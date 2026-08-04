Pressestimme: 'Neue Presse' zu Abnehmspritzen auf Rezept

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Abnehmspritzen auf Rezept:

"Zugegeben, der politische Zeitgeist ist mit Blick auf das verabschiedete GKV-Sparpaket gerade nicht ideal. Die Behandlung mit GLP-1 kostet derzeit noch mehrere Hundert Euro pro Monat. Perspektivisch dürften die Preise sinken, zumal in den USA bereits erste Tabletten mit dem Wirkstoff zugelassen worden sind. Aber wer Prävention ernst nimmt und die langfristigen Kosten im Blick hat, muss die Mittel für stark übergewichtige Menschen zur Kassenleistung machen."/yyzz/DP/stw

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