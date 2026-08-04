Positive Vorgaben aus Asien und den USA stützen Europas Aktienmärkte

Der DAX knüpft am Dienstag an seine Rekordjagd an und notiert klar im Plus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich fester. Unterstützung kommt von den US-Börsen, wo die wichtigsten Indizes vorbörslich moderate Aufschläge verzeichnen und insbesondere die Technologiewerte gefragt sind. Ein positives Signal liefert zudem Asien: Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit deutlichen Gewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus stehen heute mehrere wichtige US-Konjunkturdaten. Veröffentlicht werden unter anderem die Handelsbilanz für Juni sowie Daten zu den Auftragseingängen der Industrie. Ebenfalls im Blick stehen die JOLTS-Daten zum US-Arbeitsmarkt, die Hinweise auf die Nachfrage nach Arbeitskräften liefern und damit Rückschlüsse auf die weitere Geldpolitik ermöglichen können.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Für die größten Einzelbewegungen sorgen zum Handelsstart mehrere Quartalsberichte. Zalando gerät deutlich unter Druck. Der Online-Modehändler verfehlte mit Umsatz- und Ergebniszahlen für das zweite Quartal die Markterwartungen. Trotz einer Konkretisierung des Jahresausblicks überwog die Enttäuschung der Investoren.

Gefragt sind dagegen die Aktien von Bayer. Der Konzern profitierte im zweiten Quartal von einem robusten Agrargeschäft und übertraf die Erwartungen am Markt. Zudem bestätigte das Unternehmen seinen währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026, was den Papieren zusätzlichen Rückenwind verleiht. Zu den schwächsten Werten zählt auch Fresenius Medical Care. Zwar fiel das bereinigte operative Ergebnis besser aus als erwartet, der unveränderte Jahresausblick sorgte jedoch für Skepsis. Marktteilnehmer befürchten nun sinkende Gewinnerwartungen für das zweite Halbjahr. Entsprechend reagierten die Aktien bereits im vorbörslichen Handel mit deutlichen Abschlägen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX® Bear UN32JK 37,72 29977,390904 Punkte 6,96 Open End DAX® Bull UN6WJD 25,32 23698,015979 Punkte 10,35 Open End DAX® Bull UR00FH 15,33 24733,289444 Punkte 17,27 Open End X-DAX® Bear UG6BJY 12,82 27508,468552 Punkte 20,34 Open End DAX® Bear UG6N50 20,82 28293,032504 Punkte 12,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Palantir Technologies Call UG6WYW 2,99 250,00 USD 5,76 13.01.2027 Tesla Inc. Call UG138E 0,31 600,00 USD 6,89 11.01.2027 DJ Industrial Average Call UN7WHL 1,11 53000,00 Punkte 24,40 16.09.2026 SanDisk Corp. Put UR0HJ3 6,42 2000,00 USD 1,45 15.09.2026 Bayer AG Call UG9ZFU 2,51 50,00 EUR 9,32 15.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG9VDL 1,81 24271,495133 Punkte 15 Open End Rheinmetall AG Long UR0YKL 41,02 940,201752 EUR 5 Open End E.ON SE Long UN57XR 8,94 12,679518 EUR 3 Open End Oracle Corp. Long UN3L5Z 1,11 106,413713 USD 4 Open End DAX® Short UN7CLK 1,26 27734,272094 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.08.2026; 10:15 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.