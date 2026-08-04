Pressestimme: 'Die Glocke' zu Ceuta
dpa-AFX · Uhr
OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Ceuta:
"Ganz gleich, was tatsächlich zur aktuellen Zuspitzung führte: Solange die Lebensumstände in Europa überwiegend so viel besser sind als in weiten Teilen Afrikas, solange werden Menschen versuchen, auf welche Weise auch immer hierher zu kommen. Noch sehr lange also."/yyzz/DP/stw
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