bandbreite in Aussicht gestellt.

Analog zur Unternehmens-Guidance unterstellen wir für das laufende
Geschäftsjahr 2026 das Erreichen der unteren Prognosebandreite des
Zinsergebnisses. Bei einem erwarteten Kundeneinlagenvolumen von rund 4,4
Mrd. EUR (alte Prognose: 5,4 Mrd. EUR) prognostizieren wir ein Zinsergebnis von
60,41 Mio. EUR (alte Prognose: 63,85 Mio. EUR). Die Schätzungen für die
Folgejahre sowie die Prognosen des Finanz- und Provisionsergebnisses bleiben
hingegen unverändert.

Für das laufende Geschäftsjahr passen wir auch das Ergebnis vor Steuern und
Rücklagenbildung auf 12,02 Mio. EUR (alte Prognose: 14,36 Mio. EUR) nach unten
an. Damit liegen wir leicht unterhalb der Prognosebandbreite der
Gesellschaft und sind etwas vorsichtiger. Für das laufende Geschäftsjahr
haben wir zudem einen üblichen Steueraufwand unterstellt (VJ: Steuerertrag
in Höhe von 2,83 Mio. EUR). Zudem unterstellen wir keine weiteren Zuführungen
oder Auflösungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken, weshalb wir zunächst
einen Rückgang des Nachsteuerergebnisses erwarten, bevor dieses ab 2027
stark ansteigen sollte.

Die Summe der diskontierten Residualerträge und des Terminal Value beträgt
331,22 Mio. EUR (bisher: 372,66 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der noch
ausstehenden 41,40 Mio. Aktien beträgt der faire Unternehmenswert je Aktie
8,00 EUR (bisher: 9,00 EUR). Die Reduzierung des Kursziels ist einerseits der
Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 geschuldet,
insbesondere jedoch auf die marktgetriebene Anhebung des risikolosen
Zinssatzes und damit der Eigenkapitalkosten zurückzuführen. Wir vergeben
damit weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3997a8328e3c4a47ae3abe701ae0594e

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 03.08.2026 (15:29 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 04.08.2026 (9:30Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a648be30-8f42-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2376474 04.08.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Umweltbank

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Zinsen könnten zum Stolperstein werdengestern, 12:04 Uhr · Acatis
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrend30. Juli · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen