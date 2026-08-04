ROUNDUP: Biokraftstoffhersteller Verbio verdient mehr als erwartet - Kursplus

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im vergangenen Geschäftsjahr positiv überrascht. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten geschätzt und dabei auch über die Erwartungen des Unternehmens hinaus. Zudem konnten die Schulden stärker gedrückt werden als zunächst erwartet. "Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe von Verbio sowie auf höhere Absatzpreise als erwartet zurückzuführen", teilte das Unternehmen am späten Montagabend in Leipzig mit. Das kam an der Börse gut an.

Die im SDax-Unternehmen notierte Verbio-Aktie zog am Dienstagvormittag um fast 7 Prozent auf 29,18 Euro an. Tags zuvor war sie bei rund 27 Euro auf den tiefsten Stand seit Anfang März gerutscht. Zwischenzeitlich war sie in diesem Frühjahr in der Spitze bis auf gut 47 Euro geklettert. Grund war damals der Ölpreissprung wegen des Iran-Krieges.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag vorläufigen Berechnungen zufolge in den zwölf Monaten bis Ende Juni bei etwa 192 Millionen Euro. Verbio hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Verbio lediglich rund 14 Millionen Euro verdient.

Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr will Verbio am 24. September vorlegen./lew/zb/men/mis