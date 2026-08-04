Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu neuem Verkehrsminister Bilger

dpa-AFX · Uhr
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BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu neuem Verkehrsminister Bilger:

"Wer erwartet, dass es innerhalb weniger Jahre oder gar Monate auch mit hartem Durchgreifen seitens des Verkehrsministers spürbare Verbesserungen geben wird, verkennt das System Schiene. Es braucht Geduld. Aber: Bilgers Vorgänger, Patrick Schnieder, hat einige Themen wie eine Trassenpreisreform oder ein Konzept zur Verteilung besonders attraktiver Strecken für die DB und deren Konkurrenten liegen lassen. Genau das sollte Bilger jetzt anpacken - und sich von Erwartungen aus dem Kanzleramt nicht beirren lassen."/yyzz/DP/stw

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