Russischer Soldat tötet auf Krim einen Kameraden und drei Zivilisten

Reuters · Uhr
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Moskau, ⁠04. Aug (Reuters) - Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat ein russischer Soldat das Feuer auf Kameraden und Zivilisten eröffnet ‌und vier Menschen getötet. Der Mann habe zunächst einen seiner Kameraden erschossen und ⁠einen ⁠weiteren verletzt, teilte der von Russland eingesetzte Gouverneur der Region Sewastopol, Michail Raswoschajew, am Dienstag mit. Danach habe der Soldat drei Zivilisten getötet. Drei ‌weitere Menschen seien verletzt worden. ‌Der Angreifer sei festgenommen worden.

Zum Motiv des Angreifers gab es zunächst keine Angaben. "Alle ⁠Umstände und Ursachen des Vorfalls werden derzeit ‌untersucht", sagte Raswoschajew. ⁠Er rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren und keine Gerüchte zu verbreiten.

Die Krim ist eine strategisch ‌wichtige und ⁠stark militarisierte Halbinsel am Schwarzen ⁠Meer, die eigentlich zur Ukraine gehört. Russland hat die Krim bereits 2014 annektiert. In Sewastopol hat die russische Schwarzmeerflotte seit jeher ihren Hauptstützpunkt.

(Reuters-Bericht; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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